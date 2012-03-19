Rita Engedalen 2012 – european blues challenge

Rita Engedalen vant European Blues Challenge 2012 i Berlin.(Foto: Roald Jungård)

Populærmusikk

Rita Engedalen til topps

19.03.2012
- Red.

Vant European Blues Challenge.

–Det her var stort. Det var jo helt utrolig. Både jeg og gitaristen var ganske nervøse, men da vi kom i gang hadde vi det gøy, sier Rita Engedalen til Dagbladet.

Engedalen vant denne helgen «European Blues Challenge» i Berlin. Seieren betyr at hun får spillejobber på tre festivaler i sommer, i Norge, Sveits og Frankrike. Engedalen melder også om forespørsler fra flere andre steder.

— Jeg har fått vist fram både meg og bandet veldig godt. Det er gøy å se responsen.

GenrePopulærmusikkBluesKonkurranser

Relaterte saker

Simon Reynolds på Landmark i Bergen,

Journalist og fan

«Jeg var journalist, men også en fan, danset, tok ecstasy, var oppe hele natten, jeg var involvert, jeg trodde på...

Bent Patey

Politikken og frilansmusikerne

INNLEGG: På sitt verste er kulturpolitikk en feit igle som suger næring ut av musikklivet, skriver musiker Bent Patey.

Flere saker

Peder Niilas Tårnesvik

Kulturrådet: – Naivt å si at man ikke har makt

Kulturrådet søker innspill til nye medlemmer i sine fag- og vurderingsutvalg for perioden 2026–2027. – Hvis man vil være med...

Liv Glaser

Liv Glaser utnevnt til Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden

Glaser får utmerkelsen for sin fremragende innsats for norsk musikkliv.

Edward Gardner Randi Stene Ingrid Lorentzen DNOB

Bergens sjefsdirigent Edward Gardner ny musikksjef i Den Norske Opera & Ballett: Publikum skal møte noe utenom det vanlige

– Jeg har hatt et fantastisk samarbeid med de dyktige musikerne her det siste året, og ser fram til å...