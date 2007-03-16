Rekordmange musikanter til Trondheim

80 korps og 4.000 musikanter fra hele landet kommer til Trondheim neste helg for å konkurrere i NM for janitsjarkorps. Det er ny rekord, melder Norges Musikkorps Forbund, som også står som arrangør. 23.- 24. mars samles janitsjarkorpsene til NM for 24. gang.

— På grunn av deltakerrekorden er årets konkurranse utvidet til seks divisjoner. Høyeste divisjon er Elitedivisjon, hvor vinneren også blir tildelt en kongepokal, forteller NMF i en pressemelding.

141 musikkstykker skal framføres i løpet av to dager fra fem scener i Olavshallen og på Royal Garden Hotel. Flere av musikkstykkene vil være urframføringer.

I tillegg til konkurransene, arrangeres Norsk Korpsmesse i 1. etasje på Royal Garden. 17 utstillere boltrer seg her på 300 kvadratmeter.

Lørdag 24. mars kl 20.30 blir det festkonsert med offentliggjøring av resultatene og premieutdeling. Til årets festkonsert har Luftforsvarets musikkorps slått seg sammen med gode kolleger fra Marinemusikken i Horten. Solist er ingen ringere enn Christian Lindberg, og det hele blir ledet av Luftforsvarets musikkorps` sjefsdirigent Ole Edvard Antonsen. Hele tre nye arrangementer/komposisjoner blir urframført denne kvelden.

Arrangør er Norges Musikkorps Forbund (NMF). I alt har NMF 1700 medlemskorps og 69.000 medlemmer. 587 av disse er voksenkorps, og 400 av disse igjen har janitsjarbesetning.

Program:

Fredag 23. mars:

Kl. 09.00: Sekretariatet åpner i Clarion Collection Grand Olav Hotel

Kl. 15.00: NM-finale 1. divisjon i Olavshallen, Store Sal

Kl. 15.00: NM-finale 4. divisjon i Olavshallen, Lille Sal

Kl. 15.00: NM-finale 5. divisjon på Radisson SAS Royal Garden Hotel

Lørdag 24. mars:

Kl. 08.00: Sekretariatet åpner på Clarion Collection Grand Olav Hotel

Kl. 10.00: NM-finale Elitedivisjon i Olavshallen, Store Sal

Kl. 10.00: NM-finale 2. divisjon i Olavshallen, Lille Sal

Kl. 10.00: NM-finale 3. divisjon på Radisson SAS Royal Garden Hotel

Kl. 20.30: Festkonsert og premieseremoni

Konkurranseresultatene blir lagt ut på www.musikkorps.no straks de er offentlige lørdag kveld.