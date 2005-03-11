Politikk & debatt

Forsvarsmusikken: 17. mai er avlyst i Bergen

Publisert
11.03.2005
Skrevet av
Arvid Skancke-Knutsen

Takket være Forsvarets økonomiske disponeringer må det i år bli 17. mai-prosesjon uten «Divisjonsmusikken» i Bergen. I følge major og korpssjef Tom Nätt er dette første gang på over 100 år at 17. mai-feiringen vil foregå uten FMKV. – Dette er helt tragisk. Her går 28 profesjonelle musikere og hever lønn fra staten, mens de ikke har noen konserter å spille, sier en oppgitt Nätt.

Det faste innslaget av Forsvarets musikkorps Vestlandet (FMKV) i hovedprosesjonen under 17. mai feiringen er per dags dato avlyst, forteller Forsvarets Musikkorps Vestlandet i en pressemedling rett før helgen.

— Null kroner tildelt i driftbudsjett betyr at vi ikke har råd til å delta under årets 17.mai-prosesjon, sier Tom Nätt, som er major/korpsjef i FMKV. FMKVs musikere, på folkemunne kjent som «Divisjonsmusikken», er hvert år et fast innslag.

I 2005 blir FMKVs musikere tilskuere og ikke deltakere av frigjøringsdagen. I følge Nätt er dette første gang på over 100 år at 17. mai-feiringen i Bergen vil foregå uten FMKV – da med naturlig unntak for krigsårene.

— Jeg tror folk kommer til å savne oss. Ikke bare er dette en lang tradisjon som blir brutt, men også en svært trist situasjon for tilskuerne, legger Nätt til.

Han påpeker at musikerne alltid ser frem til å spille for bergensere i feststemning, men i år kommer altså ikke Bergenspublikumet til å få høre én profesjonell korpstone på nasjonaldagen. Og det altså i året som skal markere landets selvstendighet gjennom 100 år.

FMKV har i siden 1. februar innstilt alle konserter med budsjetter som ikke går i null. I og med at FMKV og Forsvarets musikk ikke har fått tildelt driftsbudsjett, betyr dette i at alle konserter som ikke dekkes av private bidragsytere, eller over andre budsjetter, ikke kan gjennomføres.

— Dette er helt tragisk. Her går 28 profesjonelle musikere og hever lønn fra staten, mens de ikke har noen konserter å spille. Hva blir det neste? spør Nätt.

Forsvarets musikk består av fem profesjonelle korps: Forsvarets musikkorps Vestlandet (FMKV), Trøndelag (FMKT), Nord-Norge (FMKN) Forsvarets Stabsmusikkorps (FSMK) og det Kongelige Norske Marines musikkorps (KNMM). Årlig løser korpsene totalt rundt 600 oppdrag.

— Dette året ser ut til å bli stille, konkluderer Nätt. Han håper på løsning snart, men er redd for at det kommer til å ta tid.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

— Det er ikke lett å motivere musikere i en tid som dette, sier han. Men nå som det også går direkte ut over 17.mai-feiringen, synes vi hele festen får en flau smak, konkluderer han.

For ytterlige informasjon om FMKVs siste konserter og kanselleringer, anbefaler vi nettsiden www.fmkv.no.

Nedenfor finner du ellers en rekke opslag rundt den triste situasjonen for Forsvarsmusikken – en situasjon som dessverre ennå ikke har funnet noen løsning, til tross for stor støtte fra mange gode krefter.

KorpsOrganisasjonerPolitikk

