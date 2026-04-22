Mange unge musikkskapere frykter KI

Nesten to tredeler av norskemusikkskapere under 30 sier i en undersøkelse at de frykter KI.

63 prosent av unge Tono-medlemmer svarer i en undersøkelse at de «frykter kunstig intelligens».

Kunstig intelligens oppleves som en stadig større trussel av norske låtskrivere, komponister og tekstforfattere, konkluderer Tono. I sin egen undersøkelse finner de at: 53 prosent av respondentene mener KI truer den musikkskapende virksomheten deres, mot 38 prosent for to år siden. KI-frykten er aller størst blant de fra 15 til 29 år, skriver Tono i en pressemelding.

Musikkrettighetsorganisasjonen Tono har i samarbeid med analyseselskapet Opinion spurt egne medlemmer om KI for andre gang. I undersøkelsen svarte 1618 norske låtskrivere, komponister og sangtekstforfattere.

Sist Tono spurte medlemmene om det samme, var i 2024. Da var tendensene noe mer positive (se sammenlignede tall under).

– Musikkskapere over hele landet opplever langt større usikkerhet knyttet til kunstig intelligens enn tidligere. Teknologien har utviklet seg raskt, samtidig som det har kommet KI-artister inn på hitlistene, sier Willy Martinsen, kommunikasjonsdirektør i Tono.

KI-bekymringen er lavest blant de mellom 40 og 49 år. Blant disse mener 49 prosent at KI er en trussel mot musikkskapingen deres.

Den sterkeste KI-frykten finner vi blant Norges unge musikkskapere. Blant de fra 15 til 29 år har andelen som opplever KI som en trussel nesten doblet seg på to år, fra 36 til 63 prosent.

– Ungdommer og unge voksne som lager musikk er i en etableringsfase og er kanskje mer sårbare enn mer etablerte musikkskapere. At så mange uttrykker frykt for hvordan KI kan påvirke fremtiden deres, er et signal vi som samfunn må ta på alvor, mener Martinsen.

Færre vil bruke KI i egen musikkproduksjon nå

Undersøkelsen viser også en økende motstand mot å ta i bruk kunstig intelligens i egen musikkskaping.

Bare 17 prosent oppgir at de er positive til å ta i bruk KI selv, en nedgang fra 20 prosent i 2024. Samtidig er andelen som er negative økt betydelig, fra 51 til 64 prosent.

Ledige stillinger Arktisk Filharmoni Podieinspisient Bodø Nordland | 19/05/2026 Arktisk Filharmoni Orkesterbibliotekar Nordland, Troms | 19/05/2026 Lillestrøm Musikk- og Kulturråd Daglig leder Akershus | 10/05/2026 Musikk-Miljø as Butikkmedarbeider (vikariat) Vestland | Snarest Johan D Behrens stipendiefond Stipendier til videreutdanning og studiereiser for sanginstruktører, dirigenter og komponister. 08/05/2026 NORMORIA AS Sceneteknisk sjef Møre og Romsdal | 04/05/2026 Nord universitet Ph.d.-stipendiat i musikkpedagogikk – med fokus på kreativ bruk av AI i musikkpedagogiske kontekster Trøndelag | 30/04/2026 Se alle stillinger

I samme pressemelding knytter rettighetsorganisasjonen usikkerheten til en økonomisk trussel fra modeller som kan brukes i musikklaging med generativ KI: En global undersøkelse fra CISAC som Tono viser til, anslår at KI kan kutte musikkskaperes inntekter globalt med nær 25 prosent innen 2028.

– KI-modellene har i hovedsak blitt trent på musikk uten tillatelse fra rettighetshaverne og uten å betale musikkskaperne som har laget den. Utviklingen går raskere enn reguleringen, sier Martinsen.

Tono siterer også komponist Peter Baden, som blant annet har skrevet musikk for Netflix. Han er en av de som er bekymret:

– Det finnes positive sider ved KI, men jeg er redd det kan lære opp publikum til at generativ musikk er den nye normen. Jeg er også redd for at det vil gjøre at folk ikke kan leve av å lage musikk fordi pengestrømmene endres. Jeg mener dette er et problem for hele samfunnet, sier han.

Undersøkelsen ble utviklet og gjennomført av Tono i samarbeid med Opinion i februar 2026

1618 TONO-medlemmer (låtskrivere, komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag) deltok.

Noen funn i undersøkelsen:

53 % opplever KI som en trussel mot deres musikkskapende virksomhet (38 % i 2024)

23 % opplever ikke KI som en trussel (29 % i 2024)

38 % synes kunstig intelligens er spennende (47 % i 2024)

17 % er positive til å ta i bruk KI i sin musikkskaping (20 % i 2024)

64 % er negative til å ta i bruk KI i musikkskapingen (51 % i 2024)