Zeromancer gjør USA

Synthrock-gruppen Zeromancer ble aldri pressens yndlinger – i Norge. Etter utgivelsene av «Clone Your Lover» og «Eurotrash», kom det mye drittkasting og usaklige anmeldelser. «Komme her og oppføre seg som rockestjerner? Pføy.» Samtidig vokste fanbasen jevnt i utlandet. I neste nummer av Billboard blir de første norske band med annonse på forsiden, og 24. oktober spiller de i Hollywood. – Vi har ikke rømt, vi har bare hatt innmari mye å gjøre, forteller bassist og låtskriver Kim Ljung på telefon fra Tyskland:

— Vi hørte mye rart fra norsk presse, det dummeste var kanskje en som i fullt alvor spurte: «Er det ikke flaut å være populære i Tyskland?» Det høres latter fra bakgrunnen. Ljung og Erik Ljunggren (programmering) sitter i sistnevntes studio i Tyskland, der de setter sammen ny musikk til neste skive. -Det går etterhvert en grense for hvor mye tullprat som biter på, vi har da tross alt litt klasse, kvitterer Ljung:

– Man skal selvfølgelig ikke kødde med janteloven, men vi har alltid gjort akkurat det vi føler for til enhver tid. I motsetning til hva enkelte tror, var poenget med med Zeromancer aldri å toppe Seigmenn, men å skaffe oss et publikum utenfor Norge. Det har vi klart. Så ikke skriv at vi sutrer, for det gjør vi absolutt ikke – vi har det kjempefint!

I Norge ble det stille rundt Zeromancer, som for øvrig består av Alex Møklebust (vokal), Chris Schleyer (gitar) og Noralf Ronthi (trommer) etter utgivelsen av plate nummer to, «Eurotrash». For de som lurer på hvor Zeromancer ble av, er svaret: «Turné»:

— Vi har blitt signert på Cleopatra Records i statene, og spilt konserter i snart to og et halvt år nå. Vi har drømt om å gjøre det bra i USA hele tiden, og nå har vi en bra vibb som er i ferd med å løsne litt greier for oss her nede. Det er utrolig tungt å slå igjennom i USA, men foreløpig har vi bra rotasjon på college-radioene, og mottar ekstremt mye fanmail, så vi er i alle fall godt i gang.

I USA kommer Cleopatra til å gi ut Zeromancers skiver i motsatt rekkefølge av det vi har sett hjemme: – Cleopatra kicket først på «Eurotrash», men etter at de hørte «Clone Your Lover», ville de ha den også. Da var allerede singel-låta «Dr. Online» i rotasjon, så vi ble nødt til å snu opp-ned på ting. Rart men greit, synes Ljung.

Angående forsideannonsen på Billboard den 7. september, håper herrene Ljung og Ljunggren på at de snart får band-navnet på andre steder i bladet også: – En av de bakerste sidene, der salgslistene er, hadde vært skikkelig kult, mener Ljung.

Hollywood-konserten, som er en feiring av Cleopatras 10-års jubileum, har også glam-syntherne Sigue Sigue Sputnik på plakaten. – Er vel ikke den største drømmen vår som går i oppfyllelse der, men han ene i bandet ble stupforelsket i Alex, og blir sikkert hysterisk lykkelig over å se ham igjen, skratter Ljung:

— Vi var på en fotoshoot for det tyske alternativ-magasinet Orcus for litt siden. De hadde funnet ut at de skulle ha to band på forsiden, oss og Sigue Sigue Sputnik. Det ble visst litt mye klåing, i følge Alex.

Når de ikke blir klådd på av seiglivede døgnfluer med høyt hår eller spiller konserter, lager Zeromancer musikk. Endeløse uker i studio har gitt masse nytt materiale, kan manager Harald Wiik avsløre: – Bandet har hendene fulle med to re-utgivelser i USA for tiden, så selv om mye av materialet til en ny innspilling er klart, kommer det til å ta en stund før den nye plata er ferdig.

— I tillegg til at Alex har produsert skivene til «Gåte» hjemme i Norge, har vi kommet langt i inn i neste CD, bekrefter Ljung: – Men ting tar tid når man er en gjeng perfeksjonister som aldri blir fornøyde.

Kunne dere ikke bare ha spilt det inn på en tre-spors hjemme?

— He, he,vi liker nå å gjøre det litt ordentlig, vi da, selv om det sikkert hadde vært veldig «riktig» for oss å gå lo-fi i forhold til trendpolitiet.. Neida, Zeromancer har funnet stilen, vi kommer definitivt til å høres ut som oss selv, lover Ljung om skiva som kommer ut på sensommeren 2003.