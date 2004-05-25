– I Kina spiser samtidsmusikere hund

POING, som består av Frode Haltli, akkordeon, Rolf-Erik Nystrøm, saxofon, og Håkon Thelin, kontrabass, har den siste måneden oppholdt seg i Kina, nærmere bestemt i Kunming, som er hovedstaden i Yunnan-provinsen i Sør-Vestkina. Foruten konsertering og egenstudier har oppholdet vært preget av møter og faglig utveksling med kinesiske musikere og kunstnere, intervjuer, forelesninger og reising i Yunnan-provinsen. I tillegg til at man skal ha lagt seg til lett bisarre matvaner underveis.

POING har gitt flere konserter under oppholdet. De har tidligere spilt for fulle hus bl. a. ved kunstsenteret Nordica i Kunming, og

mandag 24. mars holdt de konsert ved Yunnan Art Institute. I dag, tirsdag 25. mai, er det konsert på «Nameless Highland» i Beijing, sammen med den kinesiske konstellasjonen Ping Pong Party. POING sier selv at dette kommer til å bli en ganske så obskur og morsom kveld! 27. mai avslutter de Beijing-oppholdet på The Loft,og konsertarrangørene lover både «post-show interview» og jam session.

På konsertene har POING blant annet spilt med de kinesiske musikerne Xu Xiao (Zheng), He Yingying (pipa) og Sun Yumin (bawo) på tradisjonelle instrumenter, samt med diverse jazz- og rockemusikere fra Kunming og Beijing. I tillegg har POING fremført verker av Maja Ratkje, Lars Petter Hagen, Sachiyo Tsurumi (JP), Kurt Weill, arrangementer av norsk folkemusikk og improvisasjoner. Det skal allerede foreligge planer om en gjenvisitt neste vår.

Vi kan ellers ikke dy oss for å sakse (!) litt fra saksofonist Rolf-Erik Nystrøms eksotiske, men begeistrede reisebrev: «Har spist både suppe med hundekjøtt og stekte hundebein (som kyllingvinger bare bedre), larver selvfølgelig, gresshopper, hjerne, alt sammen godt snacks. Vi skal til regnskogen og jungelen på grense til Laos og Burma, der det visstnok bare er 40 grader i skyggen nå i påvente av monsunen. Har i løpet av turen flydd tvers over Kina( fra nordøst til sørvest og omvendt) 6 ganger. Er ikke hypp på å regne ut sannsynligheten for å dette ned…»

POING begynte å spille sammen sommeren 1999, og har siden den tid uroppført nærmere 50 verker. Trioen har spilt på klubber og konsertsteder i Norge, i tillegg til festivaler som Festspillene i Bergen, Ultima-festivalen i Oslo, Ilios-fesivalen i Harstad, Autunnale i Bergen, GAS-festivalen i Gøteborg, Gaudeamus-festiavlen i Nederland, og Ung Nordisk Musikk-festivaler i Danmark og Finland. I 2002 gjennomførte de en toukers turné i Norge, Sverige, Estland, Litauen og Latvia, og holdt konserter i Reykjavik, Berlin, Oslo og Trondheim. Mai 2003 gjennomførte POING en Japan-turné med nordisk musikk og nye bestillingsverk av de japanske komponistene Sachiyo Tsurumi, Hiroyuki Yamamoto, Hideki Kozakura og Takmi Ikeda, og høsten 2003 gjestet de blant annet Klangspuren Festival i Østerriket med ny versjon av Rolf Wallins stykke «Phonotope ii» og urfremføring av Voker Heyn.

POING spiller hovedsakelig musikk av sin egen generasjons komponister. Dette er komponister som lager musikk på tvers av sjangre, gjerne med minst det ene benet plassert i en modernistisk tradisjon. POING jobber også med improvisasjon, og kombinerer ofte sine akustiske instrumenter med elektronikk. Besetningen har uante muligheter, og har bl. a. samarbeidet med Bjørn Torske, fri-improvisasjonsgruppa Tri-Dim, sanger og komponist Maja Ratkje, Kalev Kuljus, Marko Martin og Solveig Slettahjell. POING spiller dessuten musikk av Metallica, Beethoven, Piazzola, Dødsverk, Bach, Rage Against the Machine og Badalimenti m. fl.

Michael Finnisy, Richard Barrett, Hans Joachim Hespos , Ruben Sverre Giertsen og en rekke andre komponister er i ferd med å skrive nye verker for trioen, som for øvrig også er lett forkledd portrettert i Jon Øystein Flinks kritikerroste debutroman «Ole-Kristian Oksrød».

POING mottar ensemblestøtte fra Norsk Kulturråd.