Kulturskolepenger på avveie

Norsk kulturskoleråd hevder at kulturskolene i halvarten av landets kommuner ikke får de tiltenkte midlene til kulturskoletimen. Nå er lovforslaget som skulle øremerke midlene forsinket.

skal sikre at alle elever på 1.-4. trinn får en times kulturskoletilbud i skoletiden eller på SFO. Tilbudet skal innføres til høsten, og i alt er det bevilget 177 millioner kroner til formålet.

Problemet er at midlene enda ikke er øremerket. varslet ansatte ved Trondheim kulturskole om at kommunen ikke vil bruke de tildelte midlene til kulturskoletimen.

Norsk kulturskoleråd har nå gjennomført en undersøkelse som viser at mange kommuner velger å omdisponere midlene.

Mangler oversikt

I undersøkelsen svarer rett nok 65 prosent av kommunene at det vil blir et tilbud i deres kommune skoleåret 2013-2014. Men i nesten halvparten av landets kommuner har ikke kulturskolen fått pengene som er overført kommunen gjennom rammetilskudd. I tillegg svarer ni prosent at de har fått penger, men samtidig er det gjort kutt i budsjettet for kulturskolen.

Hvor pengene er blitt av i de øvrige kommunene, er uklart. Åtte prosent sier at de er gått til grunnskolen, mens 47 prosent svarer at pengene heller ikke er overført til grunnskolen mens 45 prosent ikke visste hvor pengene har tatt veien.

– Norsk kulturskoleråd er fornøyd med at 65 prosent av kommunene i undersøkelsen kommer i gang med kulturskoletimen fra høsten. Men vi tolker svarene dit hen at det er stor usikkerhet rundt hvordan pengene til kulturskoletimen er forvaltet lokalt, sier direktør Inger Anne Westby i Norsk kulturskoleråd.

– Så lenge kommunene ikke er pålagt å gi tilbudet og pengene ikke er øremerket, ser det ut til at de lokale prioriteringene er svært ulike. Det er en tendens vi også ser for eksempel i spørsmålet om skolepenger; det varierer fra gratis kulturskoleundervisning i noen kommuner til over 4000 kroner per år andre steder.

Usikker fremtid

Musikk-Kultur melder i dag at loven om kulturskoletimen, som ville øremerket midlene er forsinket. Det betyr at det fremdeles er opp til den enkelte kommune å fordele midlene som er tenkt å bidra til å styrke kulturskoleopplæringen i Norge. Det betyr også at det er uklart hva som skjer med kulturskoletimen ved et regjeringsskifte.

Undersøkelsen er basert på svar fra 260 kommuner, det gir en svarprosent på 64. Flere tall fra kulturskolerådets undersøkelse ser du her.