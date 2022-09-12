Musikken og livet

Skeiv veke på Musikkhøgskulen

Publisert
12.09.2022
Skrevet av
- Red.

Konsertar, panelsamtalar og sosiale arrangement i regi av Musikkhøgskulen med LHBT+fokus.

Noregs musikkhøgskule markerer skeivt kulturår: NMH på skrå set varme, toleranse, mangfald, medmenneskelegheit og fridom på dagsorden, og føregår på Musikkhøgskolen 31. oktober til 4. november. Veka byr på konsertar, panelsamtalar og sosiale arrangement. Konsertane vil representere eit spekter av sjangrar, komponistar og utøvarar, som på kvar sin måte og saman speglar vekas tematikk.

– At vi kan vere akkurat den vi er, som musikar, kunstnar og menneske, angår alle uansett fil. Set av veka og bli med på kunstnarleg, verbalt og tenkjande skråplan og feiring av NMH på skrå. Det skriv skulen på si heimeside. Meir om programmet kjem same sted, og på den nystarta instagramkanalen @nmhpaaskraa.

MusikkkhøgskolenNMHNoregs Musikkhøgsule

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

BDK

Fay Wildhagen, Big Daddy Karsten og flere artister til ekstra Pridemarkering i Oslo

Norges første åpne homofile rapper, musikkskaper og homoinspirator Fay Wildhagen og duoen Nils Bech/OMVR – alle spiller på Kontraskjæret når...

Flere saker

Aunt Mary promo

Hvem kan hjelpe Rockheim å finne veien hjem?

Plasseringen av Rockheim i Trondheim ser med perspektiv fra 2024 ut til å ha blitt et regionalt fokusert museum, som...

NKFs representater under Høring i familie og kulturkomiteen på Stortinget Foto: NKF

Kutt i kompensasjon for privatkopiering?

Flere musikkorganisasjoner frykter at endringer i åndsverkloven ikke kompenseres over statsbudsjettet.

Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO

TONO: Årets første avregning gir 118,1 millioner kroner til musikkskapere

Det er en stor avregning denne gangen, og det er vi glade for i denne vanskelige tiden for mange av...