Warner-stipendet 2020 til AKKS

Publisert
28.04.2020
Red.

Warner-stipendet skal bidra i rekrutteringen av, og utviklingsmuligheter for, kvinner bak scenen i norsk musikkindustri – spesifikt produsenter og teknikere. Vinneren av årets Warner-stipend er AKKS.

– Vi i AKKS er utrolig takknemlige for å ha mottatt årets Warner-stipend på 20 000,- og planlegger å bruke stipendet for å arrangere produksjons- og låtskrivingsworkshops innen sjangeren K-pop for musikkinteresserte jenter og ikke-binære, slik at vi kan inspirere enda flere til å vurdere en fremtid innen musikkproduksjon og låtskriving, sier Haley Shea, kursansvarlig AKKS Oslo og vokalist i bandet Sløtface, en pressemelding fra plateselskapet.

AKKS startet opp i 1982, og har som formål er å rekruttere, motivere og synliggjøre kvinner i alle ledd av musikklivet. Organisasjonen jobber for alle som vil prøve seg innen musikk, enten det er bak pianoet, mikrofonen, gitaren eller miksepulten – uansett kjønn, alder, religion og hudfarge.

K-pop er en forkortelse for «koreansk pop», som handler både om den spesifikke popmusikksjangeren fra Sør-Korea, men også om subkulturen rundt musikken. Les også Ballades intervju med Robin Jenssen fra Trondheim bak firmaet Dsign Music som har stor suksess med å lage asiatiske pop-hits

Warner Music Norway lanserte stipendet i 2018. Plateselskapet forteller at de i år også mottok mange nominasjoner til stipendet, både fra organisasjoner, unge mennesker i startgropen av karrieren, og fra de mer etablerte. – I år har vi valgt å gi stipendet til en organisasjon som vi syns fortjener en stor takk for den fantastiske innsatsen de legger inn i arbeidet for å skape kjønnsbalanse og likestilling i norsk musikkliv, begrunner selskapet i meldingen.

