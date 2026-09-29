Ann Mari Pettersen Magga, ny styreleder i Samiske Komponister

Magga vil arbeide for større synlighet og bedre vilkår for samiske komponister, og for at samisk musikk skal få en tydeligere plass i norsk og internasjonalt musikkliv.

Samiske Komponister er en organisasjon som samler komponister med tilknytning til Sápmi.

Den nye styrelederen Ann-Mari Pettersen Magga er komponist og bor i Alta, og jobber innenfor både det samiske og det norske musikklivet.

– Det finnes et stort mangfold av komponister og musikalske uttrykk som fortjener å bli hørt og oppdaget. Jeg ønsker å bidra til at flere får mulighet til å møte denne musikken, både i Sápmi, i Norge og internasjonalt, sier hun, og forteller videre om hva hun vil at organisasjonen skal være:

– Jeg ønsker at Samiske Komponister skal være en tydelig plattform for samiske komponister, og et sted hvor vi kan synliggjøre bredden og mangfoldet i musikken som skapes i Sápmi.

Magga tar over styreledervervet etter Ánndaris Rimpi, lulesamisk komponist, lydkunstner og sanger.

Det nye styret består foruten Ann-Mari Pettersen Magga av Arve Nordland som nestleder, Klemet Anders Buljo og Fredrik Österling.

Samiske Komponister er involvert i flere nasjonale og internasjonale samarbeid og prosjekter, blant dem Nordic Music Days, en sentral nordisk arena for samtidsmusikk, og Sounds of Gathering, et internasjonalt prosjekt som samler urfolk fra ulike deler av verden.

Gjennom slike samarbeid ønsker Samiske Komponister å knytte det samiske komponistmiljøet tettere til både det nordiske og det internasjonale musikklivet. For Magga handler arbeidet ikke bare om synlighet, men også om å skape flere møteplasser:

– Vi trenger arenaer hvor samiske komponister kan møtes, samarbeide og bli kjent med hverandres arbeid. Samtidig må vi være til stede i det større musikklivet. Samisk samtidsmusikk er en del av det nordiske og europeiske musikklivet, og den bør også være synlig der.

For den nye styrelederen er det viktig at organisasjonen både ivaretar komponistene som allerede er aktive, og bidrar til at nye stemmer får plass.

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– Jeg håper vi kan bygge en organisasjon som både er relevant for komponistene våre og som gjør det lettere for andre å oppdage det som skjer i det samiske komponistmiljøet, sier den nye styrelederen.