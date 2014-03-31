Store underskudd i NMF

Over to år har Norges Musikkorps Forbund gått i underskudd med i alt 8 millioner kroner. 2014 startet med 3,2 millioner i minus, men president Suzette Paasche tror forbundet er i balanse i løpet av året.

En opprydning er på gang i Norges Musikkorps Forbund, som organiserer rundt 60 000 korpsmusikanter og er landets største frivillige kulturorganisasjon.

Når forbundet møtes til årsmøte i slutten av april blir delegatene orientert om et negativt årsresultat på drøyt 4,36 millioner kroner.

Dette er andre året på rad med et bekymringsverdig resultat. Forbundets egenkapital, som ved starten av 2012 var på 5,6 millioner kroner er nå tapt, og ved inngangen til 2014 er bunnlinjen 3,2 millioner kroner i minus.

— Det er selvfølgelig trist å måtte presentere slike tall for årsmøtet, sier forbundets president, Suzette Paasche.

I årsmeldingen for 2013 uttrykker både styre og kontrollkomité stor bekymring for situasjonen, og Paasche forteller at styret har jobbet for å rette opp forholdene siden de fikk oversikt i 2012. Hun mener at 2014 vil balansere, og at forbundet vil være friskmeldt i 2015.

Avhengig av medlemmene

Medlemstall og omorganisering er de to viktigste årsakene Paasche oppgir som forklaring på den negative utviklingen.

I 2011 hadde forbundet 62761 medlemmer, mens tallet i 2013 er nede i 59 456.

— Dette er en utfordring som vi er svært oppmerksomme på. Alle våre støtteordninger går på medlemstall, og det er viktig å jobbe med rekruttering. Når medlemstallene faller, og vi ikke klarer å omorganisere raskt nok, oppstår økonomiske utfordringer, sier Paasche.

I 2004 vedtok landsmøtet at det skulle opprettes åtte regionale nivå som skulle erstatte de gamle kretsnivåene. Tanken var å styrke organisasjonen nærmest medlemmene, og skille arbeidet i en nasjonal og en regional økonomi, med egne stillinger i regionene. I oppstartsfasen har flere av regionene hatt utfordringer med negativ egenkapital, og da prosessen ble ferdigstilt i 2012, medførte det noen tøffe avgjørelser.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

— Noen steder har det vært utfordringer knyttet til denne prosessen, det har blant annet vist seg at noen av kretsleddene har hatt gjeld til forbundsstyret. Denne gjelden har vi valgt å ettergi. Når NMF nasjonalt nå er i et uføre, er samtidig det regionale nivået så godt som friskmeldt, sier Paasche.

Suzette Paasche er president i Norges Musikkorps Forbund. Foto: musikkorps.no

Usikkert for Nord-Norge

Friskmeldingen gjelder samtlige regioner unntatt Nord-Norge, som forbundet fremdeles jobber med. Til dette regionleddet gikk den siste store ettergivelsen fra 2013-regnskapet, her er det ettergitt nær 2,1 millioner kroner. Dette ble anbefalt av revisor, forteller Paasche.

Men allerede i 2012 skrev revisor i årsregnskapet at videre drift var avhengig av resultatforbedring og/eller tilførsel av ny kapital. Når forbundet har gått med underskudd også i 2013, ut over kostnadene knyttet til Nord-Norge, skyldes det i følge Paasche at de største utgiftene er knyttet til personalkostnader. Slike tar det tid å få kuttet dersom man skal følge norsk arbeidsrett.

— Men disse kostnadene har vi tatt tak i. Vi har nedbemannet med ca 5 årsverk, forteller presidenten, som er opptatt av at problemene ikke bare løses med kutt, men også gjennom satsning.

— Vi satser på og utvikler forholdet til våre sponsorer. Vi har gode avtaler med Norsk Tipping og Rema, og vi satser på dirigentutvikling og korpsbyggeprogram samt andre måter å hjelpe korpsstyrene i arbeidet med rekruttering. Det å lykkes i å holde på ungdommene når de kommer i 12-13årsalderen er vår viktigste strategi for å kunne drive det frivillige korpsarbeidet videre på en god måte.

Vurderer kassakreditt

— Når den negativ egenkapitalen er så høy, hvordan er videre drift mulig?

— Det hjelper at vi fra 2014 har mindre personalkostnader. Litt avhengig av når tilskuddene kommer inn, tror vi at gjennomføringen vil gå greit i 2014. Vi har enda ikke måttet gå til kassakredittløsning, men erkjent at det kan være en løsning dersom vi har behov for det. I tillegg vet vi at vi får inntekt fra en stor landsfestival som arrangeres i Trondheim til sommeren, med 10 000 påmeldte. Vi må løse dette gjennom å kutte og å satse, sier Paasche.

— Dere friskmelder regionleddene — samtidig er det her de største problemene har oppstått. Hvordan vil dere sikre at problemstillingen ikke gjentar seg?

— Vi har satset mye på økonomikompetanse. I 2013 ble det tilsatt en ny økonomisjef og vi har gjort om rapporteringssystemet, slik at vi har tettere kontroll og raskere rapportering. Det er viktig at regionene får tallene sine tidligere, slik at de kan justere. Men det er også viktig å si at mange regioner har god kontroll over driften. Problemene har oppstått i enkelte områder, og gjelden det er snakk om har oppstått over tid. Det er ikke noe som skjedde brått i 2012.

— Hva er årsaken til at underskuddene har oppstått i de aktuelle regionene

— Igjen handler det om medlems- og organisasjonsutvikling. Vår største utfordring er at medlemstallet har gått gradvis ned, mens omorganiseringen har tatt tid. Nord-Norge har vært en stor sak for oss, det er en særlig krevende organisasjon å drive, hvor verken fylkeskommune eller kommuner har vært villige til å bidra økonomisk. Vi har jobbet med å få tilbake tilskudd fra dem, noe vi delvis har lyktes med. Revisor anbefalte oss å hjelpe til med å få ryddet opp her, sier Paasche.

Ønsker stabil grunnfinansiering

Ballade er kjent med at barne- og likestillingsdepartementet i januar 2012 ba om å få tilbakebetalt tilskudd i størrelsesorden 1 million kroner på grunn av manglende rapportering fra lokallag samt fratatt bonuspoeng for kjønnsbalanse etter å ha regnet feil personer i styret.

Paasche forteller at dette ikke er en vesentlig årsak til problemene som foreligger i dag.

— Dette er forhold jeg ikke har kjennskap til, Det er før min tid som president, og når jeg ikke kjenner dem, må det være fordi det er ryddet opp. Vi tar medlemsrapporteringen alvorlig, og dette med styrerapportering kjenner vi godt til, sier Paasche.

— Norges Musikkorps Forbund og Norges Korforbund er de to største frivillige kulturorganisasjonene i Norge. Tegner det til at det frivillige Norge har en generell utfordring når vi ser at to såpass store organisasjoner har problemer samtidig?

— Jeg ønsker ikke å kommentere forholdene i Korforbundet. Men utfordringene for de frivilllige organisasjonene er et tema vi er i jevnlig dialog med Kulturdepartementet og Kulturrådet om. Støtteordningene for den kulturelle grunnmuren i Norge er helt avhengig av medlemmene og det gjør driften svært sårbar. Jeg har jobbet mange år med studentene i Studentersamfunnet i Trondheim og vet at man trenger en infrastruktur — en grunnfinansiering — for å utløse det frivillige engasjementet. Så, ja, dette er en generell utfordring i det frivillige Norge, og vi utfordrer gjerne politikerne i forhold til å tenke rundt en mer stabil grunnstøtte. Så skal vi selvfølgelig ta vår del av jobben både med å rekruttere og å justere i forhold til interessen som er der ute.

Dette er årsakene til NMFs negative resultater

2012:

Inndekning av 1,4 millioner kroner av underskudd i NMF Viken

Ettergivelse av gjeld for NMF Nordvest, kr 591.731

Ettergivelse av gjeld for NMF Hedmark/Oppland, kr 373.720.

Total inndekning av ettergivelse av gjeld til regioner og kretser kr 2.360.552.

Merkostnader for driften av forbundet nasjonalt på kr 2.141.742.

Negativt driftsresultat på kr 5.072.941 og et negativt årsresultat på kr 4.503.294

2013

Ettergivelse av gjeld på 2,1 millioner kroner til region Nord-Norge.

Merkostnader for driften nasjonalt (tall ikke nærmere oppgitt)

Negativt driftsresultat på kr 4.365.639 og negativ egenkapital med kr 3.249.424

Tiltak som skal sikre balansen i 2014:

Nedbemanning

Nedleggelse av prosjekter

Reforhandling av leieavtaler og forsikringsavtaler

Forbedrede faktureringsrutiner og fordringsoppfølging