Med Samspel som tema på verdenskongress i Bergen

International Society for Music Education arrangerer verdenskongress for musikkpedagoger i Bergen 11- 16. august 2002. Det ventes rundt tusen delegater fra hele verden, i tillegg til mange hundre utøvere: i hovedsak barn og unge.

ISME, den Unesco-tilknyttede verdensorganisasjonen for «music education», arrangerer sine verdenskongresser annet hvert år. I inneværende år ble kongressen arrangert i Edmonton, Canada.

I 2002 er det Norge som har trukket det lengste strået i konkurransen om å få arrangere kongressen, og i uka 11 – 16. august 2002 skal kongressen gå av stabelen i Bergen, med Grieghallen som hovedarena.

Norsk Musikkpedagogisk Union (NMU), som er et samarbeidsorgan for norske musikkpedagogorganisasjoner, utgjør den norske delen av ISME. NMU har etablert Stiftelsen ISME 2002 som ansvarlig arrangør for kongressen i Bergen.

Kongressen vil få ca 1000 delegater fra hele verden, i stor grad aktive forskere, pedagoger og utøvere fra universiteter og høgskoler, og i tillegg mange hundre utøvere (i hovedsak barn og unge), også fra hele verden. I tillegg til det rent faglige programmet for deltakerne regner en i løpet av kongressuka å arrangere 40 – 60 konserter samt en del utendørsprogrammer som vil være åpne for publikum. Ett av alternativene for den utøvende delen er å gi den et festivalpreg. Kongressen vil dermed sette sitt preg på Bergen denne aktuelle uka.

Tema

Enhver ISME-kongress med respekt for seg selv skal ha et tema, og Bergenskongressen har valgt “Samspel”. Komiteen tenker seg at innslag og innlegg på kongressen skal preges av samarbeid på tvers av grenser, sjangre og musikkfaglige profesjoner. En ser gjerne at forskere, musikkpedagoger og musikere arbeider sammen om prosjekter de kan formidle på ISME-kongressen.

Norsk og nordisk involvering

Det er et viktig poeng for arrangørene at Norge og Norden også skal prege konferansen, både i form av temaer der nordisk musikkpedagogikk belyses, men også i engasjement og deltakelse på mange andre plan. Kongressen vil trenge hundrevis av frivillige, og finansieringen kan nok karakteriseres som “lappeteppe-finansiering”. Her kommer de fleste norske musikkorganisasjoner og –institusjoner til å bli utfordret til å yte, i form av økonomi, arbeidskraft, prosjektledelse og ideskaping.

Det Norge kan få igjen av en slik konferanse er selvfølgelig uvurderlig. Komiteen for ISME 2002 håper at konferansen kan virke samlende og byggende på norske og nordiske musikkmiljøer, og ett av målene er å gi et løft til utviklingen i det norske musikkpedagogiske miljøet. Derfor er det også viktig at norske musikkpedagoger kjenner sin besøkelsestid og stiller som deltakere og aktører i kongressen. Her vil det være mulig å knytte faglige og personlige kontakter til musikk-mennesker fra hele verden. På hver eneste ISME-kongress har det oppstått dype og langvarige personlige vennskap på tvers av landegrenser.

Arbeid framover

Arbeidet med konferansen er godt i gang, og i løpet av høsten vil navn på sentrale forelesere bli offentliggjort. 1. November vil ISME-komiteen sende ut invitasjon til å delta som foreleser eller instruktør på workshop. Man vil også sende ut en invitasjon til utøvende grupper om å delta. Det har vært arrangert et rådsmøte der sentrale aktører i norsk musikkpedagogikk var til stede, og der representanter fra institusjonene diskuterte gjennomføring av konferansen. Samspel ISME 2002 komiteen vil ta flere initiativ for å fremme involvering og eierskap til kongressen.

Samspel ISME Bergen 2002 med positiv markering i Canada

En del av styret i Samspel ISME Bergen 2002 var i sommer i Edmonton i Canada for å studere gjennomføringen av årets kongress i Edmonton. Der hadde medlemmene samtaler med arrangørene og fikk se noen av prosessene på nært hold. Også fra arrangøren av kongressen i Sør-Afrika i 1998 fikk man gode tips.

ISME 2002 styret har allerede begynt markedsføringen av kongressen, og Norge og Bergen viste godt igjen på sin stand i vrimlehallen i det kanadiske kongressenteret der konferansen ble holdt.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Den siste dagen var det klart for avslutningsseremonien, der ISME-flagget ble høytidelig overrakt til Norge. Deretter bød Samspel ISME Bergen 2002 på musikalske smakebiter. Det 40 minutter lange programmet var produsert av Hallgeir Frydenlund og Rikskonsertene, og ble fremført av Liv Merete Kroken på hardingfele, Jai Shankar på tablas, Unni Løvlid med kveding og Frode Haltli på akkordeon.

Det ble levert en forestilling der det ikke var tvil om hvilket land som skal stå for neste kongress. Samtidig bar programmet preg av nettopp Samspel mellom sjangre, musikere og kulturer. Produsenten hadde fått tak i vaskeekte kanadiske indianere og et canadisk barnekor hadde i løpet av uka lært seg å kvede – på norsk.

Den nyslåtte norske ambassadøren i Canada, Ingvard Havnen, var også med på å markere Norge denne siste kongressdagen i Canada, og en del av mottakelsen etterpå var sponset av den norske ambassaden.

Samspel-komiteen fikk svært mange positive tilbakemeldinger på konserten og mottakelsen, og de små forhåndsbrosjyrene om kongressen fikk bein å gå på. Også det meste av info-brosjyrene om Bergen og Norge forsvant i løpet av uka, så det ser ut til at Norge og Bergen som kongressreisemål virker lokkende.

Hjemmesiden til ISME 2002 finner du her.