John Erik Kaada lager egne lyder og bygger bibliotek for at andre skal kunne bruke dem i musikken sin.

– Jeg har laget egne instrumenter i mange år – i frustrasjon over hva som finnes, lager jeg mine egne løsninger. Så har det vokst, og i skjul slapp jeg det første lydbiblioteket mitt.

Og her betyr instrumenter samples som kan kan handle på nettet – Kaada bruker mindre og mindre akustiske instrumenter, beskriver han til Ballade.no.

– Men dette er også noe av motivasjonen, for å tilby et samplebibliotek med norske musikere. For eksempel ferdigstiller jeg nå en ny TV-serie, og musikerne jeg bruker til den musikken booker jeg da fire ekstra timer etter at de har spilt. Så tar vi opp én og én tone. I Norge er det så mange spennende musikere med egne uttrykk, særlig fra jazz og folkemusikk, som det er fint å gjøre tilgjengelig for andre musikkskapere – samtidig får musikerne prosenter av salget, og inntekt for de ekstra timene.

John Erik Kaada er kjent for film- og TV-musikk, og for soloutgivelser siden 2001 og bandet Cloroform. Internasjonalt har dessuten samarbeid med Mike Patton gjort ham kjent – og han har laget musikk til mange store amerikanske TV-serier og -show. Hans siste soloutgivelse under navnet KAADA kom i 2018, før den kommende vinteren vil se et nytt album fra hans hender. De nye samplebibliotekene kaller han Wrongtools.

Han kaller lydene sine ovale, og de er både reine samples og mer manipulerte:

– Dette er min smak. Det som er problemer med andres samplebibliotek er at de ofte er skapt av teknikere, ikke av komponister. Komponister som meg vil ha lyder som er levende, uforutsigbare, og inspirerende.

– Jeg synes det er veldig spennende å oppleve at andre bruker lydene mine, det er et kick! Ikke minst her for leden, da han kjente igjen ett av Wrongtools-bibliotekene i en HBO-serie.

– Jeg har sikkert brukt fryktelig mange hundretusen på lydbibliotek opp igjennom. De jeg lagde sjøl var sånn «pokker heller, dette lyder jo bedre!» og bygde sakte sjøltilliten min på det. Det er utrolig inspirerende, ikke minst å sitte og se telleverket som viser meg at det treffer noen der ute. Det har også vært motivator for å gi ut nye låter på nytt.

Singelen «How To Construct a Time Machine» er den første fra ham på lenge, og inneholder lyder som han tilgjengeliggjør på en nettbutikk som han har satt opp sammen med noen samarbeidende musikere. Til vinteren kommer et helt album, og foreløpig er det instrumentalmusikk.

– Jeg har egentlig ønsket å ligge litt lavt med Wrongtools, og ikke gjøre noe nummer utav det. Men nå er det i ferd med å gå ganske greit, da, sier han og legger til at hittil har de hatt over 5000 bestillinger.

Se demonstrasjonen av biblioteket Woodwindulator med lyder brukt i akkurat denne låta:

– Markedet er utømmelig. Det er komponister overalt. Gjennomgående nå er at folk vil ha det som er særegent og gi nye veier i musikken, sier Kaada inspirert.