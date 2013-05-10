13 vil bli direktør i Norsk kulturskoleråd

Dagens direktør; Inger Anne Westby, går tilbake til stillingen hun har hatt permisjon fra ved Norges musikkhøgskole (NMH), og 13 personer har søkt stillingen som ny direktør for kulturskolerådet.

De 13 søkerne er

Vidar Birk (kommunalsjef i Folldal kommune, Oppdal, 38 år)

Morten Christiansen (daglig leder for Oppvekstprogrammet i Nord-Trøndelag, Verdal, 52 år)

Jørgen H. V. Gjerdrum (rektor og administrerende direktør ved Nordisk Institutt for Scene og studio og NISS Høyskole, Kolsås, 58 år)

Berit Konstad Graftås (kulturskolekonsulent i Norsk kulturskoleråd og virksomhetsleder i Tolga kommune, Røros, 51 år)

Thorbjørn Johan Gaarder (arbeidssøker, Oslo, 57 år)

Erik Hagtun (kontorsjef ved NTNU – institutt for musikk, Trondheim, 54 år)

Randi Wenche Haugen (direktør i Olavsfestdagene, Trondheim, 56 år)

Søren Hjorth (kulturrådgiver i Nidaros bispedømmeråd, Trondheim, 65 år)

Knut Kvaran (rådgiver ved rådmannens fagstab i Trondheim kommune, Trondheim, 40 år)

Gro-Anita Mortensen (rådgiver for strategisk bruk av digitale verktøy i Sør-Trøndelag fylkeskommune, Trondheim, 43 år)

Grete Helle Rasmussen (førsteamanuensis ved Barratt Due musikkinstitutt, Bærum, 51 år)

Karin Rosvold (lærer ved Oppdal kulturskole, Soknedal, 40 år)

Geir Sigvard Salvesen (førstelektor ved Høgskolen i Vestfold, Tønsberg, 58 år)