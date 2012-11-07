Bachelor i utøvende elektronikk

Nå kan du velge data som hovedinstrument.

Det er Universitetet i Agder som nå tilbyr kommende studenter å velge elektronisk musikk på bachelorstudiet i utøvende rytmisk musikk.

Studentene skal få jobbe spesielt med utøving, komposisjon og produksjon av elektronisk musikk, hvor datamaskinen fungerer som instrument og arbeidsverktøy.

Av utøvende tilbud for eletronikkinteresserte musikere finnes foreløpig bare Norges musikkhøgskoles videreutdanningsprogram Live Electronics.

Universitetet i Agder tilbyr dermed landets første grunnutdanning i utøvende elektronisk musikk. Søknadsfrist for studietåret 2013/2014 er 15. desember 2012.