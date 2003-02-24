Populær britisk musikk med Symfoniorkesteret

En av Englands mest suksessrike symfonier står på programmet til Stavanger Symfoniorkester torsdag 27. februar. Edvard Elgars første symfoni ble møtt med ovasjoner ved urframføringen i 1908, og komponisten måtte opp på scenen og ta i mot applaus allerede før verket var spilt ferdig. Symfonien ble framført over 100 ganger over hele verden før det var gått ett år.

Konserten ledes av en av Storbritannias største og mest kjente dirigenter, Vernon Handley. Gjennom sin karriere har han vært en konstant forkjemper for britisk musikk. Hans plateinnspillinger er blitt mottatt med strålende mediekritikker og han har vunnet flere priser. Sammen med Elgars symfoni dirigerer Handley Symfoniorkesteret i Vaughan Williams’ vakre romanse for fiolin og orkester, «The Lark Ascending» og Elgars «Introduction & Allegro» for strykekvartett og strykeorkester. Begge disse verkene blir ofte betraktet som vakre engelske landskapsmalerier.

Orkesterets egen konsertmester, Francesco Ugolini, er solist på fiolin i verket av Vaughan Williams, mens fire andre av orkesterets musikere danner strykekvartetten som spiller sammen med orkesteret i Elgars «Introduction & Allegro». Disse er Sveinung Sand og Ingerine Dahl, fiolin, Elisabeth Skaar Sijpkens, bratsj og Liv Opdal, cello.

Francesco Ugolini kommer fra byen Brescia i Italia. Han begynte å spille fiolin i 8 år gammel, og fikk timer på musikkskolen til han var 13 år. Så fulgte privatundervisning med konsertmesteren i La Scala orkesteret. Som 16-åring flyttet han til Wien hvor han tok diplomeksamen i 1996. Han har spilt mye i orkestrene i Wien, bl.a. Wiener Filharmonien og Operaorkesteret. Han har også en lengre periode i European Youth Orchestra bak seg. Han ble ansatt som konsertmester i SSO i 1997.

Forestillingen spilles i Konserthuset i Stavanger torsdag 27. februar 2003, klokken 19.30, og er en abonnementskonsert i Hovedserien. Det blir dessuten verkorientering i foajeen kl. 18.45 ved musiker Anders Moberg.

