Kunstmusikk

Populær britisk musikk med Symfoniorkesteret

24.02.2003
- Red.

En av Englands mest suksessrike symfonier står på programmet til Stavanger Symfoniorkester torsdag 27. februar. Edvard Elgars første symfoni ble møtt med ovasjoner ved urframføringen i 1908, og komponisten måtte opp på scenen og ta i mot applaus allerede før verket var spilt ferdig. Symfonien ble framført over 100 ganger over hele verden før det var gått ett år.

Konserten ledes av en av Storbritannias største og mest kjente dirigenter, Vernon Handley. Gjennom sin karriere har han vært en konstant forkjemper for britisk musikk. Hans plateinnspillinger er blitt mottatt med strålende mediekritikker og han har vunnet flere priser. Sammen med Elgars symfoni dirigerer Handley Symfoniorkesteret i Vaughan Williams’ vakre romanse for fiolin og orkester, «The Lark Ascending» og Elgars «Introduction & Allegro» for strykekvartett og strykeorkester. Begge disse verkene blir ofte betraktet som vakre engelske landskapsmalerier.

Orkesterets egen konsertmester, Francesco Ugolini, er solist på fiolin i verket av Vaughan Williams, mens fire andre av orkesterets musikere danner strykekvartetten som spiller sammen med orkesteret i Elgars «Introduction & Allegro». Disse er Sveinung Sand og Ingerine Dahl, fiolin, Elisabeth Skaar Sijpkens, bratsj og Liv Opdal, cello.

Francesco Ugolini kommer fra byen Brescia i Italia. Han begynte å spille fiolin i 8 år gammel, og fikk timer på musikkskolen til han var 13 år. Så fulgte privatundervisning med konsertmesteren i La Scala orkesteret. Som 16-åring flyttet han til Wien hvor han tok diplomeksamen i 1996. Han har spilt mye i orkestrene i Wien, bl.a. Wiener Filharmonien og Operaorkesteret. Han har også en lengre periode i European Youth Orchestra bak seg. Han ble ansatt som konsertmester i SSO i 1997.

Forestillingen spilles i Konserthuset i Stavanger torsdag 27. februar 2003, klokken 19.30, og er en abonnementskonsert i Hovedserien. Det blir dessuten verkorientering i foajeen kl. 18.45 ved musiker Anders Moberg.

Stavanger Symfoniorkester har nå lagt ut en bukett svært gode anmeldelser fra sin Tysklandsturné med cellist Truls Mørk i oktober i fjor. Disse kan interesserte ta nærmere i øyensyn på denne lenken.

Susanna Mälkki, SSO

Full romantikk med Symfoniorkesteret

På dagen til St. Valentin, fredag 14. februar, blir det rikelig med symfonisk romantikk i Stavanger Konserthus. Da inviterer Stavanger...

Sir Peter Maxwell Davies

Stavanger Symfoniorkester dirigeres av Sir Peter Maxwell Davies

Sir Peter Maxwell Davies er en av Storbritannias mest spilte samtidskomponister. Over 200 verk har han utgitt, og nær halvparten...

Stavanger Symfoniorkester

Vivaldis Årstider i halve Rogaland

De som vil ha en musikalsk smak av andre årstider enn bare vinteren, har muligheten de kommende dagene. Fra onsdag...

Stavanger Symfoniorkester

Klassiske perler med Symfoniorkesteret

Noen av orkesterlitteraturens virkelige «kjendiser» blir denne uke presentert på to konserter med Stavanger Symfoniorkester. Brahms’ 1. symfoni spilles både...

Stavanger Symfoniorkester

Truls Mørk på turne med SSO til Tyskland

Cellisten Truls Mørk spiller torsdag denne uken med Stavanger Symfoniorkester i Stavanger, før de sammen legger ut på en drøy...

Stavanger Symfoniorkester

Politisk ønskekonsert i Stavanger

Onsdag 23. oktober presenterer Stavanger Symfoniorkester tre stykker musikk, valgt av finansminister Per-Kristian Foss, ordføreren i Stavanger, Leif Johan Sevland...

Áššu – Kenneth Ekornes, Olav Torget, Ulla Pirttijärvi

Joik og globale lydlandskap i feiring av samenes nasjonaldag

På Melahuset i Oslo settes tradisjonell joik og moderne komposisjoner i stevne med bandet Áššu og duoen Hildegunn Øiseth/Frode Fjellheim...

Kilden

Kristiansand: Stenger også salen nå

Det forventes ytterligere avlysninger i konsert-Norge nå. Nå melder også Kilden i Kristiansand at de spiller for tom sal, men...

Illustrasjonsfoto

“Overveldende” andel menn blant filmkomponister

– Jeg tror det må jobbes med en økt bevissthet omkring dette både i film- og musikknæringen, sier Willy Martinsen...