Færre lærarar som kan undervisa i musikk

Opp mot halvparten av lærarane som underviser i – mellom anna – musikkfaga i grunnskolen har ikkje studiepoeng.

I Statistisk sentralbyrå si ferske kartlegging av lærarkompetanse kjem det fram at over halvparten av lærar som underviser i mat og helse eller musikk ikkje har studiepoeng i faget. Tala er noko betre for kunst og handverk og kroppsøving. Det skriver Khrono, nettsida for aktuelt stoff om høgare utdanning i Noreg.

– Dette er noko som er politisk styrt. No er det større vekt på fagkompetanse i teoretiske fag. Det er bra det òg, men det er behov for varierte læremåtar i skulen. Ved OsloMet bankar hjarta vårt òg for dei praktisk-estetiske faga, og me har teke dei inn på andre måtar, til dømes i fleirfaglege opplegg der studentane arbeider med bruk av estetiske læringsprosessar i faga, seier prodekan på Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMet, Finn Aarsæther.

Khrono skriv og om Universitets- og høgskulerådet sitt lærarutval, UHR-Lærarutdanning, og deira notat til Kunnskapsdepartementet hausten 2022:

– Gjennomgangen viser tydeleg at situasjonen for dei praktisk-estetiske faga i lærarutdanninga er og har vore vanskeleg over lang tid, og at det er ei rekkje utfordringar som må forserast før ein kan realisera den ønska politiske satsinga [på praktisk-estetiske fag].

