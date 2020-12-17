Med bevegelse, men dog ikke fort

Få det magiske til å skje. Være fornøyd med resultatet. Om det er ny utgivelse fra Stavanger Symfoniorkester eller brygging av øl som står til Bruckners 7. symfoni – det er de samme bevegelsene som gjelder. Det er the name of the game.

Blant perkusjonister er Anton Bruckners 7. symfoni godt kjent. Ifølge anekdotisk bevis satt nemlig Bruckner og komponerte andresatsen da han fikk beskjed om at hans store forbilde Wagner var død. Bruckner markerte dette med å skrive inn ETT synkront trippel forte-slag med triangel og cymbal nr. A2, litt etter takt nr. 170. Dette krever to perkusjonister, og siden dette er helt mot slutten av 2. sats, og de ikke har noe annet å ta seg til før dette, så er det bare å sitte og vente. Vente og telle. Vente og telle. Vente…

I mørke kroker av internett finner du perkusjonister som nervøst bommer, avskyr Bruckner, gruer seg og kommer med humoristiske tips til musikerkolleger om hvordan man skal overleve Bruckners 7. symfoni. Journalister og andre entusiaster elsker å skrive om det absurde perk-slaget. Men fra nå av trenger vi ikke det lenger. Nå kan vi skrive om øl i stedet.

Fra undergrunn til overflate

Det er en stor begivenhet for Stavanger Symfoniorkester å gi ut ny plate. I fjor ble orkesteret nominert til Grammy-pris for innspillingen av Gisle Kverndokks Symphonic Dances. Dirigent Markus Stenz har nå ledet det ambisiøse orkesteret i en innspilling av Bruckners 7. symfoni, den østerrikske romantikkomponistens såkalte «lyriske» symfoni. Platen har allerede fått stående applaus i en anmeldelse i Klassekampens musikkbilag, under overskriften «Absolutt fabelaktig».

Denne saken skal ikke handle om musikken, men vi kan ta med at alt av opptak og produksjon er gjort lokalt, at platen kommer ut på eget selskap – SSO Recordings – og at vinylutgaven er laget på det fortsatt ganske nye vinyltrykkeriet T-time Vinyl Plant på Tou Scene. Alt er lokalt. Ølet også.

For musikk og øl henger jo sammen, gjør det ikke? Det tenkte i hvert fall Gaute Aadnesen, forretningsutvikler i SSO, da han i sommer satt på bar med en kompis. Aadnesen var ellers også den som hadde idéen til den prisbelønte suksessforestillingen The Mute. Veldig mange idéer dukker jo opp på bar. Noen er til og med gode, og ender opp med å bli noe av.

– Vi satt og drakk øl og snakket plutselig om at vi i orkesteret burde ha vår helt egen øl, forteller Aadnesen.

– Egentlig en vin også, men i hvert fall en egen øl. Lervig er kjent for å være framoverlente og innovative og vil gjerne få til ting. Vi fikk til et møte med dem, og de likte veldig godt tanken om å gjøre noe sammen. Noen uker senere var vi ute på tokt på små geriljakonserter, med det vi kaller SSO Underground. I bilen fortalte jeg de andre om idéen med ølet, og da sa bratsjist Beatrice Sigrist Bjørnsen at det må vi kombinere med lansering av den nye Bruckner-platen. Så da ble det sånn.

Down under

Anders Kleinstrup er daglig leder på Lervig Aktiebryggeri, som er inne på RateBeers prestisjetunge liste over verdens 100 beste håndverksbryggerier. Han tente fort da han fikk høre orkesterets idé om et eget symfoniøl. For øl og musikk hører definitivt sammen.

– Ja, i alle andre normale år henger øl og musikk absolutt sammen! Man går ut, kanskje på en konsert, hører musikk på bar, får seg en god øl. Jeg tror det er en helt grunnleggende kulturdel i mange land. Musikk, festival, kos, det å nyte livet med musikk, god mat og drikke, alt henger veldig tett sammen.

– Hva tenkte du da de foreslo å lage en øl basert på klassisk musikk?

– Det hørtes veldig spennende ut! Vi får mange henvendelser fra bedrifter og andre om å lage eksklusive ting på denne måten. Vi sier nei til de fleste, men dette ville vi gjerne være med på. Musikk er viktig og spennende.

– Hvordan er lyden av et moderne ølbryggeri, er musikk en del av hverdagen hos dere?

– Musikk er en stor del av hverdagen vår! Vi har anlegg i inngangen og mange nasjonaliteter blant de ansatte på bryggeriet, det betyr også at det er mye forskjellig musikk. Vi har en australier som setter «Down under» på loop i inngangspartiet, noen liker heavy og noen elektronica. Det er nok ikke så mye klassisk, men musikk er det overalt.

Hekkan-pekkan, det er godt!

Absolutt Vienna

Det neste orkesteret gjorde var å invitere Kleinstrup og bryggerne Mike Murphy og David Graham til Konserthuset på en eksklusiv spesiallytting. De tre skjeggete øl- og capsmennene ble plassert midt på orkesterpodiet i Fartein Valen-salen, på plassen til 2. obo. De hørte gjennom fjerdesatsen av Bruckners 7. symfoni. Inspirasjonen gnistret. Det ble en flott opplevelse for dem.

– Det begynte ganske mørkt og kraftig, så ble musikken lettere og lysere, nesten litt magisk og med…glitrende følelser, forteller Murphy.

– Jeg har vel ikke helt musikkspråket inne. Så gikk det fram og tilbake, opp og ned. Jeg satt der og prøvde å tenke på hva slags øl dette ville smake som. Hva slags øl ville jeg ha lyst til å drikke mens jeg hørte på denne musikken? Ølet skulle bli som musikken, hverken helt mørkt øl eller helt lyst øl, det hadde litt av begge deler. Vi ble inspirert til å lage en mer raffinert, mer elegant øltype.

– Jeg elsket å sitte der, høre på så rik og full og mektig orkestermusikk, sier Graham.

– Det var avslappende og helt spesielt. Å sitte der og bli spilt for personlig, i en så vakker konsertsal. Vi bestemte oss for en klassisk Vienna Lager. Det er den ølen som passer best med musikken.

– Hvis vi skulle servert mat til måtte det blitt Wienerschnitzel! skyter Mike Murphy inn og ler.

Så dro de hjem og laget øl.

Det må hete 11:34. Det er lengden på fjerdesatsen. Og det er vel omtrent så lang tid du trenger på å drikke den også.

11:34

– Når vi skal lage øl begynner vi med malten, forteller Murphy.

– Her måtte vi ha en malttype som bringer frem mer av de toast-aktige, brødlignende smakene enn du finner i vanlig lyst øl, så vi brukte en Vienna Malt. Etter det lette vi etter noe vi kunne bruke for å få den smaken vi ville, en mer spennende smak enn en helt vanlig hverdagsøl. Til akkurat dette ølet brukte vi en spennende, eksperimentell humle fra New Zealand som vi nettopp hadde prøvd på en annen øl. Den humlen passer historisk til akkurat denne typen ølstil, det er en type humle som kommer fra Tyskland, det var det som ble brukt i klassisk østerriksk Vienna Lager. En sitronaktig, blomstrete, sprudlende smak. Så putter vi alt sammen, med det rette gjæret, og så ser vi hva som skjer. Det er the name of the game. Få det magiske til å skje. Være fornøyd med resultatet.

Noen uker senere er Aadnesen på besøk på bryggeriet for å ta den aller første smaken. Murphy romsterer litt rundt blant de mange slangene og skinnende øltankene. Han skrur på kranen og tapper ut noen glass. Glass heves i en mini-skål. De smaker på ølen, drikker lett, smatter litt, ruller ølen rundt i munnen. «Mmm, really nice, kjempegod. Hekkan-pekkan, det er godt!» utbryter Aadnesen. Det er eufemistisk siddis for faderullan eller deromkring. Smaker det av Bruckner?

– Ja, definitivt. Og et lite hint av Stavanger! Det kan fint gå til masse god mat, eller nytes i ro og fred.

Men hva skal ølet hete? Aadnesen tenker litt.

– Det må hete 11:34. Det er lengden på fjerdesatsen. Og det er vel omtrent så lang tid du trenger på å drikke den også.

Du kan jo eventuelt drikke symfoniølet akkurat på den måten som Bruckner skrev i partiturinstruksjonen: «Bewegt, doch nicht schnell». Med bevegelse, men dog ikke fort.

Hva perkusjonister kommer til å synes om ølet vet vi ennå ikke.

Og, til orientering: Ølet «11:34» får du kjøpt på mikrobryggeripuben Lervig Local i Stavanger.

(Red. anm.) Artikkelforfatteren lager Stavanger Symfoniorkesters offisielle podkast, «Første sats». Denne artikkelen er en omarbeidelse av den nyeste episoden, «Bruckners syvende, Lervig og et helt nytt samarbeid».

Litt ekstramateriale:

I dette blogginnlegget fra California Symphony – Bruckner hates percussionists – kan du lese mer om Anton Bruckners berømte syvende symfoni, og ikke minst se noen fine videoer med perkusjonistene som skal treffe riktig. Og som treffer. Eller ikke.

Her kan du lese mer om Stavanger Symfoniorkesters utgivelse, Bruckners syvende med Markus Stenz og Stavanger Symfoniorkester.

Og her kan du lytte til podkasten Første sats, episode 15: Bruckners syvende, Lervig og et helt nytt samarbeid