Skeiv veke på Musikkhøgskulen

Konsertar, panelsamtalar og sosiale arrangement i regi av Musikkhøgskulen med LHBT+fokus.

Noregs musikkhøgskule markerer skeivt kulturår: NMH på skrå set varme, toleranse, mangfald, medmenneskelegheit og fridom på dagsorden, og føregår på Musikkhøgskolen 31. oktober til 4. november. Veka byr på konsertar, panelsamtalar og sosiale arrangement. Konsertane vil representere eit spekter av sjangrar, komponistar og utøvarar, som på kvar sin måte og saman speglar vekas tematikk.

– At vi kan vere akkurat den vi er, som musikar, kunstnar og menneske, angår alle uansett fil. Set av veka og bli med på kunstnarleg, verbalt og tenkjande skråplan og feiring av NMH på skrå. Det skriv skulen på si heimeside. Meir om programmet kjem same sted, og på den nystarta instagramkanalen @nmhpaaskraa.