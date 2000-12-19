ISME kaller

Vi er snart over i år 2001, og det er bare litt mer enn halvannet år til ISMEs verdenskongress Samspel skal gå av stabelen i Bergen. Nå søker arrangørene etter personer som ønsker å delta med workshops og presentasjoner, samt unge musikkgrupper som vil holde konserter eller vise frem resultater av prosjektarbeider.

ISME – som er en forkortelse for International Society of Music Education – har valgt ut Bergen som åstedet for verdenskongressen i 2002. Samspel er en konferanse for musikere og musikkpedagoger fra hele verden, i alle sjangre og disipliner innenfor musikkundervisning og musikkformidling.

De norske arrangørene henvender seg denne gang til potensielle presentatører på konferansen og til de som ønsker å holde konserter.

Presentasjoner

Har du faglig stoff du vil dele med andre, kan du gjøre dette i forskjellige former. ISME komiteen tenker seg interaktive workshops med praktisk innhold, interessante ”paper”-presentasjoner, rundebordskonferanser og nettverkskonferanser der et helt miljø får diskutere. Du kan og delta på Poster session eller med e-poster. Dette foregår som en slags utstilling: Du får et bord og en vegg og tar eventuelt med deg datamaskin. I en vrimmel av tilbud går publikum rundt og finner det de er interessert i og samtaler med presentatøren om temaet.

Andre varianter av presentasjoner er også mulig, så ta kontakt: Frist for innsending av forslag er 20. september 2001.

Konserter

Det søkes også etter musikkgrupper fra hele verden som ønsker å holde konserter eller vise resultater av prosjekt, gjerne barn og unge, men også voksne musikere er velkomne. Her trenger komiteen auditiv og/eller visuell dokumentasjon for å kunne avgjøre hvilke grupper som skal få delta. Frist for innsending av søknad og materiale: 15. juni 2001.

Alle norske miljøer oppfordres til å delta og bidra aktivt til å gjøre Samspel til en begivenhet i norsk musikkliv. All deltakelse må finansieres av den enkelte/den enkelte institusjon.

Fullstendig informasjon finner du på ISMEs webside: http://www.uib.no/isme2002/