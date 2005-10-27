Stor Korpsgalla i Sandvika og Bærum Kulturhus

Publisert
27.10.2005
Skrevet av
- Red.

Tyve av landets beste korps inntar Bærum Kulturhus denne helgen. Arrangørene i Norges Musikkorpsforbund Akershus lover «mye spennende og underholdende musikk fremført på et høyt nivå». Etter en forsiktig start i fjor med 6 deltagende korps, har deltagelsen i år eksplodert i denne underholdningskonkurransen for janitsjarkorps.

Publikum får høre mye spennende og underholdende musikk fremført på et høyt nivå når 19 av Norges aller beste janitsjarkorps inntar Bærum Kulturhus og Sandvika Teater til Korpsgalla.

— Vi i NMF Akershus etablerte i fjor denne konkurransen som et supplement til NM som hvert år arrangeres i Trondheim, for å skape en mulighet for janitsjarkorpsene i Norge til å komme sammen i en uhøytidelig kappestrid, sier prosjektleder Kathrine Warg.

– Vi valgte derfor å arrangere en underholdningskonkurranse hvor korpsene setter sammen et selvvalgt underholdningsprogram med en varighet på 25-30 minutter.

Mottoet er «spilleglede, kvalitet og musikkultur» – og NMF Akershus er veldig fornøgd med at så mange av Norges fremste korps har ønsket å komme til en av Norges beste konsertsaler for å delta på arrangementet.

— Spesielt morsomt er det å se at ryktet om fjorårets vellykkede arrangement har spredd seg slik at deltagerantallet har økt så kraftig. Det viser at korpsene setter pris på denne type arrangement, forteller Warg.

Korpsgalla er et arrangement som er åpent for vanlig publikum. I motsetning til Bergen med sitt årlige NM for Brassband og BrassWind, Trondheim med NM for janitsjar og Stavanger med SiddisBrass, har ikke Oslo-regionen tidligere hatt noen fast årlig elitemønstring for korps.

– Vi håper at publikum i Oslo-regionen kjenner sin besøkelsestid. Her har de virkelig mulighet til å få høre veldig mye fin og underholdende musikk fremført på et veldig høyt nivå, fortsetter Kathrine Warg. – Norge er internasjonalt kjent for det høye nivået på amatørkorps, så her har publikum en enestående mulighet til å få oppleve dette. Det ser ut til at korpsene har vært flinke til å sette sammen spennende og underholdende programmer.

Deltagerkorpsene deles inn i 2 divisjoner, hvor korpsene i den øverste divisjonen spiller i Bærum Kulturhus. Den andre divisjonen avvikles i Sandvika Teater.

Etter selve konkurransen blir det festkonsert og premieutdeling med fjorårets vinnere, Lillestrøm Musikkorps, ledet av dirigenten Trond Myhre.

Teknisk arrangør for arrangementet er Opus 82.

Tid og sted:

*
Lørdag 29. oktober kl 10.15: Underholdningskonkurranse, Elite/1. divisjon, Bærum Kulturhus
*
Lørdag 29. oktober kl 11.00: Underholdningskonkurranse, 2. divisjon, Sandvika Teater
* Lørdag 29. oktober kl 19.30: Festkonsert med Lillestrøm Musikkorps, Bærum Kulturhus

Ytterligere nyheter fra korpslivet finner du som vanlig på www.musikkorps.no.

