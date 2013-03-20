Ny rektor ved NMH

Publisert
20.03.2013
Skrevet av
- Red.

Peter Tornquist og Hilde Ringlund (prorektor) skal lede Norges musikkhøgskole i 2013-17.

Ved gårsdagens rektorvalg fikk Peter Tornquist og Hilde Ringlund 62,21 %, mens motkandidatene Svein Bjørkøy og Bjørg Bjøntegaard fikk 37,79 % av stemmene.

På sin nyopprettede blogg forteller Tornquist og Ringlund litt om hvordan de vil jobbe.

De ønsker blant annet å bli en bedre skole for musikere, å innføre en mindre omjustering av skolens ledergruppe, og lover til og med en rimeligere og sunnere kantine.

Peter Tornquist er førsteamanuensis i komposisjon og leder av fagseksjon for musikkteori, komposisjon og musikkteknologi.

Han har undervist ved Norges musikkhøgskole i et bredt spekter av musikkteoretiske fag. Han har samarbeidet med komponisten Lasse Thoresen om utviklingen av den auditive analysemetoden Sonologi. I samarbeid med Universitetet i Oslo og NoTAM har Tornquist gjennomført en rekke kurs i bruk av nyere datateknologi ved musikalsk notasjon.  Tornquist har siden studietiden vært aktiv i musikklivets styre og stell, først som leder i den norske UNM-komiteen og senere som daglig leder for Oslo Sinfonietta. Han har vært president i foreningen nyMusikk, viseformann i Norsk Komponistforening og i tillegg styremedlem i TONO.

#gallery-1 {
margin: auto;
}
#gallery-1 .gallery-item {
float: left;
margin-top: 10px;
text-align: center;
width: 33%;
}
#gallery-1 img {
border: 2px solid #cfcfcf;
}
#gallery-1 .gallery-caption {
margin-left: 0;
}
/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Hilde Ringlund er førsteamanuensis i akkompagnement og leder av fagseksjon for klaver, akkompagnement, gitar og akkordeon.
I 1977 ble hun akkompagnatør ved NMH, og har siden vært medspillende lærer for studenter innen stryk, sang og treblås. Hilde har også undervist i emnene formidling, konsertforberedelse, musikertrening, og underviser for tiden i valgemnet musikere i bevegelse. Som utøver har hun medvirket ved tallrike konserter i samspill med profilerte musikerkolleger. Gjennom årene har hun også gjort en rekke opptak for NRK.
Andre viktige oppgaver ved NMH er mangeårig ledelse av Fagrådet for akkompagnement, samt ansvar for å organisere akkompagnementsvirksomheten. Videre har Hilde vært medlem av Musikkhøgskolens styre i flere perioder. I perioden 2005-2009 var hun nestleder i Formidlingsutvalget og ledet konsertserien Kollegakonsertene i flere år.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

