ISME kaller

Publisert
19.12.2000
Skrevet av
- Red.

Vi er snart over i år 2001, og det er bare litt mer enn halvannet år til ISMEs verdenskongress Samspel skal gå av stabelen i Bergen. Nå søker arrangørene etter personer som ønsker å delta med workshops og presentasjoner, samt unge musikkgrupper som vil holde konserter eller vise frem resultater av prosjektarbeider.

ISME – som er en forkortelse for International Society of Music Education – har valgt ut Bergen som åstedet for verdenskongressen i 2002. Samspel er en konferanse for musikere og musikkpedagoger fra hele verden, i alle sjangre og disipliner innenfor musikkundervisning og musikkformidling.

De norske arrangørene henvender seg denne gang til potensielle presentatører på konferansen og til de som ønsker å holde konserter.

Presentasjoner
Har du faglig stoff du vil dele med andre, kan du gjøre dette i forskjellige former. ISME komiteen tenker seg interaktive workshops med praktisk innhold, interessante ”paper”-presentasjoner, rundebordskonferanser og nettverkskonferanser der et helt miljø får diskutere. Du kan og delta på Poster session eller med e-poster. Dette foregår som en slags utstilling: Du får et bord og en vegg og tar eventuelt med deg datamaskin. I en vrimmel av tilbud går publikum rundt og finner det de er interessert i og samtaler med presentatøren om temaet.

Andre varianter av presentasjoner er også mulig, så ta kontakt: Frist for innsending av forslag er 20. september 2001.

Konserter
Det søkes også etter musikkgrupper fra hele verden som ønsker å holde konserter eller vise resultater av prosjekt, gjerne barn og unge, men også voksne musikere er velkomne. Her trenger komiteen auditiv og/eller visuell dokumentasjon for å kunne avgjøre hvilke grupper som skal få delta. Frist for innsending av søknad og materiale: 15. juni 2001.

Alle norske miljøer oppfordres til å delta og bidra aktivt til å gjøre Samspel til en begivenhet i norsk musikkliv. All deltakelse må finansieres av den enkelte/den enkelte institusjon.

Fullstendig informasjon finner du på ISMEs webside: http://www.uib.no/isme2002/

Relaterte saker

Einar Solbu og John Drummond

Med Samspel som tema på verdenskongress i Bergen

International Society for Music Education arrangerer verdenskongress for musikkpedagoger i Bergen 11- 16. august 2002. Det ventes rundt tusen delegater...

Verdenskongress for musikkundervisere i Bergen i 2002

Norge har trukket det lengste strået i konkurransen om å få tildelt verdenskongressen for musikkpedagoger i år 2002. Grieghallen er...

Dronning Sonja beskytter for SAMSPEL

Dronning Sonja har meddelt at hun stiller seg som beskytter for International Society for Music Education (ISME) s verdenskonferanse for...

ISME 2002 – Pallisander Group

– Kulturelt «Festung Europa» truer

ISME-konferansen Samspel 2002 går mot slutten. – Det har vært en feiende flott musikkfest, sier informasjonsansvarlig Kari Holdhus, – for...

Flere saker

Bandet Hinterland hadde nylig konsert i Hagen til Kulturhuset Hovtun i Asker. Fra venstre Nicolai Herwell, Marte Herwell og Ellinor Johanne Stendal. Kulturhuset Hovtun får midler til å bygge en helt ny scene som skal legge til rette for stor aktivitet fremover

Kulturrom delte ut 20 millioner til gode vilkår for fremføring av musikk, teater og dans

I årets første tildelingsrunde fikk Kulturrom inn rekordmange søknader. Nå er tildelingene klare, og 20,6 millioner ble fordelt på 109...

Torsdag 6. juni, i samarbeid med MusicLab og Abels tårn, skal Kringkastingsorkesterets musikere og publikum skal måles mens det spilles (i stor grad følelsesladet musikk). Konserten er utsolgt forlengst, men kan strømmes som podkast allerede neste dag. Her er KORK foran Store Studio.

Verdens største musikkeksperiment

I kveld møtes NRKs populærvitenskapelige radioprogram Abels tårn, KORK og forskningsprosjektet MusicLab for å måle hva som skjer mellom musikere...

GRIP, opplæring i teknikk på Bergen Kjøtt i

Når det antas at rollen din er å lage kaffe, men du er ansvarlig for lydproduksjonen

Ved å bruke «lydtekniker» i stedet for «lydmann» sender vi umiddelbart et signal til nye rekrutter om at denne bransjen...