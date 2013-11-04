Stipendnominerte
Fire unge musikere er nominert til Statoils talentstipend i klassisk musikk.
Stipendet er på en million kroner og deles ut under Statoils Høstkonsert 25. november.
De nominerte er:
Ingeborg Christophersen (28), blokkfløyte, fra Nesodden
Frida Fredrikke Waaler Wærvågen (25), cello, fra Horten
Eivind Holtsmark Ringstad, (18) bratsj, fra Oslo
Guro Kleven Hagen, (18) fiolin, fra Valdres
I juryen sitter Leif Ove Andsnes, Tine Thing Helseth, Randi Stene, Are Sandbakken, Rolf Lennart Stensø og Per Boye Hansen.