Lávre vant SMA pris i helga.

(Foto: Hildá Länsman)

Disse vant priser på Sami Music Awards

12.02.2024
- Red.

Fire priser ble delt ut i Alta lørdag kveld.

Lørdag gikk Sami Music Awards av stabelen for sjette gang i Alta, og fire priser ble delt ut, skriver NRK.

Prisene skal gå til tradisjonelle utøvere såvel som popartister, til unge artister og andre som gjør seg bemerket innen samisk musikk. Sami Music Awards kan gi pris til artister, låtskrivere og komponister.

Disse vant:

Åpen klasse/låtskriver: Lávre Johan Eira, Kautokeino. Lávre forener indiepop med samisk identitet og urfolksåndelighet. Han har tidligere samarbeidet med blant andre Hildá Länsman og Emil Kárlsen. Lávre slipper soloalbum i 2024.

Tradisjonsbærer: Ingá-Máret Gaup-Juuso, Enontekiö, finsk side av Sápmi. Hun er kjent fra duoen Tundra Electro, er sanger, joiker og reindrifter.

Komponist: Ann-Mari Pettersen Magga, Telemark/Alta. Magga realiserte sitt Rekviem før forsoning på urpremieren for dette storverket i fjor, og satte det opp på nytt i Alta under Sami Music Week forrige uke.

Ung artist: Elina Ijäs, Kåfjord/Kautokeino/Oslo. Hør Elina Ijäs på NRK Urørt.

Relaterte saker

Lávre Johan Eira

Riddu Riđđu Festivála vil bryte taushet om tabuer og overgrep

Hvorfor må vi bryte tausheten? Mental helse, overgrep og taushetskultur i Sapmí står på programmet.

Emil Kárlsen

Samenes nasjonaldag: Konradsen og Emil Kárlsen har laget joik om å lytte til de gamle historiene

«Dološ Viessu» heter den nyskrevne joiken. – Det samiske bør være en stor del av kulturen her vi bor. Det...

FOLKELARM rysstad Jussi 1 scaled 4bfce37bcc

20 folkemusikknavn er valgt ut til å spille på Folkelarm i november

Her er artistene som spiller på høstens store folkemusikktreff i Oslo.

Emil Kárlsen følger opp debutalbumet med en drømmeopptreden, på Samefolkets dag.

En ung artists samiske milepæl

Emil Kárlsen får en drøm oppfylt når han TV-sendes med KORK på samenes nasjonaldag.

Flere saker

Knut Hamre med tidligere elev Benedicte Maurseth

Knut Hamre utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden

Hamre fekk utmerkinga for sitt arbeid for den norske folkemusikken. Tildelinga fann sted 3. mars.

Lystharmonikerne er et av korpsene som venter på støtte

Venter fortsatt på støtten for 2016

I november i fjor klaget Oslo musikkråd på at kommunens tilskudd til kor, korps og orkester ikke er organisasjonsuavhengig. Klagesaken...

De nominerte til Årets Musikkjournalistikk 2019. Fra venstre: Mari Brenna Vollan, Egon Holstad, Christine Dancke, Audun Vinger, og Filip Roshauw

Årets musikkjournalistikk 2019: Her er de nominerte

Den beste musikkjournalistikken får for første gang sin egen pris. Prisen deles ut under Bylarm i Oslo.