Keiino åpner digital verden for fans i metaverset

KEiiNO.WORLD er et eget metaverse der folk kan se digitale konserter med bandet side om side med avatarene til andre fans. Bandet vil også bruke det digitale plassen til å lære bort om norsk og samisk kultur og chatte med bandet. En pressemelding fra bandet forteller at de holder åpningsfest 23. november, der den nye låta «Nights of Thunder» blir den første som vil bli fremført på plattformen.



Metaverset er en såkalt utvidet virkelighet, der man opptrer som en avatar, en digital versjon av seg selv.

Keiino spiller elektronisk pop og joik i sjangerblandinga de selv kaller PEEP (pink electronic ethno pop). Siden 17. november har de sluppet inn fans i denne nye plattformen. Som et profilert Eurovisjonsband har Keiino ikke overraskende en særegen kontakt med fans fra mange land:

– Våre lyttere er en svært sammensatt gruppe, og utenfor Norges grenser er det kanskje særlig folk som befinner seg litt på siden av «majoriteten». For oss har det vært viktig å skape et musikalsk univers der folk kan møtes på tvers av ulikheter og grenser. Mangfold er tross alt forutsetningen for hele vår eksistens, og det ønsker vi å bidra til så godt vi kan, skriver bandet i en pressemelding om KEiiNO.WORLD.

Trioen med Alexandra Rotan, Tom Hugo Hermansen og Fred Buljo har siden oppstarten for fire år siden gitt ut 25 låter som er strømmet godt over 100 millioner ganger.

«Monument» var den femte mest spilte låt av en norsk artist i 2021. Trioen har vunnet flere scandipop og sami music awards og var nominert til Spellemann 2019 for årets låt med låta «Spirit in the Sky» som representerte Norge i Eurovision det året. Samme dag som de slapp sin nyeste singel spilte de live for 10 000 Eurovision-fans i Amsterdam.