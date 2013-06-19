Morten Christiansen til Kulturskolerådet

Christiansen er ny direktør for Norsk kulturskoleråd og tiltrer i stillingen i september.

Morten Christiansen (52) er i dag ansatt som daglig leder for Oppvekstprogrammet Nord-Trøndelag, med kontoradresse i Steinkjer. I tillegg er han veileder i Utdanningsdirektoratets veilederkorps. Han har tidligere arbeidet blant annet som både enhetsleder, rektor og lærer ved flere grunnskoler og kulturskoler, med kommunene Oppegård, Harstad, Høylandet, Steinkjer, Frosta og Levanger som arbeidsgiver

Morten Christiansen, Foto: Ingvild Aasen

Videre har Christiansen vært fylkesmusikksjef og musikkprodusent i Musikk i Nord-Trøndelag samt undervist både ved Heggen videregående skole i Harstad og Folkeuniversitetet i Harstad. Han har også helt siden 1985 hatt og har direksjonsansvar for ulike korps.

Christiansen overtar etter Inger Anne Westby, som fra 1. august går tilbake til stillingen hun har permisjon fra ved Norges musikkhøgskole.