Yuma Sun er årets Vestlandssatsing

Westernrockbandet frå Bergen/Karmøy er premiert med jobb på Hovefestivalen og ei rekke festivalar på Vestlandet i sommar.

Festival og musikkbransjetreffet 100dagar gjekk av stabelen på Stord i mars. 21 band spela på to scenar over to dagar, og over 15 festivalleiarar frå Vestlandet var samla.

Nytt av året er at fleire av festivalleiarane har gått saman om ei kåring der eitt band frå Vestlandet får muligheit til å spele på ei rekkje av festivalane gjennom sommaren.

Dette året er Yuma Sun valt ut som Vestlandssatsing, og sikra seg samstundes jobb på Hovefestivalen. Dei blir dermed å sjå på følgjande festivalar i sumar: Skånevik Bluesfestival, Periferifestivalen, Festidalen, Vikedal Rootsfestival, Tysnesfest og Stordfest.

I tillegg er dei inviterte til Hovefestivalen.