Stipendnominerte

Fire unge musikere er nominert til Statoils talentstipend i klassisk musikk.

Stipendet er på en million kroner og deles ut under Statoils Høstkonsert 25. november.

De nominerte er:

Ingeborg Christophersen (28), blokkfløyte, fra Nesodden

Frida Fredrikke Waaler Wærvågen (25), cello, fra Horten

Eivind Holtsmark Ringstad, (18) bratsj, fra Oslo

Guro Kleven Hagen, (18) fiolin, fra Valdres

I juryen sitter Leif Ove Andsnes, Tine Thing Helseth, Randi Stene, Are Sandbakken, Rolf Lennart Stensø og Per Boye Hansen.