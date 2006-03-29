Korpsene ønsker kulturskole-initiativ velkommen

Publisert
29.03.2006
Skrevet av
- Red.

– I dag er kulturskolen prisgitt den enkelte kommuneøkonomi, og må konkurrere om midler med skoler og sykehjem, sier Anna Elisa Tryti i Norges Musikkorps Forbund. Kultur- og kirkedepartementet skal sammen med Kunnskapsdepartementet nå lage en plan for kulturskolen fremover, der NMF gjerne bidrar med sin store erfaring..

— I dag er kulturskolen prisgitt den enkelte kommuneøkonomi, og må konkurrere om midler med skoler og sykehjem. Prisene er steget, og tilbudet er blitt smalere i mange kulturskoler etter at øremerking av midler forsvant. Det er på høy tid med en grundig gjennomgang av denne viktige bastionen for kulturen vår. Her vil vi bidra, sier Anna Elisa Tryti, generalsekretær i Norges Musikkorps Forbund (NMF).

«Giske i spissen»

Det er Kultur- og kirkedepartementet med Trond Giske i spissen som sammen med Øystein Djupedal og Kunnskapsdepartementet nå skal lage en plan for kulturskolen fremover.

Norges Musikkorps Forbund representerer i dag 70.000 korpsmusikanter, hvorav 2/3 er under 26 år. Den største aldersgruppen er mellom 10-14, med 24.000 medlemmer.

— Som den største enkeltbrukeren av den norske kulturskolen, vil vi gjerne bidra med våre erfaringer når det nå skal lages en egen plan for kulturskolen, sier Tryti.

Savner øremerkede midler

Norges Musikkorps Forbund var sterkt involvert da musikkskolene ble opprettet i 1973. De kommunale musikkskolene ble opprettet som en forlengelse av de private musikkskolene, som frem til da hadde gitt et begrenset tilbud. Formålet var bl.a. bredere musikalsk spekter, lav egenandel og støtte til det allerede eksisterende musikklivet. Korps var den gang, og er fremdeles, den desidert største musikkaktiviteten i Norge.

— Etter at øremerkingen til kulturskolene forsvant, har korpsenes priser steget betraktelig flere steder, og det faglige tilbudet i flere kommuner er blitt smalere, melder Norges Musikkoprps Forbund avslutningsvis.

Djupedal i motvind

Kunnskapsminister Øystein Djupedal har ellers måttet tåle mye kritikk av representanter for kor, korps og musikalsk ungdomsarbeid , fordi Stoltenberg II-regjeringen opprettholdt de omfattende budsjettkuttene i pengene til opplæringstiltak i kor, korps og orkestre. Dette skjedde på tross av løftene i Soria Moria-erklæringen hvor det heter at ”Regjeringen vil øke voksenopplæringsmidlene som er av stor betydning for arbeidet i frivillige organisasjoner.”

— Utdanningsminister Djupedal står i Stortinget og sier at de har styrket fordypningen i MDD ved å øke fordypningsfagene i VG1 (tidligere Grunnkurs) fra 4 til 5 timer. Dette er helt feil. Dagens ordning har 15 timer, som nå blir redusert til 10, uttalte Geir Bunnsvik ved Foss Videreågående skole i Oslo til Ballade i starten av mars.

Imøtekom kritikken

Kunnskapsdepartementet valgte nylig å imøtekomme deler av innvendingene som er kommet, slik at det for musikkelevenekunne få mulighet til å velge et nytt valgfritt programfag i musikk på to uketimer. Samtidig ble faget på to uketimer i bevegelse omdefinert til valgfritt programfag.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Øystein Djupedal (Foto: odin.dep.no)

Det brutte kunnskapsløftet

Onsdag demonstrerte elever, studenter og lærere utenfor Stortinget. Protestene fra fagmiljøet har ikke blitt hørt av Kunnskapsminister Djupedal, og Regjeringen...

Noter

– Mer fordypning i musikk, dans og drama

Etter en del innvendinger som blant annet har kommet fram på Ballade har Kunnskapsdepartementet bestemt at det nå skal gis...

Borg Hot Jazz

Kortere musikkutdannelse vekker debatt

Det er sterkt delte meninger innenfor landets musikkutdannelser om hvorvidt statsråd Kristin Clemets (H) forslag om å redusere den høyere...

Hardingfele

Hvor lang tid tar det å bli musiker?

– Musiker er et yrke som er svært forskjellig fra andre profesjoner, understreker nyvalgt rektor fra 1. august, professor i...

Geir Arne Servan, Norsk Korforbund (2004)

– Bredden rammes

– Fordypningsfaget musikk, dans og drama på videregående skole er kilde til fruktbart samarbeid mellom skoler og kor. Derfor er...

Øystein Djupedal, SV (Foto:Stig Weston)

– Løftebrudd fra kunnskapsminister Djupedal

Mens de tre partiene bak Kulturløftet generelt får de beste skussmål fra kulturlivet, reagerer flere på at det fortsatt er...

Åpent møte om Jazzahead 2019 hos Music Norway. Ulrich Beckerhoff (v) og Burkhard Hopper deler tips og råd

Åpent hus om Jazzahead i Bremen: Tips, råd og forberedelser

Hard konkurranse for å nå gjennom, understreker tysk og britisk musikkbransje.

Fra venstre: Bjørnar Habbestad (nyMusikk), Ole Henrik Antonsen (NOPA), Knut Olaf Sunde (NKF)

Enighet rundt samarbeidsavtale om Komponistenes vederlagsfond

NOPA, Norsk Komponistforening og nyMusikk enige om videreføring av Komponistenes vederlagsfond (KVF).

Innføring i verktøy og musikkproduksjon står på timeplanen

Høylytt jenteleir satser på remiksing

Musikkproduksjon er i fokus på musikkleire for jenter, trans og ikke-binære flere steder i Norge denne sommeren. Smittevernriktig nok er...