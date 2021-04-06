Låtskrivere vil stoppe ufortjente krediteringer

Musikkskaperne i «The Pact» vil sette stopper for at store artister skal kunne kreve låtskriverrettigheter – uten å faktisk ha vært med å skrive.

Ei gruppe låtskrivere som står bak internasjonale hits har gått sammen for å få en slutt på at artister får rettighetsinntekter som skulle tilkomme kun skaperne.

Det er en innarbeida «bransjehemmelighet» låtskriverne vil til livs: En praksis der store artister – eller folk som jobber tett på dem – ofte kan vente seg en cut av opphavsretten, selv med lite innsats i skapinga. Låtskriverne som nå sier stopp, har gått sammen under kampanjenavnet #ThePact – og medier som Variety og Sveriges Radio er blant dem som har skrevet at de har laget låter som framføres av Dua Lipa, Justin Bieber, Selena Gomez, Ariana Grande, Britney Spears, Taylor Swift, med flere.

Oppropet ble publisert i påskeuka, og kan leses her. Kampanjen starta på amerikansk grunn og er knytta til rettigheter som kan generere inntekter for et verk. (I Norge ville de typisk kunne gitt en skaper Tono-inntekter – sjøl om ikke alt er overførbart, da norsk opphavsrett forstås noe annerledes enn amerikansk copyright.)

Låtskriverne Amy Allen, Deza, Ross Golan, Scott Harris, Shae Jacobs, Ian Kirkpatrick, Savan Kotecha, Lennon Stella, Joel Little, Billy Mann, Jordan McGraw, Victoria Monét, Tayla Parx, Justin Tranter og Emily Warren hadde signert da oppropet først ble kjent. De understreker at de forplikter seg til å helt slutte å gi vekk låtskriverrettigheter framover uten at det er mot rimelig bidrag inn i skaperprosessen. Kampanjen peker ikke på noen spesifikke artister, og dem som er nevnt er ikke blinka ut av The Pact.

Slik Ballade.no forstår det, følger praksisen oftest internasjonale gigantkarrierer. Men en undersøkelse blant norske artister viser at også i hjemlige karrierer av forskjellig størrelse brukes prosenter av rettigheter som betaling for et samarbeid. Da viser ikke nødvendigvis rettighetsoppdelinga som blir stående hvor mye hver enkelt har bidratt på en sang.

I følge Variety.com skal presset på å gi bort deler av rettigheter ha økt de siste årene, parallelt med at forleggervirksomhet har fått større fokus i musikkbransjen. Skaperne kan se det som gunstig å gi bort deler av rettighetene for å få en størst mulig hit med et stort artistnavn.

Hva er rimelig? spurte Ballade.no i en serie artikler som tok for seg mulige konflikter knytta til splitting av låtskriverrettigheter – og prinsippene som skal motvirke konfliktene:

– Når det er sagt hindrer ikke disse prinsippene at internasjonale managere vil prøve å tilkjempe seg det som kan oppleves som urimelige andeler på vegne av produsenter og artister med internasjonal suksess, eller at man kan velge å inngå en elendig avtale på egne vegne hvis man synes det er gøy. Det sa Musikkforleggernes styreleder Kai Robøle i fjor (les «…kan lite om rettigheter og opphavsrett»).

Songwriters of North America har gått ut og støtta kravet.

Red. anm.: Musikkforleggerne er blant medlemmene i Foreningen Ballade, som gir ut ballade.no.

Ballade er redaksjonelt uavhengig.

