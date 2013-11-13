Bekymret

Publisert
13.11.2013
Skrevet av
- Red.

ÅPENT BREV: Med bakgrunn i Regjeringen Stoltenberg IIs tilsagn om å sette av cirka 177 millioner kroner til helårseffekten av kulturskoletimen, er vi betenkt over at Solberg-regjeringen tenker å kutte bevilgningen, skriver Norsk kulturskoleråd.

Åpent brev til statsminister Erna Solberg, kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, partiledere og stortingsrepresentantene:

Norsk kulturskoleråd ga i høring – til Regjeringen Stoltenberg II – i forbindelse med forslaget om lovfesting av gratis kulturskoletilbud til elever i 1.-4. klasse, sin tilslutning til innføring av kulturskoletimen.

Med bakgrunn i denne høringen, og med bakgrunn i Regjeringen Stoltenberg IIs tilsagn om å sette av cirka 177 millioner kroner til helårseffekten av kulturskoletimen, er Norsk kulturskoleråd betenkt over at Solberg-regjeringen nå tenker å kutte denne bevilgningen.

Les også:

Norsk kulturskoleråd er imidlertid ikke forundret over dette grepet. Vi er likevel bekymret over at midlene som var bevilget, er foreslått fjernet, og ikke går til videreutvikling av kulturskolen, herunder talentsatsing, kvalitetsarbeid, profesjonalisering osv.

Det er dessuten fremdeles lange ventelister i kulturskolene. Dette er en utfordring som en bør ta tak i. Det oppleves også at kostnaden med å ha barn i kulturskolen for enkelte blir så høy at dette skaper sosiale skiller samt gjør at vi mister mulige talenter.

Les også:

Det må også sies at mange kulturskoler nå har lagt kulturskoletimen inn i porteføljen sin, og ser at det er et godt tilbud, som når bredden av elevmassen.

Norsk kulturskoleråd forventer med dette at en i dialogen mellom avtalepartnerne rundt den nye regjeringen – Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre – ikke reduserer et godt og solid tilskudd til kulturskolen.

Med hilsen
Morten Christiansen
Direktør
Norsk kulturskoleråd

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

