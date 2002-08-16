Bransjen

– Kulturelt «Festung Europa» truer

Publisert
16.08.2002
Skrevet av
Knut Steen

ISME-konferansen Samspel 2002 går mot slutten. – Det har vært en feiende flott musikkfest, sier informasjonsansvarlig Kari Holdhus, – for de av oss som har fått lov til å være her. Skuffelsen over at kroateren Besa Luza ble nektet innreise av UDI, er stor: – Luza er en av to som konkurrerte seg til et lite reisestipend basert på faglige meritter, fordi hun hadde så mye å tilføre. Dette lukter av et kulturelt «Festung Europa» for de konfliktfrie og rike, mener Holdhus som varsler reaksjoner.

Med 700 delegater fra 52 land, er International Society for Music Education-konferansen en stor begivenhet. Denne verdenskongressen for musikkpedagoger er den 25.i slaget, og arrangeres i år av foreningen Samspel-ISME 2002. På programmet er det workshops, presentasjon av forskningsresultater fra hele verden, foredrag om musikkpedagogikk, rundebordskondferanser, og selvfølgelig, mye musikk:

— Åpningskonserten var en fantastisk opplevelse, Ungdomssymfonikerne i Grieghallen med Leif Ove Andsnes viste virkelig hvor gode resultater musikkutanningen i Norge kan frembringe, sier leder i Norsk Musikkpedagogisk Union Terje Adde.

Nesten 30 konserter vil ha blitt avholdt innen uken er omme, fra jazz til brass, via en femten minutters opera laget av barn, til klassisk og etnisk musikk. På ISME-konferansenen samles musikkundervisere fra hele verden for å dele opplevelser og erfaringer.

I år har det blant annet vært fokus på musikk fra konfliktområder. Musiseringer av barn som har vokst opp på den krigsherjede vestbredden er blitt hørt og diskutert, men de som kanskje har mest å bidra med i denne debatten, får altså ikke være med.

Måtte bli hjemme
Hjemme i Kroatia sitter Besa Luza. Hun er svært lei seg, og føler at norske myndigheter krenker menneskerettighetene hennes ved å hindre henne i å jobbe.

«Kroatisk statsborgerskap er lik null visum», var beskjeden Holdhus fikk av UDI. Før de tok ferie.

– Det er trist at det ikke går an å utvise litt skjønn, sier Holdhus. – Luza har tross alt fast jobb, mann og barn i Kroatia. Nordmenn framstår som bedrevitere når vi ikke lar profesjonelle mennesker gjøre jobben sin. Konferansen heter tross alt Samspel, og poenget er nettopp at vi skal kunne bryne oss på hverandre musikalsk på tvers av kulturer.

— Det kommer til å bli reaksjoner, dette må det ryddes opp i, sier en frustrert Holdhus: -Vi er i ferd med å få en kulturutveksling som ikke er god nok, det kan se ut som som vi etablerer et «Festung Europa» der bare de som er rike og konfliktfrie nok får komme inn. Dette vil på sikt gå sterkt utover norsk kulturliv, og gir uhyggelige signaler om norske holdninger til fremmed kultur.

