Kutter korpsstøtte

NMF i Hedmark og Oppland får null kroner.

Norges Musikkorps Forbund (NMF) i Hedmark og Oppland har fått fylkesstøtten redusert fra 320 000 kroner til ingenting på tre år, melder Aftenposten.

Konsekvensen kan bli at sommerkurs og andre korpsaktiviteter i fylkene legges ned, og at regionskontorer nedbemannes, skriver avisen.

NMFs regionskontor i Hedmark og Oppland representerer i alt 170 korps, og daglig leder Botolv Gjeldaker omtaler situasjonen som «dramatisk». Generalsekretær i NMF, Anita Finnebråten, uttaler til avisen at situasjonen som har oppstått «står i sterk kontrast til den støtten som andre fylkeskommuner gir til korpsaktiviteter».

— I fjor kom søknaden fra NMF fire måneder etter fristen, og dermed ble det ingen bevilgning heller. Årets søknad var på over 900 000 kroner. Det er i overkant når potten vi har til fordeling er på 730 000 og det er 50 andre søkere, sier Fylkesråd i Hedmark, Lasse Juliussen (Ap), til Aftenposten.

NMF vil anke avslaget.