Intuitivt og strengt

Morten Olsen og Anders Hana er i disse dager aktuelle med et dobbelt plateslipp. Som duo slipper de albumet Norwegianism, og Ultralyd, der Olsen og Hana utgjør en halv kvartett, slipper samtidig Conditions For a Piece of Music. Ultralyd besøker Nattjazz i Bergen neste uke, da som en del av et større ensemble. Da skal Olsens komposisjon Conditions For a Piece of Music II framføres. – Det har utviklet seg til å bli mer konstruert og sammensatt, selv om det ikke er stilreint i det hele tatt, sier Olsen om Ultralyd.

Av Carl Kristian Johansen

Morten Olsen og Anders Hana er begge midt i 20-årene, men har vært musikalske kompanjonger i mange år allerede.

Sammenhengene de har opptrådt i fram til nå har i stor grad vært preget av et veldig improvisasjonsbasert og rockaktig uttrykk, med mye utadvendt musikalsk energi. Med dette doble plateslippet ser det ut til Ultralyd og MoHa!s uttrykk er i ferd med å skille lag uttrykksmessig.

— Jeg vil si at de musikalske forskjellene er ganske åpenbare, selv om begge uttrykkene befinner seg i en gråsone. Ultralyd har tatt en retning mot komposisjon. Det har utviklet seg til å bli mer konstruert og sammensatt, selv om det ikke er stilreint i det hele tatt, sier Morten Olsen på telefon fra Berlin.

— MoHa! er en mye mer intuitiv musikk som vi har utviklet gjennom å spille sammen sikkert i mer enn ti år. Det er mye mer lekent, nonchalant, og mer fandenivolsk, fortsetter han.

— Det er litt mer ute av kontroll, og vi vet aldri hvor det tar veien, sier Hana om MoHa!

— Ultralyd er ganske nøye planlagt. Albumet inkluderer blant annet et helt stykke som Morten har skrevet. Det er en helt annen måte å spille på, fortsetter han.

I Ultralyd finner vi også Kjetil Møster på saksofon og bassist Kjetil Brandsdal. Stykket Olsen har komponert er tittelkuttet på albumet, og han har allerede utarbeidet en ”oppfølger”. Det skal framføres av et utvidet Ultralyd under Nattjazz i Bergen.

N

Conditions for a Piece of Music II skal framføres av N-ensemble, som er en samling av musikere løst organisert under paraplyen N-collective. Vi spør Olsen hva dette N-kollektivet representerer.

— N-kollektivet er det N-kollektivet gjør. Det er helt udogmatisk og er ingen manifestasjon, sier han.

Tanken om å danne N-paraplyen ble til i Amsterdam, der Olsen har sin konservatorieutdanning fra.

— Helt konkret er det en samling av ca. 20 musikere som oppdaget av vi spilte i mange forskjellige band sammen. Vi fant ut at vi kunne danne en liten overbygning, og ha N-konserter med flere av grupperingene, i motsetning til de typiske label-kveldene. Det er et alternativ til det – det er musikerne som har med hverandre å gjøre og ikke labelen, på en måte.

— Vi måtte bare prøve å formalisere og organisere oss. I stedet for at det var enkeltgrupper som prøvde å stikke seg fram, tenkte vi at vi kunne dra det litt lenger samlet.

Det har de lykkes med. N-kollektivet har gjort flere N-events, som de kaller det, og de har hatt plass på Borealis- og Numusic-programmet med større produksjoner.

I Bergen vil ensemblet, som i denne inkarnasjonen er satt sammen av rockere, improvisasjonsmusikere og skolerte musikere, framføre to nykomponerte verk, i tillegg til Olsens Conditions For A Piece of Music II.

Nattjazz tror dette muligens kan bli en form for ”samtidsdoom”

— N-ensemble blir Ultralyd With Strings, sier Hana. Olsen ler i bakgrunnen.

— Jeg har sinnsykt store forventninger. Vi har snakket om å gjøre dette en god stund, og nå er det aktuelt siden Ultralyd har gått i en ny retning. Det en naturlig retning å ta for bandet, sier Hana.

Ultralyd med N-ensemble spiller under Natjazz i Bergen, den 31. mai på USF Verftet.