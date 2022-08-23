John Erik Kaada. Klar med ny musikk, og klar for å dele på bitene i den.

(Foto: kaada.no)

Kaada tilbake med ny musikk – og nå selger han lydene han bruker i musikken

23.08.2022
Siri Narverud Moen

John Erik Kaada lager egne lyder og bygger bibliotek for at andre skal kunne bruke dem i musikken sin.

– Jeg har laget egne instrumenter i mange år – i frustrasjon over hva som finnes, lager jeg mine egne løsninger. Så har det vokst, og i skjul slapp jeg det første lydbiblioteket mitt.

Og her betyr instrumenter samples som kan kan handle på nettet – Kaada bruker mindre og mindre akustiske instrumenter, beskriver han til Ballade.no.
– Men dette er også noe av motivasjonen, for å tilby et samplebibliotek med norske musikere. For eksempel ferdigstiller jeg nå en ny TV-serie, og musikerne jeg bruker til den musikken booker jeg da fire ekstra timer etter at de har spilt. Så tar vi opp én og én tone. I Norge er det så mange spennende musikere med egne uttrykk, særlig fra jazz og folkemusikk, som det er fint å gjøre tilgjengelig for andre musikkskapere – samtidig får musikerne prosenter av salget, og inntekt for de ekstra timene.

John Erik Kaada er kjent for film- og TV-musikk, og for soloutgivelser siden 2001 og bandet Cloroform. Internasjonalt har dessuten samarbeid med Mike Patton gjort ham kjent – og han har laget musikk til mange store amerikanske TV-serier og -show. Hans siste soloutgivelse under navnet KAADA kom i 2018, før den kommende vinteren vil se et nytt album fra hans hender. De nye samplebibliotekene kaller han Wrongtools.

Han kaller lydene sine ovale, og de er både reine samples og mer manipulerte:
– Dette er min smak. Det som er problemer med andres samplebibliotek er at de ofte er skapt av teknikere, ikke av komponister. Komponister som meg vil ha lyder som er levende, uforutsigbare, og inspirerende.

– Jeg synes det er veldig spennende å oppleve at andre bruker lydene mine, det er et kick! Ikke minst her for leden, da han kjente igjen ett av Wrongtools-bibliotekene i en HBO-serie.

– Jeg har sikkert brukt fryktelig mange hundretusen på lydbibliotek opp igjennom. De jeg lagde sjøl var sånn «pokker heller, dette lyder jo bedre!» og bygde sakte sjøltilliten min på det. Det er utrolig inspirerende, ikke minst å sitte og se telleverket som viser meg at det treffer noen der ute. Det har også vært motivator for å gi ut nye låter på nytt.

Singelen «How To Construct a Time Machine» er den første fra ham på lenge, og inneholder lyder som han tilgjengeliggjør på en nettbutikk som han har satt opp sammen med noen samarbeidende musikere. Til vinteren kommer et helt album, og foreløpig er det instrumentalmusikk.
– Jeg har egentlig ønsket å ligge litt lavt med Wrongtools, og ikke gjøre noe nummer utav det. Men nå er det i ferd med å gå ganske greit, da, sier han og legger til at hittil har de hatt over 5000 bestillinger.

Se demonstrasjonen av biblioteket Woodwindulator med lyder brukt i akkurat denne låta:

 

– Markedet er utømmelig. Det er komponister overalt. Gjennomgående nå er at folk vil ha det som er særegent og gi nye veier i musikken, sier Kaada inspirert.

filmkomponistJohn Erik KaadakaadaNOrwegian film composerssample librariessamplebiblioteksamplebutikk

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Kaada er ute med sitt første album med verk for klassisk piano, Misinterpretations.

– Antakelig et av Kaadas mest ambisiøse verk

I dag slapp Kaada albumet «Misinterpretations», der han har tolket et utvalg klassiske verk for piano – omarrangert på et...

Kaada og flygelet

Kaadas flygel

John Erik Kaada har funne sin måte å spele piano på. Han måtte berre legge inn litt feil i instrumentet....

Jan Henrik Kulberg

Da gikta tok hendene, måtte han gi opp visesangen

Med musikken tilbake til livet: Anne Marie Almedal visste ikke utfallet av brystkreften sin. Jan-Henrik Kulberg måtte slippe gitaren da...

Sigurd Hole

Solo i Carnegie Hall

Kontrabassist Sigurd Hole med solokonsert i legendariske Carnegie Hall i New York.

Kai Gustavsen, festivalsjef Kongsberg Jazzfestival

Kongsberg Jazz-sjef Kai Gustavsen slutter

Sier takk for seg før tida.

Åsmund Moen

Slagverker Åsmund Moen kåret til Årets musiker i Ungdommens musikkmesterskap

Konkurransen hadde også tre vinnere i klassen Årets talent, og en i Beste kammermusikkgruppe.