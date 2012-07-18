Kutter korpsstøtte

Publisert
18.07.2012
Skrevet av
Linn Carin Dirdal

NMF i Hedmark og Oppland får null kroner.

Norges Musikkorps Forbund (NMF) i Hedmark og Oppland har fått fylkesstøtten redusert fra 320 000 kroner til ingenting på tre år, melder Aftenposten.

Konsekvensen kan bli at sommerkurs og andre korpsaktiviteter i fylkene legges ned, og at regionskontorer nedbemannes, skriver avisen.

NMFs regionskontor i Hedmark og Oppland representerer i alt 170 korps, og daglig leder Botolv Gjeldaker omtaler situasjonen som «dramatisk». Generalsekretær i NMF, Anita Finnebråten, uttaler til avisen at situasjonen som har oppstått «står i sterk kontrast til den støtten som andre fylkeskommuner gir til korpsaktiviteter».

— I fjor kom søknaden fra NMF fire måneder etter fristen, og dermed ble det ingen bevilgning heller. Årets søknad var på over 900 000 kroner. Det er i overkant når potten vi har til fordeling er på 730 000 og det er 50 andre søkere, sier Fylkesråd i Hedmark, Lasse Juliussen (Ap), til Aftenposten.

NMF vil anke avslaget.

Relaterte saker

Norges Musikkorps Forbund, logo

Store underskudd i NMF

Over to år har Norges Musikkorps Forbund gått i underskudd med i alt 8 millioner kroner. 2014 startet med 3,2...

Norges Musikkorps Forbund, logo

God økonomi og flere medlemmer

Norges Musikkorpsforbund har på to år snudd store underskudd til millionoverskudd.

Flere saker

Mia Hallesby

Musikkforleggerne vil åpne for ekstern styreleder i TONO

I dag er det kun medlemmer i TONO som kan velges til styreleder.  Musikkforleggerne fremmer i årsmøtet neste uke forslag...

Arvid Skancke Knutsen fra Trollstemt

Musikkskribent Arvid Skancke-Knutsen jubilerer

I dag er han 60 år, vår gode Ballade-kollega og kjempe i vårt ganske musikkland.

Skolekonserten Klangen av klima, et samarbeid mellom Oslo Filharmonien og DKS Oslo, vant internasjonal pris som beste store ensemble under YAM Awards i Brussel denne uka

Oxford Research’ flaue rapport om Den kulturelle skulesekken og Kulturtanken

– Eg er skuffa. Kanskje først og fremst fordi eg opplev at dette hadde vore enkelt å gjere skikkeleg, skriv komponist,...