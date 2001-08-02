Rapport fra en festival

Safe as Milk-festivalen er en miniatyrfestival i Haugesund, der fokuset er rettet på eksperimentell musikk av forskjellig valør. Festivalen ble arrangert over tre dager i slutten av juli, og her kan du lese arrangørenes egen beretning om stort og smått. Av årets artister kan vi nevne Phonophani, ARM, Tore H. Bøe, Ring, Lasse Marhaug, The Quest Quartet, Wilbur Alf Moen og Djs Boutique Electronique.

Årets Safe as Milk festival er over, og det er på tide med en liten oppsummering. Alt i alt er vi strålende fornøyde med årets festival. Været var upåklagelig, det arrangementsmessige gikk helt etter planen og både artister og publikum var fulle av lovord.

I år hadde vi åpen café på Høvleriet hele dagene mens arrangementet pågikk. Caféen ble et fint møtested for artister, arrangører og publikum og bidro uten tvil til den gode stemningen på årets festival. Caféen ble en arena for inspirerende samtaler og møter. bygde opp forventningene til både formiddagsprogrammet og konsertene om kvelden.

Den praktiske gjennomføringen av festivalen har gått uten betydelige problemer. Vi arrangører har hatt god tid til å nyte festivalen selv, og har hatt mye overskudd til å ta oss av artister og publikum. Dette er et resultat av god planlegging og ikke minst: Et strålende samarbeid med lokale bedrifter og foreninger.

Publikum

Publikumsoppmøtet under årets festival var svært spredt både på formiddagsprogrammet og på kveldskonsertene. Vi er spesielt fornøyde med at så mange voksne fant veien ned til Safe as Milk-festivalen. Aldersspredningen var nok viktig for den gode stemningen på Høvleriet. Vi har også gledet oss over mange tilreisende publikummere under årets festival. De siste dagene før festivalen var det telefonstorm fra mennesker fra hele landet som ville komme.

Ellers var publikumsbesøket noe lavere enn forventet, med ca. 150 personer hver kveld på kveldstid. Det ble heldigvis aldri glissent på Høvleriet, men vi savnet flere personer fra Haugesunds kulturliv. Vi er usikre på hvordan vi skal tolke dette ettersom vi føler at vi år har hatt en veldig god dialog med både offentlige institusjoner og privatpersoner i Haugesunds kulturliv. En forklaring kan være at vi fremdeles har et stempel som en festival utelukkende for unge.

Programmet

I år valgte vi å dele programmet i to deler. Formiddagsprogrammet bestod av foredrag og presentasjoner av kunstprosjekter i en uhøytidig og avslappet atmosfære. Om kveldene arrangerte vi konserter og kro med artister fra den norske uavhengige scenen, med vekt på den eksperimentelle musikken. Denne todelingen har nok tydeliggjordt intensjonene våre. Når vi satte sammen disse programmene har vi vært opptatt av å finne sammenhenger på tvers av stilarter og uttrykk.

Artistene på årets Safe as Milk festival hadde mange like preferanser, og fant inspirasjon i hverandres arbeid. Formiddagsprogrammet var en ny satsning for Safe as Milk-festivalen. Prøveprosjektet viste seg å fungere veldig bra, og vi vil fortsette med dette til neste år med bare små justeringer. Under formiddagsprogrammet ble det holdt små foredrag eller presentasjoner av Kristen Rønnevik, Hartmut Stockter og Norbert Schliewe. Foredragene ble godt besøkt med ca. 30 engasjerte publikummere. Atmosfæren var uhøytidelig, men interessert og et engasjert publikum deltok i stor grad i presentasjonene med spørsmål og samtaler.

Økonomi

Når det gjelder økonomien gikk det stort sett som forventet, med et underskudd på kun 6000 kr i forhold til budsjettet. Dette underskuddet er et resultat av en noe lavere publikumsoppsluttning enn forventet. I arbeidet med årets festival har vi hele tiden kjørt en nøktern linje, noe som gjør at denne festivalen lar seg gjennomføre selv med marginale budsjett. Årets budsjett var på 85 000 kr. Det sier seg imidlertid selv at den usikre økonomiske situasjonen hemmer festivalens utvikling og begrenser dens potensiale. Festivalen lot seg likevel gjennomføre på anstendig vis med iherdig dugnadsarbeid og mye velvilje fra folk i Haugesund. Spesielt hyggelig var det at vi kunne ta oss råd til å behandle gjestene våre ekstra godt. Selv idealister og ildsjeler trenger mat i kroppen!

Neste års økonomiske situasjon ser lysere ut, bla. Med signalisert samarbeid med Riksutstillingene og Ny Musikk. Vi håper også at Safe as Milk-festivalen omsider skal bli tatt alvorlig av Det Kommunale Kontor for Kultur- og festivalutvikling. En annen ting vi vil satse sterkere på til neste år er sponsorsamarbeid med de mest kulturengasjerte lokale bedriftene.

Presse

Vi er rimelig fornøyde med årets pressedekkning. Det er tydelig at pressen vier mer tid og arbeid til å sette seg inn i festivalens program og profil enn tidligere. Kvaliteten på omtalen i år er altså høyere enn tidligere, men antall oppslag og reportasjer bør bli flere. Festivalen har blitt omtalt i 10-15 radioreportasjer, deriblant på P1, P2 og PeTre, i tillegg kommer en rekke avisoppslag og -notiser og to Lokal TV-reportasjer.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Forskjeller fra i fjor

I forhold til fjorårets festival har det vært en generell økende interesse for festivalen fra mange hold. Vi har fått lovord fra både privatpersoner og institusjoner over hele landet. Dette synes vi er svært lovende for neste års festival. Programoppsettet var også mer fokusert, og vi tror festivalens profil har kommet bedre frem. I år gikk vi bort fra å ha lokale deltakere, noe vi føler har styrket festivalens identitet som en viktig norsk festival. Vi vil imidlertid vektlegge at vi synes det lokale kunst- og musikkmiljøet er spennende, og håper vi kan tilføre dette miljøet impulser ved å trekke inn artister fra utlandet og andre steder i Norge.

Neste år

Vi har allerede bestemt oss for å bli på Høvleriet også til neste år. Lokalet er praktisk, stort, ligger idyllisk til og har store variasjonsmuligheter. Vi vil også rekke en takk til våre samarbeidspartnere, og håper på et like berikende samarbeid også til neste år. For øyeblikket vurderer vi å flytte festivalen en uke frem for å unngå fellesferien. Safe as Milk-festivalen har en enorm styrke i engasjementet sitt og det sosiale aspektet, og dette kommer vi til å fortsette å utvikle fremover mot neste års festival.

Selv om store deler av programmet kan karakteriseres som utfordrende føler vi at vi har lykkes i å formidle innslagene til publikummet. Det er ikke alt som lar seg forstå, takk og lov, men vi er overbevist om at alle innslagene har formidlet en form for mening til festivalpublikummet. Artistene var i hvertfall svært imponert over det lydhøre haugesundske publikummet. Artistene satte også veldig stor pris på den uformelle, avslappede stemningen på festivalen som ga rom for interessante samtaler med hverandre og publikum.

Vi sitter igjen med veldig mange positive opplevelser etter årets festival. Ikke minst synes vi det er fint å se at Safe as Milk-festivalen passer så godt i Haugesund. Det er rett og slett skikkelig stas å arrangere Safe as Milk festivalen her. Vi gleder oss til neste år!

Andreas Meland, programsjef

Kristian Kallevik – festivalsjef