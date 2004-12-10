Kunstmusikk

Ultima: Kommunen dobler tilskuddet

10.12.2004
Hild Borchgrevink

I går vedtok bystyret å øke bevilgningen til Ultimafestivalen fra 600.000 kr til 1.5 millioner kr fra 2005. – Dette var veldig gledelig. Nå er vi kommet et godt stykke videre på veien mot å få på plass en knutepunktløsning for festivalen, sier festivalsjef Geir Johnson til Ballade. Budsjettforslaget til flertallet i bystyret innebar 13 millioner kroner mer til kultur. Hovedhensikten med denne økningen var å styrke kulturlivet i hovedstaden fram mot den planlagte søknaden om å bli europeisk kulturby i 2011.

Blant de kulturtilbudene som skulle gjøre byen mer aktuell til kulturbytittelen, ble Ultima nevnt spesielt.

Nå er forslaget altså gått igjennom. I tillegg til den økte bevilgningen er festivalen også flyttet over på fast post på kommunens budsjett. Bystyret valgte å flytte noen kulturtiltak ut av den potten som de kun vedtar rammene for, og som byråd for kultur og næring Anette Wiig Bryn fordeler alene, til egne poster i budsjettet som Bystyret behandler. Ultima var blant dem som ble begunstiget med en egen budsjettpost. Derfor vet Johnson nå størrelsen på neste års bevilgning.

— Endelig slipper vi å lure på om festivalen får kommunal støtte fra år til år, sier en glad Geir Johnson. – Endelig kan vi vise Staten at vi har den lokale finansieringen som er nødvendig for å bli vurdert som knutepunktsfestival.

Kommunen har særlig tro på Ultimas potensiale til å synliggjøre Oslo internasjonalt.

— Vi har prioritert kulturtilbud som kan bidra til å sette Oslo på kartet, forklarte Bård Folke Fredriksen, leder for Høyres bystyregruppe, til Aftenposten før budsjettbehandlingen startet.

Denne politiske oppmerksomheten rundt kulturinstitusjoners evne til å etablere internasjonale nettverk er i tråd med hva kulturkomiteen på Stortinget skrev i sin innstilling til Kulturmeldingen i vår. Her ble festivalene som vektlegger samtidsuttrykk trukket frem, og komiteen mente at dette feltet har vist spesiell evne til internasjonal orientering. Blant konklusjonene var at Ultimafestivalen burde styrkes og vurderes som knutepunktsinstitusjon. Stortingspolitikerne mente at Ultima hadde «særlige forutsetninger for å styrke sin posisjon som en internasjonalt viktig festival.»

Men knutepunktsstatus krever en stabil lokal finansiering, og det er dette Ultimafestivalen hittil har manglet. Knutepunkts-begrepet er knyttet til en finansieringsnøkkel som garanterer et statlig engasjement på 60 % av det offentlige tilskuddet, under forutsetning av at de resterende 40 % hentes inn lokalt. I Oslo vil det si fra kommunen. Ordningen ble etablert i etterkant av forrige kulturmelding, «Kultur i tiden». Eksempler på festivaler som har slik status i dag er Festspillene i Bergen, Olavsfestdagene i Trondheim og Festspillene i Nord-Norge.

Stortinget konkluderte i vår med at ordningen har vist seg å fungere og bør videreføres. «Festivalene representerer viktig programmering med betydelig vilje til nyskaping og genreovergripende forestillinger og konserter. Festivalene har også blitt en meget viktig oppdragsgiver for norske freelance-kunstnere, ensembler og norske kunstnere for øvrig».

I forkant av kulturmeldingen har også Norsk kulturråd lenge understreket festivalenes betydning som samtidens kulturorganisasjoner.

– Festivaler er fascinerende organisasjoner, de baserer seg på en blanding av frivillig arbeid, offentlig støtte og marked, og så blir det bygget en ny type organisasjoner ut av det. Festivalene har også ofte gode nettverk internasjonalt. Jeg intervjuet en festivalsjef som sa at festivalen er den postmoderne måte å organisere formidling av kunst og musikk på, og det tror jeg det er noe i, sa Svein Bjørkås til Ballade da han gikk fra Kulturrådet til stillingen som direktør i MIC.

— Ultima har jo arbeidet for dette i lang tid, sier Johnson. – Vi visste hvilket forslag som forelå, men jeg turde ikke tro noen ting før det var behandlet. Det er fantastisk at det nå har gått igjennom. Da jeg begynte som festivalsjef, hadde Ultima totale bevilgninger på 2.1 milloner kroner i året. Med dette løftet fra kommunen er vi nå på 4.8 millioner, og dette gir en helt ny forutsigbarhet og forankring for arbeidet vårt.

Hvordan vil Ultima nå gå frem i forhold til å oppnå knutepunkts-status?

— Det blir et spørsmål som kommer opp i forbindelse med budsjettet for 2006, sier Geir Johnson. – Men det er ikke så mye vi kan gjøre ennå. Først og fremst er det nå opp til Staten og Oslo kommune å komme frem til en avtale seg imellom.

Johnson uttalte til Aftenposten i går at hvis man ønsker å gjøre Oslo mer aktuell som kandidat til europeisk kulturhovedstad, er det å satse på en festival for samtidskunst det lureste man kan gjøre. – Ser man nedover i Europa, er det akkurat dette som kjennetegner de store kulturbyene, sier han.

DebattEksportFestivalerGenreKunstmusikkSamtidsmusikkPolitikkStøtteordninger

Relaterte saker

Blå, inngangsparti

Om kulturhovedstaden Oslo

I disse dager har det omvandrende kunstfokuset DETOX forflyttet seg til Bergen, der det også har fått den lokale avleggeren...

Kari Pahle (sorthvitt)

Kari Pahle om Oslos musikkmiljø: – Er vi ikke fine nok?

– Er det fordi vi ikke er «fine» nok? lurte representanter fra Oslos musikkmiljø, da de skjønte at det ikke...

Rådhuset i Oslo (Foto: Jiri Havran)

Miloud Guiderk om Oslo-kulturen: – Vi må være offensive!

Mandag 20.september ble den første høringen om Oslo kommunes kommende kulturstrategi gjennomført. Møtet ble ledet av byråd for kultur og...

Anette Wiig Bryn (Foto: Oslo Fremskrittsparti)

Hvor vil du med Oslokulturen, Anette Wiig Bryn?

Kort tid etter at daværende kulturbyråd Torger Ødegård hadde fortalt Ballades lesere om hvordan han ønsket å utvikle kulturlivet i...

Sterk anbefaling til Stavanger, blått lys for Oslo

En fagjury oppnevnt av EU har nå evaluert søknaden om Stavanger som europeisk kulturby i 2008. Juryen anbefaler enstemmig både...

Sigurd Reinton og Gry Bråtømyr

Fortsatt uvisst for Blå

Blås skjebne er ennå ikke avgjort. – Bystyret innførte faktisk en ny voteringsordning på møtet i går, som innebar at...

Flere saker

Kirsten Flagstad utenfor Operaen i Bjørvika i Oslo

Fest for Kirsten Flagstad i Operaen

Operasanger Kirsten Flagstad, med en stemme som «flytende gull på fløyel» og gyllen stjerne på Hollywoods Walk of Fame, feires...

Fantasy Music Manager

Lanserer app som gjør by:Larm til et spill

Fantasy Music Manager er by:Larms start up-partner i 2019.

Siri Haugan Holden ansettes som ny daglig leder i Norske kulturarrangører.

Hun blir sjef for Norske Kulturarrangører

Fra Balansekunst til leder for 480 kulturrangører: Siri Haugan Holden er ny daglig leder i NKA.