Populærmusikk

Bachelor i utøvende elektronikk

Publisert
07.11.2012
Skrevet av
Maren Ørstavik

Nå kan du velge data som hovedinstrument.

Det er Universitetet i Agder som nå tilbyr kommende studenter å velge elektronisk musikk på bachelorstudiet i utøvende rytmisk musikk.

Studentene skal få jobbe spesielt med utøving, komposisjon og produksjon av elektronisk musikk, hvor datamaskinen fungerer som instrument og arbeidsverktøy.

Av utøvende tilbud for eletronikkinteresserte musikere finnes foreløpig bare Norges musikkhøgskoles videreutdanningsprogram Live Electronics.

Universitetet i Agder tilbyr dermed landets første grunnutdanning i utøvende elektronisk musikk. Søknadsfrist for studietåret 2013/2014 er 15. desember 2012.

Deeyah Khan i den prisvinnende dokumentaren White Right: Meeting the Enemy. Filmen hadde premiere i desember 2017, og høsten 2018 vant hun den internasjonale, høythengende Emmy prisen for den. Hun er mottaker av Fritt Ord prisen 2020, som vil overrekkes så snart pandemien tillater det.

Deeyah Khan: – Utrolig at vi ikke beskytter kunstnere bedre når vi ser hvor mye kunsten betyr

Deeyah Khan mener musikkutdanningen er en forutsetning for hvordan hun lager sine prisbelønte dokumentarfilmer. Hun har selv sluttet som artist,...

Musikar, komponist og pedagog Hans Martin Austestad

«Adapt or die?» – om musikkopptak som kunst og teknologi

– Eg vil gjerne diskutere korleis kunsten i musikkopptak kan tørke ut når musikkindustrien er tett kopla på teknologisk utvikling....

Oslo Filharmoniske Orkester

Orkestrene spiller gammel musikk av menn

En av fem norske komponister er kvinner, men verkene deres blir lite spilt. De store orkestrene spiller minst ny musikk,...