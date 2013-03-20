Ny rektor ved NMH

Peter Tornquist og Hilde Ringlund (prorektor) skal lede Norges musikkhøgskole i 2013-17.

Ved gårsdagens rektorvalg fikk Peter Tornquist og Hilde Ringlund 62,21 %, mens motkandidatene Svein Bjørkøy og Bjørg Bjøntegaard fikk 37,79 % av stemmene.

På sin nyopprettede blogg forteller Tornquist og Ringlund litt om hvordan de vil jobbe.

De ønsker blant annet å bli en bedre skole for musikere, å innføre en mindre omjustering av skolens ledergruppe, og lover til og med en rimeligere og sunnere kantine.

Peter Tornquist er førsteamanuensis i komposisjon og leder av fagseksjon for musikkteori, komposisjon og musikkteknologi.

Han har undervist ved Norges musikkhøgskole i et bredt spekter av musikkteoretiske fag. Han har samarbeidet med komponisten Lasse Thoresen om utviklingen av den auditive analysemetoden Sonologi. I samarbeid med Universitetet i Oslo og NoTAM har Tornquist gjennomført en rekke kurs i bruk av nyere datateknologi ved musikalsk notasjon. Tornquist har siden studietiden vært aktiv i musikklivets styre og stell, først som leder i den norske UNM-komiteen og senere som daglig leder for Oslo Sinfonietta. Han har vært president i foreningen nyMusikk, viseformann i Norsk Komponistforening og i tillegg styremedlem i TONO.

#gallery-1 {

margin: auto;

}

#gallery-1 .gallery-item {

float: left;

margin-top: 10px;

text-align: center;

width: 33%;

}

#gallery-1 img {

border: 2px solid #cfcfcf;

}

#gallery-1 .gallery-caption {

margin-left: 0;

}

/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Hilde Ringlund er førsteamanuensis i akkompagnement og leder av fagseksjon for klaver, akkompagnement, gitar og akkordeon.

I 1977 ble hun akkompagnatør ved NMH, og har siden vært medspillende lærer for studenter innen stryk, sang og treblås. Hilde har også undervist i emnene formidling, konsertforberedelse, musikertrening, og underviser for tiden i valgemnet musikere i bevegelse. Som utøver har hun medvirket ved tallrike konserter i samspill med profilerte musikerkolleger. Gjennom årene har hun også gjort en rekke opptak for NRK.

Andre viktige oppgaver ved NMH er mangeårig ledelse av Fagrådet for akkompagnement, samt ansvar for å organisere akkompagnementsvirksomheten. Videre har Hilde vært medlem av Musikkhøgskolens styre i flere perioder. I perioden 2005-2009 var hun nestleder i Formidlingsutvalget og ledet konsertserien Kollegakonsertene i flere år.