Revolusjonær natt med POING og Ratkje

Natt til 1.mai er det nok en gang «Rød natt» på Tranen i Oslo. Samtidsmusikkensemblet POING og Maja Ratkje inntar gulvet med klassiske låter av Kurt Weill/Bertolt Brecht (fremført på tysk) og dessuten norske og internasjonale arbeidersanger.

POING består av Rolf-Erik Nystrøm på saxofon, Frode Haltli på akkordeon og Håkon Thelin på kontrabass. De spiller vanligvis samtidsmusikk, og har mottatt glimrende kritikker for sine CDer «Giants of Jazz» og ”Planet POING”.

De har blant annet blitt beskrevet som «norsk samtidsmusikk mest villstyrige innovatører», eller som forfatteren Jon Øystein Flink har sagt: «POING leverer ikke bare bra varer, de utmerker seg som de aller mest sjarmerende, virtuose og musikalsk mest utsøkte intepretører i Norge idag.»

På Tranen den 30. april stiller de med sin mest trofaste samarbeidspartner, sangeren og komponisten Maja Ratkje. Hun er nok mest kjent fra den eksperimentelle scenen og som komponist, men hun kan sin skoletysk og er en glimrende fortolker av Brecht/Weill.

Ved siden av ”Pøbeljul med POING”, som er POINGs årlige julekalas, kan man nå regne POING sine 1.mai-konserter for en tradisjon; i fjor var konserten i Kina, og tidligere har de spilt for fulle hus på Tranen og Blå. For tre år siden hadde de en én-dags-turne som gikk innom Valka, Tranen, Lompa og Pigalle hvor publikum fikk være med band-bussen fra sted til sted!

I år er konserten altså tilbake igjen på Tranen, hvor dørene åpner kl 20. Billetter koster 50 kroner.

