Rita Engedalen til topps

Vant European Blues Challenge.

–Det her var stort. Det var jo helt utrolig. Både jeg og gitaristen var ganske nervøse, men da vi kom i gang hadde vi det gøy, sier Rita Engedalen til Dagbladet.

Engedalen vant denne helgen «European Blues Challenge» i Berlin. Seieren betyr at hun får spillejobber på tre festivaler i sommer, i Norge, Sveits og Frankrike. Engedalen melder også om forespørsler fra flere andre steder.

— Jeg har fått vist fram både meg og bandet veldig godt. Det er gøy å se responsen.