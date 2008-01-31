Norske musikere på eventyr i Sudan

Den Sudan-interesserte arkeologen Henriette Hafsaas og den sudanske forretningsmannen Mahmoud Salih inviterte sopran Camilla Ediassen og pianist Joachim Kjelsaas Kwetzinsky til Sudan i januar.

Av Henriette Hafsaas

De to musikerne melder at de har hatt en fantastisk uke i Afrikas største land i denne reisereportasjen signert arkeologen Henriette Hafsaas (innlegget er noe forkortet):

Det har vært en hektisk uke, hvor de tre planlagte konsertene ble til fem pluss en TV-opptreden. I tillegg har det vært et aktivt sosialt program som startet med et bryllup en time etter flyet landet første kvelden. Bruden var Howaida Faisal Abd el-Rahman som i desember var den første kvinnelige sudaner som disputerte ved Universitetet i Bergen.

Besøket har gitt mersmak for begge musikerne, og de har allerede ideer til nye prosjekter i Sudan.

Konsertene

Den første konserten ble holdt 19. januar i Teateret for folklore i Omdurman, og konserten ble en stor suksess. Presidentens rådgiver for kultur og eks-kulturminister (i samme person) Abd al-Basit Abd al-Majed var til stede, og han var imponert over kvaliteten på musikerne. For de fleste tilhørerne var dette deres første møte med klassisk vestlig musikk.

Da konserten var over ble arrangørene Mahmoud Salih og Kamal Abd el-Karim Mirghani fra Abd el-Karim Mirghanis kultursenter invitert opp på scenen til stor applaus. Konserten ble dekket av sudanske massemedia – både aviser og TV.

Den andre konserten (20. januar) var på Institutt for drama og musikk ved Sudan Universitet i Khartoum hvor den norske delegasjonen også fikk en omvisning. Opptredenen var heller uformell og foregikk i en dialog med publikum. De norske musikerne fikk også et møte med sudansk musikk ettersom flere av lærerne ved instituttet også opptrådte. Camilla og Joachim ble overrasket over at studentene blant annet studerte klassisk vestlig musikk, men instituttet har stor mangel på instrumenter og noter. I løpet av besøket ble det etablert god kontakt med fløytelæreren Kamal Yousif. Camilla, Joachim og Kamal er nå i dialog om å etablere et samarbeid som vil involvere undervisning, felles konserter og anskaffelse av instrumenter og noter.

— Vi håper å kunne reise ned på et nytt prosjekt allerede i november, sier Camilla.

Den tredje konserten (21. januar) ble holdt på Ergamenis – Det greske kultursenteret i Khartoum. Her var det et blandet publikum – både sudanere, grekere, nordmenn og andre nasjonaliteter. Henriette bemerket i introduksjonen at kulturelle møter av dette slaget er en av de positive effektene av en stadig mer globalisert verden som også Sudan i stadig større grad er en del av. Camilla og Joachim trollbandt tilhørerne gjennom konserten og mottok stående applaus.

Etter konserten kom den norske flygeren Bjarne Giske bort til Camilla og sa at fremførelsen hadde gjort ham stolt av å være norsk. Giske har nylig startet Safari Sudan sammen med sin newzealandske kone Nadia el Maaroufi, hvor de tilbyr flyturer til Sudans arkeologiske kulturminner. Giske var så imponert over hva Camilla, Joachim og Henriette hadde fått utrettet at han inviterte dem på en dagstur med flyet sitt. Invitasjonen ble akseptert på stedet.

Musikerne hadde to konserter den 22. januar. Den først opptredenen var på Ahfad Universitet for kvinner i Omdurman hvor også universitetets kor opptrådte. Den andre konserten var på Det franske kultursenteret i Khartoum. Publikum på begge konsertene var hovedsakelig sudanere.

Den siste opptredenen var på tv-kanalen Den blå Nilen (24. januar) samme dag som musikerne reiste hjem til Norge. Her opptrådte Camilla og Joachim med et utvalg av musikkstykkene, og musikerne, Henriette og Mahmoud Salih ble intervjuet. Opptakene sendes i et times langt program førstkommende lørdag kl. 21.00. Etter opptakene bemerket produsenten at dette kommer til å bli det beste musikkprogrammet i kanalens historie.

Konsertprogrammet

Konsertprogrammet hadde en vestnorsk klang med stykker av Edvard Grieg, Geirr Tveitt og Harald Sæverud. Åpningsstykket var Edvard Griegs sangsyklus Haugtussa etter Arne Garborgs dikt. Camilla sang Veslemøys ulykkelige kjærlighetshistorie med slik følsomhet at publikum ble rørt til tårer.

Deretter spilte Joachim fem av Geirr Tveitts Femti Folkatonar frao Hardanger: Vél komne med æra, Flyte-ljod, Langeleik-låt, Dan långje långje vettranåttæ og Hardingøl. Stykkene av Tveitt ble valgt ettersom det i år er 100-årsjubileum for hans fødsel, samt at Tveitt selv gjorde tre turneer i Nord-Afrika på 1940- og 50-tallet. Det frambrakte latter blant publikum da de fikk høre at Tveitt hadde fraktet pianoet sitt mellom to kameler. Tilhørerne var særlig begeistret for Joachims temperament under det siste stykket av Tveitt – og syntes det var morsomt at han slo på tangentene med albuene.

Etter en liten pause fortsatte konserten med Griegs tre sanger etter dikt av A. O. Vinje: Ved Rondane, Langs ei å og Våren. Disse ble etterfulgt av de to romantiske melodiene Grieg satte til H.C. Andersens dikt To brune øine og Jeg elsker deg. Joachim spilte deretter Kjempeviseslåtten av Harald Sæverud – et rytmisk stykke som fikk tilhørerne til å trampe takten. Konserten ble avsluttet med utdrag av Griegs verdensberømte musikk til Peer Gynt av Henrik Ibsen. Disse stykkene var det flere sudanere som kjente igjen. Tilhørerne bemerket etterpå at det var enkelt å høre hva denne musikken beskrev. Morgenstemning skildrer en tidlig morgen på kysten av Nord-Afrika, mens I Dovregubbens hall beskriver Peers besøk hos de underjordiske. Camilla sang Solveigs sang med slik innlevelse at alle kjente Solveigs lengsel etter Peer, og deretter Solveigs vuggevise som Solveig synger til Peer når han vender tilbake til henne.

Piano og bunadsskjorter

Mellom konsertene hadde Camilla, Joachim og Henriette et hektisk program. Joachim var stadig bekymret for pianoet. I løpet av det ukeslange oppholdet ble pianoet flyttet hele ti ganger, og for hver flytting måtte det stemmes på nytt. Joachim er takknemlig for at Institutt for drama og musikk ved Sudan Universitet lånte bort Sudans beste og instituttets eneste velfungerende piano til ham i en hel uke. Camilla og Henriette hadde andre bekymringer mellom konsertene. Begge sto på scenen i bunad – Camilla i Hamarøysbunad og Henriette i Nordhordlandsbunad. Mellom hver opptreden måtte skjortene vaskes og strykes. Under oppholdet var temperaturen sjelden høyere enn 32 grader, så det ble ikke for varmt i bunadene.

Sudanerne bemerket at bunadene var vakre, men at de så litt upraktiske ut.

Bursdagsfeiring ved pyramidene

23. januar var Henriettes tredje bursdagsfeiring i Sudan på rad, og hva passet vel bedre for en arkeolog enn en flytur til pyramidene ved Meroe med stopp ved templene Naqa og Musawwarat es-Sufra i ørkenen på veien. Camilla, Joachim, Henriette og Mahmoud Salihs niese Sarah møtte på flyplassen grytidlig om morgenen til en tur sammen med Nadia fra Safari Sudan og to ukrainske piloter. Flyet tok av akkurat i det solen sto opp over Khartoum. For musikerne ble det en unik mulighet til å se mer av Sudan, og den store kontrasten mellom de to elementene Sahara og Nilen – ørken og livbringende vann. Ved pyramidene opplevde nordmennene en sjeldenhet i Sudan på denne tiden av året – det falt et florlett regn.

Bakgrunn

Ideen til prosjektet kom fra Camilla og Henriette som har kjent hverandre siden gymnastiden på Bergen katedralskole. Siden har de valgt forskjellige veier: Camilla avslutter i vår en Mastergrad i utøvende sang, mens Henriette er stipendiat i arkeologi ved Universitetet i Bergen. Henriette skriver om identitet og kulturkontakt i Sudan i et langtidsperspektiv, og hun oppholder seg derfor mye i landet. Så fort ideen var unnfanget, tok Henriette kontakt med Mahmoud Salih for å undersøke om det var mulig å arrangere konserter i Sudan. Han tente umiddelbart på ideen. Henriette og Mahmoud kjenner hverandre fra Sudan-miljøet ved Universitetet i Bergen. Joachim har spilt konserter under fjerne himmelstrøk tidligere og var derfor ikke vanskelig å få med på laget. Tidligere i høst opptrådte Camilla og Joachim sammen for første gang i St. Petersburg i Russland. Joachim har også flere ganger hatt konserter i forbindelse med Festspillene i Bergen, og han er etter hvert blitt kjent som en fintfølende Grieg-tolker.

Konsertprosjektet hadde ikke latt seg gjennomføre uten Mahmoud Salihs entusiasme og brede kontaktnett. De fleste konsertene ble arrangert i samarbeid med Abd el-Karim Mirghanis kultursenter som han har vært med å opprette i Omdurman. Han har også støttet prosjektet økonomisk med å sørge for overnatting, bespisning og transport under oppholdet.

Prosjektet har også blitt støttet med midler fra Utenriksdepartementets reisestøtte for musikere, Den norske ambassaden i Sudan og Bergen kommune.

Konserten som ble holdt i Det greske samfunnet i Khartoum kom i stand gjennom Alexandros Tsako – en gresk arkeologkollega av Henriette.