Frode Haltli gjør Asia i vår

Akkordeonisten Frode Haltli har tidligere vært solist med Singapore Symphony Orchestra, turnert i Japan og Kina med trioen POING og spilt på Dr L. Subramaniams årvisse turné i India. Nå setter han igjen kursen østover, og blir i Asia store deler av våren. Haltli spiller to solokonserter i Tokyo 17. og 20. april, og drar deretter rett til Kina med Poing. Etter et mellomspill i Europa og på Festspillene i Bergen, bærer det tilbake til Kina igjen – i selskap med folkesangeren Unni Løvlid og slagverker Terje Isungset.

Den første konserten er i Musashino Civic Cultural Halls klassiske konsertserie og er allerede utsolgt. Konserten overføres i japanske TV (NHK).

Den 20.april spiller Haltli et annet program i Kanagawa Kenmin Hall, Yokouhama. Her vil han også for første gang spille med den japanske perkusjonisten Kuniko Kato. Sammen spiller de «Metal Work» av finske Magnus Lindberg og et nytt verk av den unge japanske komponisten Sachiyo Tsurumi.

Ellers presenterer Haltli nordisk musikk for solo akkordeon på disse konsertene, publikum vil blant annet få høre verker av danske Bent Sørensen, islandske Atli Ingolfsson såvel som noen bearbeidede lyriske stykker av Edvard Grieg.

POING i Kina

Etter konsertene i Japan reiser Haltli rett til Kina hvor han spiller konserter med trioen POING. De andre medlemmene i POING er Rolf-Erik Nystrøm på saxofon og Håkon Thelin på kontrabass. Turnéruten inkluderer Kunming, Hong Kong, Guangzhou, Shanghai og Beijing.

Med på reise er også Audun Strype som skal være lydmann og dokumentere konsertene. POING vil fremføre verker av Maja Solveig Kjelstrup Ratkje, Lars-Petter Hagen, Sachiyo Tsurumi (JP), Aki Asgeirsson (IS), Hing Yan Chan (Kina), Nora Wjeck(PL/NO), Astor Piazolla, Kurt Weill, arrangementer av norsk og kinesisk folkemusikk og improvisasjoner

POING skal også spille med en rekke kinesiske musikere, blant annet den anerkjente gruppen Chinese Music Virtuosi (samtidsmusikk og tradisjonell musikk) i Hong Kong, samt Xu Xiao (Zheng), He Yingying (pipa) og Sun Yumin (bawo) på tradisjonelle kinesiske instrumenter i Kunming.

I Hong Kong blir det urfremføring av et nytt verk skrevet av Dr. Hing Yan Chan fra University of Hong Kong. I Kunming feires femårsjubileet til det skandinaviske kultursenteret TC/G Nordica. Dette feires med The Scandinavian – Chinese music week hvor POING i tillegg til egne konserter skal spille med Maria Solheim, gi seminarer og lede workshops.

Samarbeidspartnere/arrangører for reisen er Den kongelige norske ambassade, Beijing, Mic/Utenriksdepartementet, T C/G Nordica, Yunnan Art Institute, The University of Hong Kong og Det norske Generalkonsulatet i Shanghai.

Sterk trio til Kina: Løvlid, Isungset og Haltli

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

I mai turnerer Frode Haltli med Trygve Seim i Europa, og spiller i forestillingen «Innhentet» under Festspillene i Bergen – før han på ny setter kursen for Kina.

Fra 1. juni og to uker fremover turnerer nemlig folkesangeren Unni Løvid, slagverker Terje Isungset og Frode Haltli i Kina med et prosjekt som ble presentert under Førde-festivalen sist sommer. De tre vil spille med Wu Chuan Ping, Lu Gen Yu, Pan Zin Zhi, Wu An Hua, musikere fra Dong-folket, et av Kinas mange urfolk.

Unnli Løvlid ga nylig ut den vakre og svært kritikerroste CDen «Vita», som ble spilt inn i Vigelandsmausoleet i Oslo. Terje Isungset turnerer i april i i Sverige, England, Frankrike, Danmark, Tyskland,Holland og Skottland.

En konsert i Queens Hall i Edinburgh avfødte nylig følgende lovord i The Scotsman:

«Percussionist Terje Isungset created breathtaking soundscapes, cracking, slapping, throbbing, luminous moments from drums, twigs, sheets of bamboo, bells, jews harp, tambourines. This was a totally thrilling evening.»

Isungset ble også omtalt i Foot Stompin og The Herals, der den sistnevnte avisen skrev:

«Terje Isungset adds his inimitable percussive colours with bells, granite blocks, eerie vocalising and improbably virtuosic jew’s harp. Isungset’s brilliantly impressionistic feature summed up the performance in two words: sheer artistry – and it’s not often you’ll hear that said about drum solos.»