Jr Ewing mot Europa

I begynnelsen av august legger Jr. Ewing ut på en seks uker lang Europa-turne som blant annet vil inkludere opptreden på bransjeseminaret Popkomm. Turneen vil ta bandet til en rekke kjente spillesteder og inkludere flere større europeiske festivalopptredener.

Jr. Ewing, som gjorde stor suksess med sin opptreden på Rådhusplassen under forrige helgs Musikkens Dag-arrangement, vil før dette medvirke til det som av mange allerede har fått tilnavnet tidenes norske punkfest på Quartfestivalen i Kristiansand. I Bendiksbukt lørdag finner man da i tillegg til Jr Ewing navn som Turbonegro, Team Spirit og Amulet, samt svenske The (International) Noise Conspiracy og Division of Laura Lee.

— Vi gleder oss veldig til å dra ned til årets Quart-festival. Vi har leid oss hus og kommer til å være i Kristiansand hele uken og høre på band. Vi har lært oss at konserten kanskje ikke er den viktigste tingen ved slike anledninger, og at denne typen opptredener ikke vil forandre livet vårt nevneverdig. Vi konsentrerer oss derfor om å gjøre vår egen ting og å ha det gøy. Det er mye bra band på Quartfestivalen i år, kommenterer bandets gitarist Erlend Mokkelbost.

Jr Ewings gitarist er spesielt imponert over line-upen på lørdagens arrangement.

— Vi liker alle bandene, og synes det er kult at festivalen slipper til disse bandene på en så stor scene. Dette er artister som tildels står for en smal linje, men er bra band og ikke minst bra liveband, så jeg kan garantere at publikum vil få en bra pakke denne kvelden.

Bandet er ferske fra studio med den nye fullengderen «Ride Paranoia», som følger opp mini-albumet «Perfect Drama» og debutalbumet «Calling in Dead». Skiva kommer i midten av september i Norge før den slippes in Europa og USA i oktober. Før dette skal bandet på turne med et spennende amerikansk band ved navn Pretty Girls Makes Graves. Pretty Girls Makes Graves står for en spesiell balnding av catchy poppunk og rockete kaosting med melodiske kanter av den typen som blant andre Jr Ewing har gjort seg kjente med.

— Vi starter høstens turne 1. august, og kommer forhåpentligvis til å spille på en del ganske store festivaler. Det er allerede klart at vi spiller på en større festival i Belgia – Ieper – for 2000 personer, hvor vi er headliner, og at vi spiller på en like stor festival i Tsjekkia; Fluff. Vi skal også spille på Popkommm.

Det var lenge snakk om en felles amerikansk turne med The Murder City Devils og Jr. Ewing ifjor høst. Det ble lagt på is da bandet The Murder City Devils la ned sin virksomhet. Istedet blir det nå en omfattende Europa-turne sammen med The Murder City Devil-avkommet Pretty Girls Make Graves. Foruten Murder City Devils’ bassist inkluderer bandet Deathwishs vokalist. Festivalopptredener på Popkomm, Ieper og Fluff er som nevnt allerede bekreftet. Det er ventet at flere prestisjefylte festivalopptredener vil tilkomme.

Først vil imidlertid en lenge etterlyst splittsingel med This Machine Kills se dagens lys. Skiva vil komme både i syv- og tolvtommers format, og vil også bli gitt ut som CD. 300 kopier av skiva vil være i farget vinyl. I Norge står punkdistributør og platebutikken Tiger ansvarlig for salget av denne utgivelsen.