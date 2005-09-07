Marius Roth Christensen: Fra Seigmen til Opera-pris

Tenoren Marius Roth Christensen mottar Erling Kroghs Sangerlegat i Den Norske Operas VIP-rom onsdag 7. september. Prisen deles ut av operasjef Bjørn Simensen. Marius Roth Christensen vil for mer rock-interesserte lesere først og fremst være kjent som et av de sentrale medlemmene i suksessbandet Seigmen. Nå arbeider han som frilanssanger, og skal bl.a. ha rollen som Tamino i Mozarts «Tryllefløyten» på Den Norske Opera i april 2006.

Av Arvid Skancke-Knutsen

Marius Roth Christensen har bakgrunn som gitarist i rockebandet Seigmen, som hadde stor suksess i første halvdel av 1990-tallet. Plater som «Metropolis», «Total» og «Radiowaves» var alle store salgssuksesser, og bragte hard, norsk rockmusikk ut et større publkum enn noen gang før.

Marius Roth Christensen har de siste årene bare konsentrert seg om operakarrieren, og har vært fast i Den Norske Operas kor. Han har gjort solide fremganger også på dette feltet, og skal i følge informasjonskonsulent Inger Schedell Flattum ved Den Norske Opera rollen som Tamino i Mozarts «Tryllefløyten» på Den Norske Opera i april 2006. Han har nylig gjort den samme rollen i Mozarts ved Musikkteatret i Trondheim.

Marius Roth Christensen har hatt noen mindre roller på hovedscenen på Operaen, og har etter hvert hatt en rekke solistengasjementer ved operaoppsetninger rundt i landet. Han er også en meget aktiv konsertsanger, og har tidligere mottatt Gjensidige NOR sin kulturpris. I 2004 fikk han Vestfold fylkeskommunes Kulturpris

Marius Roth Christensen har gjennomført utdanning både ved Østlandets Musikkonservatorium og Statens Operahøyskole, og har hatt roller i oppsetninger som «Jesus Christ Superstar» (Grimstad 2001 og 2002) og «Den glade enke» (Sandefjord 2000), samt flere mindre roller i oppsetninger ved Den Norske Opera.

Marius Roth Christensen er den åttende mottakeren av prisen, som ble opprettet i 1991 for å hedre og hjelpe unge, lovende, norske sangere. Prisen er på 15.000 norske kroner.

Ved prisutdelingen vil representanter for Erling Kroghs familie være tilstede. Det var Erling Kroghs barnebarn Eric Sites og James Phillip Sites som sammen skapte legatet. Erling Krogh var født i Oslo, og døde i 1968, 80 år gammel. Han var aktiv sanger i ledende operaroller, på konserter og plateinnspillinger i over 50 år.

Vi tar også med at Seigmen gledelig nok – og ikke så lite overraskende -har latt seg gjenforene for en spillejobb, som finner sted under Uka i Trondheim 20. oktober 2005. De fleste av bandets tidligere medlemmer befinner seg i dag i Zeromancer, som har gjort mest suksess utenfor landets grenser.

Det vil da ha gått nærmere syv år siden bandets avskjedskonsert på Rockefeller.