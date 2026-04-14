Gode intensjoner er ikke nok

Hvorfor er det fortsatt så få kvinner som programmeres som komponister i klassisk musikk — selv i institusjoner som genuint ønsker å endre det? Therese Birkelund Ulvo stiller spørsmålene, etter at hun nylig deltok i et internasjonalt panel om kjønnsubalansen blant komponister.

Dette er et meningsinnlegg, der avsenderen gir uttrykk for sine synspunkter og refleksjoner.

Av Therese Birkelund Ulvo, komponist og kunstnerisk leder for Hardanger Musikkfest

111 orkestre. 30 land. 16 327 programmerte verk. 7,5 prosent skrevet av kvinner. 89,3 prosent skrevet av hvite menn. Tallene er fra Donne, Women in Musics seneste rapport, som dekker sesongen 2023–24. Ubalansen løser seg ikke av seg selv.

Men dette handler ikke bare om penere tall. Det handler om rikere musikk. Hvorfor er det fortsatt så få kvinner som programmeres som komponister i klassisk musikk — selv i institusjoner som genuint ønsker å endre det?

Jeg kjenner det hver gang jeg blir bedt om å snakke om dette temaet. En liten motstand. Ikke mot selve spørsmålet — men mot rollen. For hver gang jeg tar ordet om kjønnsubalansen i komposisjonsfeltet, er jeg ikke lenger bare en komponist som reflekterer over et strukturelt problem. Jeg blir fort til en kvinnelig komponist som klager. Og det er noe grunnleggende ulikt ved de to posisjonene, selv om innholdet i det jeg sier er nøyaktig det samme.

Noe annet er enklere å si, men like vanskelig å komme forbi: dette temaet er kjedelig. Eller rettere sagt — det er lett å behandle det som kjedelig. Gjesp, dette igjen. Er vi ikke ferdige med det snart? Det er en forståelig reaksjon. Vi har snakket om skjevfordelingen mellom kjønnene i klassisk musikk i årevis. Men å avfeie spørsmålet som utdatert er ikke det samme som å ha løst det. Det er en måte å slippe å forholde seg til det.

Tallene bekrefter det. Organisasjonen Donne, Women in Music har siden 2018 publisert rapporter om likestilling i det globale orkesterrepertoaret. Den seneste viser ingen bedring.

Denne teksten springer ut av et innlegg jeg holdt på Classical:NEXT i Budapest i april 2026. Classical:NEXT er den største internasjonale møteplassen for klassisk musikk og kunstmusikkfeltet — med over 1 500 deltakere fra mer enn 50 land.

Jeg var invitert til panelsamtalen Practical Strategies for Gender Representation in Composition, sammen med pianist og komponist Katharina Nohl fra Tyskland og Alyssa Kayser-Hirsh, daglig leder for Luna Composition Lab i USA. Det som følger er en utvidet og skriftlig versjon av det jeg sa der — med noen av reaksjonene fra salen flettet inn.

Sett fra begge sider

Jeg er komponist. Men jeg er også kunstnerisk leder for en festival, kunstnerisk rådgiver for en sinfonietta, mentor for yngre komponister, og jeg sitter i juryer og råd der beslutninger fattes om hvem som får muligheter.

Dette er ikke et personlig oppgjør. Min kalender er full, og jeg har bestillinger jeg gleder meg til. Men det å ha full kalender og et klart blikk på feltet er to forskjellige ting — og det jeg ser bekymrer meg.

Jeg har erfart hva det vil si å bli oppdaget, og hva det vil si ikke å bli det. Nå tar jeg selv beslutninger om hvem vi inviterer, og hvem vi lar komme tilbake. Det er ikke alltid komfortabelt. Men jeg tror det er nyttig.

Ubalansen vedvarer ikke fordi institusjonene er fiendtlige. De fleste er velmenende. Problemet er at gode intensjoner, uten strukturell endring, ender opp med å reprodusere de samme betingelsene. Jeg snakker spesifikt om de tunge institusjonene — orkestre, operahus, organisasjoner med de største plattformene og de største budsjettene. Det er der valgene veier tyngst. Og det er der vanene sitter dypest.

Her er noe vi snakker for lite om: å programmere Beethoven og Mozart er enkelt. Musikken er der, stemmene er der, og publikum forventer det. Å programmere levende komponister er krevende. Det krever at man er genuint orientert i sin egen samtid, at man vet hva som skrives, av hvem, og hvorfor det betyr noe. Og det krever vilje til å ta en ekte risiko.

Det er lett å si at man programmerer kjønnsnøytralt og går utelukkende etter kvalitet. «Når det er god musikk, spiller vi den.» Men det er ikke så enkelt. For spørsmålet er ikke bare hva som er god musikk — det er hvem som får anledning til å vise at de kan skrive det. Kvalitetsvurderingen forutsetter at komponisten allerede er i rommet. Og det er nettopp det som ikke er nøytralt.

Når presset øker — når en sesong skal fylles og et styre skal tilfredsstilles — er det fristende å gripe etter det kjente. Navnene med buzz. Komponistene man har jobbet med tidligere. De trygge valgene. Og dette reproduserer også kjønn. For hvem har i størst grad vokst opp med troen på at de store mulighetene var ment for dem? Hvem har fått beskjed om at de kunne gå inn i viktige rom og bli hørt? Det spørsmålet svarer feltet selv på, dag etter dag, i sine programvalg.

Den strukturelle fellen

Det finnes en mekanisme som er verdt å dvele ved, fordi den er så vanskelig å bryte. Komponister vil neppe få store orkesterbestillinger hvis de aldri har skrevet for orkester. Men de vil aldri skrive for orkester hvis de aldri får tilliten. Mange komponister — uforholdsmessig mange kvinner — har brukt hele karrierer på å etablere seg innen solo- og kammermusikk, nettopp fordi det var der dørene åpnet seg. De større dørene forble stengt. Og den erfaringen som skulle åpne dem — orkesterverket, den store bestillingen — fikk de aldri muligheten til å bygge.

Dataene bekrefter dette. Blant levende komponister utgjør kvinner 5,5 prosent av verkene som programmeres internasjonalt — mot 1,9 prosent i det historiske repertoaret. Problemet er ikke mangelen på komponister. Det er hvor institusjonene velger å lete. Og derfor er den enkleste måten å øke andelen kvinner i programmet på, ganske enkelt å øke andelen levende komponister. Så enkelt er det faktisk.

Oppdagelse og kontinuitet

Hvordan finner egentlig institusjoner komponister? Ikke hvordan de tror de finner dem — men hva som faktisk skjer. De fleste institusjoner leter ikke. De mottar. Noen sender en epost. En kollega anbefaler et navn. Et navn dukker opp over en middag. Og gradvis, uten at noen har bestemt det, blir de samme navnene den godkjente kretsen.

Komponistene som tar kontakt, som kjenner de rette menneskene, som har lært seg å bevege seg i institusjonskulturen — de er ikke nødvendigvis de mest talentfulle. De er ofte rett og slett de som har fått bekreftet at de hørte til.

Og selv når institusjoner utvider kretsen sin, ser vi det samme mønsteret gjenta seg. Komponisten inviteres én gang. Det er ekte begeistring. Og så blir de ikke invitert tilbake.

Men hva betyr egentlig «begeistring» i denne sammenhengen? Gode samtaler etter konserten. En positiv anmeldelse. En opplevelse av at noe interessant har skjedd. Det er reelt — men det er ikke det samme som et verk som står seg, eller et partitur som kan bære vekten av en større bestilling. Ikke enhver første invitasjon bør føre til en andre. Det kunstneriske skjønnet eksisterer av gode grunner.

Men det finnes et viktigere spørsmål: når beslutningen om ikke å fortsette tas — undersøker vi hvorfor? Er det fordi verket ikke holdt mål? Eller fordi et mer kjent navn lå for hånden? Disse to svarene er svært forskjellige. Men de blandes ofte sammen.

Under disse problemstillingene ligger noe mer grunnleggende. Det handler egentlig ikke om kvalitet. Det handler om tillit. Det egentlige spørsmålet, det som stilles uten å formuleres, er ikke «er denne komponisten god?» Det er «er denne komponisten trygg?» Hvem stoler vi på med vår kunstneriske profil? Hvem stoler vi på med en stor bestilling?

Noen komponister får rom til å utvikle seg gjennom store muligheter. Andre forventes å ankomme ferdig — alltid ett skritt bak der talentet deres ville ha plassert dem. Og den byrden er ikke jevnt fordelt. Data viser at kvinner med ikke-vestlig bakgrunn er nesten usynlige i det internasjonale orkesterrepertoaret. Ulikheten vokser, jo lenger ut fra sentrum vi ser.

Og likevel rammer dette ikke bare kvinner. Det lille, ubevisste filteret som avgjør hvem som slipper inn — det treffer bredt. Komponister som ikke helt passer inn i bildet av hva en komponist skal være. Som ikke har de rette nettverkene, den rette bakgrunnen, den rette estetikken. Noe musikk er mer salgbar enn annen — det vil alltid være slik, og det er ikke i seg selv urettferdig. Men filteret er sjelden bevisst. Det handler om gjenkjennelse. Om det som kjennes trygt og kjent. Det formuleres aldri. Det bare avgjør.

Fra samtale til struktur

Målet er ikke å gi plass til alle — det er verken mulig eller meningsfullt. Målet er å sørge for at mange ulike typer stemmer har en reell vei inn, ikke bare komponisttypen som oppleves kjent i den eksisterende formen.

Det krever aktiv oppsøking — og en oppriktig vilje til å lete. Det betyr å komme seg ut. Å gå på konserter utenfor sin egen sfære. Å ta inn impulser fra felt man ikke kjenner. Jeg går selv på omtrent hundre konserter i løpet av et år — ikke fordi jeg må, men fordi det er det viktigste grunnlaget jeg har for å holde meg orientert. De fleste store institusjoner har ingen systematisk praksis for å finne komponister utenfor sine eksisterende nettverk. Det finnes databaser, festivaler og organisasjoner som kartlegger feltet — de bør brukes.

Det krever dessuten å endre hva man tar med seg inn i arbeidet. I min egen festival jobber jeg med tre faste kriterier: hver konsert skal som hovedregel inkludere musikk av en nålevende komponist, musikk av en kvinne, og musikk av en norsk komponist. Ikke en kvote, men et konstant spørsmål jeg tar med meg inn i arbeidet. Det påvirker hvilke partiturer man plukker opp, hvilke navn man følger, og hvilken kunnskap man gradvis bygger. Og som en bieffekt: programmene blir mer interessante. Et konserthus jeg kjenner til gjør noe tilsvarende: enhver gjest som konsulteres om repertoar, blir stilt ett spørsmål — har du et forslag til et verk av en kvinne? Det fører ikke alltid noe sted. Men det øker bevisstheten i hele organisasjonen og bygger repertoarkunnskap over tid.

Og det krever å spørre hvem som faktisk er i rommet når programbeslutninger fattes. Den mest gjennomtenkte oppsøkende praksisen vil ikke kompensere for et programmeringsmiljø der alle tenker likt.

Men å få kvinner inn i rommet løser ikke problemet alene. Forskning viser et ubehagelig mønster: menn velger menn. Men kvinner velger også menn, så lenge de er i mindretall. En kvinne i en maktposisjon kan føle at hun viser styrke og uavhengighet ved å velge det etablerte — ved ikke å fremstå som en som «hjelper sine egne».

Det er en rasjonell respons på et irrasjonelt system — ikke et trekk ved kvinner, men et trekk ved mannsdominerte strukturer. Men resultatet er det samme.

Det uformaliserte er kvinnenes verste fiende — ikke fiendtligheten. Når kriteriene ikke er eksplisitte, fyller magefølelsen rommet. Og magefølelsen navigerer etter gjenkjennelse. Det er derfor formalisering ikke er byråkrati — det er rettferdighet.

Til sist: interne rutiner for refleksjon. Når en komponist ikke blir invitert tilbake, bør begrunnelsen skrives ned. Var det verket? Var det relasjonen? Eller var det at et mer kjent navn lå for hånden? Ikke som byråkrati, men som et korrektiv mot hukommelsens selektivitet. Uten en slik praksis vil institusjonens valg uunngåelig gjenspeile den enkeltes magefølelse mer enn et gjennomtenkt kunstnerisk skjønn.

Det ubehagelige fra salen

Under panelsamtalen i Budapest kom en av de mer avslørende replikkene fra en deltaker med bakgrunn fra Saudi-Arabia. Problemet, hevdet han, er at vi snakker om det. I Saudi-Arabia eksisterer det ingen problemer med kjønnsbalanse — fordi ingen snakker om det. Slutt å snakke om det, og problemet forsvinner.

La det synke inn et øyeblikk: løsningen er altså å slutte å snakke om det. Ikke fordi problemet er løst — men fordi det ikke navngis. Replikken er verdt å ta på alvor, ikke som et argument man bør følge, men som en utilsiktet avsløring av hva taushet egentlig beskytter. Men taushet beskytter ikke de som er usynlige — den beskytter de som allerede er synlige.

Og likevel: jeg er glad han sa det. Høyt, i plenum. For det illustrerer tydeligere enn noen argumentasjonsrekke hvorfor vi må fortsette å snakke om dette. Ikke bare i lukkede rom, ikke bare på interne møter — men i åpne samtaler der alle kan høre, og der alle kan svare.

Det er også verdt å nevne: panelet vårt besto av fire kvinner. Og da publikum tok ordet, var det utelukkende kvinner som meldte seg — helt frem til mannen fra Saudi-Arabia valgte å bryte inn. Det sier noe. Om hvem som opplever dette som sitt anliggende. Og om hvem som ennå ikke gjør det. Disse samtalene vil ikke føre noen vei hvis bare halvparten av feltet deltar.

Fra samme sal kom en annen type innvending — mer velmenende, men like problematisk: kvinner er ikke like aggressive selgere som menn. De er ikke like synlige på sosiale medier. «De roper ikke høyt nok.»

Her må jeg si meg uenig — bestemt. Skal vi virkelig akseptere at evnen til selvpromotering er et kriterium for hvilken musikk som blir løftet frem? At den som skriker høyest i sosiale medier fortjener plassen i programmet? Det er ikke et kunstnerisk argument. Det er en tilpasning til en støykultur som vi burde stille spørsmål ved, ikke innrette oss etter.

Å forvente at komponister skal tilpasse seg disse mekanismene, fremfor at institusjonene skal endre sine, er å flytte ansvaret til feil sted. Det er nøyaktig den samme logikken som sier at komponister burde banke hardere på dørene — i stedet for at institusjonene burde gå ut og lete.

En annen innvending møter jeg oftere i norsk sammenheng, og den er mer sympatisk: klassisk musikk er en konservativ sjanger, og kanskje er det naturlig. Tradisjon er en del av det vi forvalter. Det er sant, og jeg deler kjærligheten til den tradisjonen.

Det var også tydelig på Classical:NEXT. De delene av feltet som befinner seg lengst fra samtidsmusikken har andre press på seg enn festivaler og ensembler som er bygget rundt ny musikk. Publikumsforventninger, sponsorer, styrer. Risikoviljen er en annen. Det er ikke uforståelig.

Men konservatisme som kunstnerisk prinsipp og konservatisme som institusjonell vane er ikke det samme. Det første innebærer et bevisst valg. Det andre er en unnlatelse — en manglende vilje til å undersøke om det vi gjør i dag faktisk tjener det vi sier vi vil bevare. Musikken vi elsker overlever ikke uten at nye stemmer slipper til. Ikke av ideologiske grunner, men fordi det er slik kunstformer forblir levende.

Ikke intensjoner. Strukturer.

Hver gang jeg tar ordet om dette temaet, kjenner jeg på det samme: det hadde vært mer komfortabelt å ikke være komponist selv — i akkurat den situasjonen. Det er så lett å avfeie strukturkritikk som personlig sutring. Så lett å høre «systemet er urettferdig» som «jeg fortjener mer.» Men det er ikke det som sies. Det som sies er at tilgangen til store muligheter ikke er jevnt fordelt, og at det ikke skyldes kvalitet.

Komponistene er der. Kvaliteten — i all sin variasjon — er der. Det som mangler er ikke vilje. Det er strukturer som omsetter viljen til praksis: aktiv oppsøking, interne refleksjonsrutiner, bevissthet om hvem som sitter rundt bordet når beslutningene fattes, og en grunnleggende ærlighet om hvilke spørsmål vi faktisk stiller oss når vi velger hvem vi stoler på.

Det finnes ingen rett til å bli fremført. Ingen rett til en andre bestilling. Det gjelder alle komponister likt. Men terskelen for tillit må anvendes mer konsekvent. Det er der det strukturelle arbeidet ligger — og det er der gode intensjoner alene ikke strekker til.

Det mest grunnleggende er kanskje dette: vi kjemper ikke for penere tall. Ubalansen er reell, og det er ingen tvil om det. Men det vi egentlig kjemper for er noe langt mer interessant enn jevnere statistikk.

Det store spørsmålet gjenstår: hvordan rigger vi strukturene slik at det faktisk er musikken og ideene som avgjør — ikke hvem komponisten er? Klarer vi det, vinner alle. Mannlige komponister, kvinnelige komponister, transpersoner, musikere, publikum. Men svaret er ikke enkelt, og vi kjenner det ikke fullt ut ennå. Det er derfor denne samtalen må fortsette — og derfor den ikke kan forbeholdes rom fulle av kvinner.

Det vi derimot vet, er hva vi kjemper for. Ikke penere tall — men rikere musikk. Vi trenger ikke å reprodusere én definert suksessformel i hundreår etter hundreår. Vi kan slippe til komponister av mange ulike slag — med ulike estetikker, bakgrunner og perspektiver. Ikke fordi vi er forpliktet til det av ideologiske grunner, men fordi et felt som faktisk lykkes med det vil produsere mer overraskende musikk. Musikk vi ikke visste vi trengte.

Det er det vi mister hvis vi ikke lykkes. Og det er det vi vinner hvis vi gjør det.