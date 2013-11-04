Ragnarocktrollet utdelt

Ragnarocktrollet 2013 går til Geir Bøhren og Bent Åserud.

Ragnarocktrollet ble i år utdelt ved 40-årsmarkeringen for Ragnarock-filmen i samarbeid med Cinemateket i Oslo.

Prisen går til to av norsk films mest sentrale musikknavn de siste 30 år. I sin begrunnelse sier styret om Geir Bøhren og Bent åserud:

«Med musikalsk ståstad godt forankra både innan progrock og folkemusikk har prisvinnarane ein klår og tydeleg kompositorisk signatur. Med klezmer, kveding, hardingfele og musikk frå Mosambique har prisvinnarane gjennom nær 30 spelefilmar og Tv-seriar laga eit musikalsk landskap som har prega ein heil generasjon norske born, ungdommar og vaksne. Duoen har motteke både Amandapris, Filmkritikarpris, Aamot-statuett og Edvard-pris for innsatsen dei har gjort for norsk film. Sidan dei slo gjennom med musikken til Orions belte i 1985 har dei sett musikk til nokre av dei største film- og Tv-suksessane i Noreg i moderne tid. Ein viktig del av det musikalske materialet er inspirert av norsk tradisjonsmusikk, noko som særleg gjorde seg gjeldande i Jul i Blåfjell og Jul på Månetoppen».

Ragnarockfilmen var Norges første helaftens konsertfilm i stereo med nestor Roger Arnhoff som lydansvarlig. Festivalfilmen dokumenterer den legendariske Ragnarockfestivalen i Holmenkollen 17. juni 1973, og er et viktig dokument fra pionertiden for norske rockefestivaler.

Prisen er finansiert ved en donasjon av Arne Philip Fraas’ rettigheter til filmen, og deles i år ut for tredje gang.

Prisvinner velges ut av foreningen, basert på kandidater nominert av foreningens medlemmer: Cinemateket ved Norsk Filminstitutt, FONO, Musikernes fellesorganisasjon, NOPA, Norsk Rockforbund, Ole Bull Akademiet og Riksscenen.

