Bransjen

Ny president i NMF

Publisert
28.04.2014
Skrevet av
- Red.

Rita Hirsum Lystad ble denne helgen musikkorpsforbundets nye president, med Alfred Stabell som visepresident.

Hirsum Lystad er direktør for Studentsamskipnaden i Østfold, varaordfører i Frogn kommune og spiller bassklarinett i Drøbak Musikkorps

I en pressemelding oppgir hun at å synliggjøre korpsbevegelsen, og jobbe politisk for gode rammevilkår blir hennes satsningsråder.

Hirsum Lystad ble valg til leder under Korpsforbundets landsmøte denne helgen, hvor Alfred Stabell ble gjenvalgt som visepresident.

Norges Musikkorps Forbund (NMF) er landets største frivillige kulturorganisasjon med ca 59.000 medlemmer fordelt på nesten 1.600 korps.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

