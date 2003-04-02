To urpremierer med Ny Musikk Oslo

Ny Musikk Oslo inviterer 9. april til dobbeltkonsert med blåsere Rolf S. Borch og Marius Hesby, som blant annet vil by på to urframføringer. Det dreier seg om Jon Øivind Ness’ «Spoof Spiral» fra 2000 og Sven Lyder Kahrs «Wie schön leuchtet der Morgenstern» fra 2001. Ellers på programmet står musikk av Luciano Berio, Iannis Xenakis og Mark Adderly.

Arrangementet finner sted i lokalene til Norsk Form i Kongensgate 4, og starter klokken 20.30. På programmet står følgende komponister og verker: Luciano Berio: «Sequenza V» (1966), Mark Adderley: «Contortions II» (2002), Iannis Xenakis: «Keren» (1986), Luciano Berio: «Sequenza IXa» (1979), Jon Øivind Ness: «Spoof Spiral» (2000), Sven Lyder Kahr: «Wie schön leuchtet der Morgenstern» (2001) og Mark Adderley: «Drawings 1» (2001).

Rolf S. Borch er født og oppvokst i Bergen. Han har sin musikkutdannelse fra Norges Musikkhøgskole med professor Hans Christian Bræin. Han har også hatt timer hos Michael Collins og Kari Kriikku. Borch har diplomeksamen fra NMH i 2000. Han er frilansklarinettist og har arbeidet i de fleste av landets orkestre, korps og ensembler. Han er også aktiv som solist og kammermusiker og har blant annet vært solist med Forsvarets Musikkorps Sørlandet og Kringkastingsorkestret. Rolf Borch har også gjort seg bemerket som utøver av samtidsmusikk, noe som har resultert i flere tilegnede verker.

Marius Hesby avsluttet i 2001 sitt diplomstudium ved Norges Musikkhøgskole under professor Ingemar Roos. Han ønsker å utvikle solotrombonens posisjon og samarbeider med komponister for å utvikle nytt repertoar. Han har vært solist med Bergen Filharmoniske Orkester, Trondheim Symfoniorkester, Kringkastingsorkesteret, Forsvarets Distriktsmusikkorps Sørlandet, Forsvarets Stabsmusikkorps og Kongelige Norske Marines Musikkorps (KNMM) – med sistnevnte i 2001 også under den årlige Fyrverkerikonserten som åpner Vestfold-festspillene, og som da samlet 8000 tilhørere. I KNMM er han dessuten siden 1999 solotrombonist. Han holder også egne konserter, og samarbeidet med organisten Anders E Dahl har resultert i en lang rekke kirkekonserter og konsertering ved forskjellige anledninger. Han vant Norgesmesterskapet for solister i 1997, 1998 og 1999, oppnådde 2. plass i Prinsesse Astrids musikkpris for unge norske musikere i 2000, og var i 2000 og 2001 prisvinner i Philips Petroleums musikkpris.

Billettene koster mellom 80 og 100 kroner, mens medlemmer av Ny Musikk går gratis.