Ny president i NMF

Rita Hirsum Lystad ble denne helgen musikkorpsforbundets nye president, med Alfred Stabell som visepresident.

Hirsum Lystad er direktør for Studentsamskipnaden i Østfold, varaordfører i Frogn kommune og spiller bassklarinett i Drøbak Musikkorps

I en pressemelding oppgir hun at å synliggjøre korpsbevegelsen, og jobbe politisk for gode rammevilkår blir hennes satsningsråder.

Hirsum Lystad ble valg til leder under Korpsforbundets landsmøte denne helgen, hvor Alfred Stabell ble gjenvalgt som visepresident.

Norges Musikkorps Forbund (NMF) er landets største frivillige kulturorganisasjon med ca 59.000 medlemmer fordelt på nesten 1.600 korps.