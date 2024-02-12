Disse vant priser på Sami Music Awards

Lørdag gikk Sami Music Awards av stabelen for sjette gang i Alta, og fire priser ble delt ut, skriver NRK.

Prisene skal gå til tradisjonelle utøvere såvel som popartister, til unge artister og andre som gjør seg bemerket innen samisk musikk. Sami Music Awards kan gi pris til artister, låtskrivere og komponister.

Disse vant:

Åpen klasse/låtskriver: Lávre Johan Eira, Kautokeino. Lávre forener indiepop med samisk identitet og urfolksåndelighet. Han har tidligere samarbeidet med blant andre Hildá Länsman og Emil Kárlsen. Lávre slipper soloalbum i 2024.

Tradisjonsbærer: Ingá-Máret Gaup-Juuso, Enontekiö, finsk side av Sápmi. Hun er kjent fra duoen Tundra Electro, er sanger, joiker og reindrifter.

Komponist: Ann-Mari Pettersen Magga, Telemark/Alta. Magga realiserte sitt Rekviem før forsoning på urpremieren for dette storverket i fjor, og satte det opp på nytt i Alta under Sami Music Week forrige uke.