Musikkundervisning på Bogstad skole, Oslo.

(Foto: Lars Opstad)

Færre lærarar som kan undervisa i musikk

13.04.2023
Siri Narverud Moen

Opp mot halvparten av lærarane som underviser i – mellom anna – musikkfaga i grunnskolen har ikkje studiepoeng.

I Statistisk sentralbyrå si ferske kartlegging av lærarkompetanse kjem det fram at over halvparten av lærar som underviser i mat og helse eller musikk ikkje har studiepoeng i faget. Tala er noko betre for kunst og handverk og kroppsøving. Det skriver Khrono, nettsida for aktuelt stoff om høgare utdanning i Noreg.

– Dette er noko som er politisk styrt. No er det større vekt på fagkompetanse i teoretiske fag. Det er bra det òg, men det er behov for varierte læremåtar i skulen. Ved OsloMet bankar hjarta vårt òg for dei praktisk-estetiske faga, og me har teke dei inn på andre måtar, til dømes i fleirfaglege opplegg der studentane arbeider med bruk av estetiske læringsprosessar i faga, seier prodekan på Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMet, Finn Aarsæther.

Khrono skriv og om Universitets- og høgskulerådet sitt lærarutval, UHR-Lærarutdanning, og deira notat til Kunnskapsdepartementet hausten 2022:
– Gjennomgangen viser tydeleg at situasjonen for dei praktisk-estetiske faga i lærarutdanninga er og har vore vanskeleg over lang tid, og at det er ei rekkje utfordringar som må forserast før ein kan realisera den ønska politiske satsinga [på praktisk-estetiske fag].

Les meir om tiltak for å auke talet på nye lærarar med musikkompetanse – mellom anna på NLA Høgskolen – hos Khrono.

 

Flere saker

Finn Tokvam og Bård Ose i PILS

Siste pilsen

PILS, det populære laurdagsprogrammet med Bård Ose og Finn Tokvam på NRK P1, er over etter 22 år.

Hjalmar Berner vinner av Midgard komposisjonspris

Hjalmar Bjerner vant Midgard komposisjonspris 2021

I konkurranse med 10 andre unge komponister kåret juryen Hjalmar Bjerner til vinner av Midgard komposisjonspris 2021 med komposisjonen «Liten...

Illustrasjon: Thomas Sandnæs

En dårlig hilsen kan føre til utilsiktet beføling, et blåmerke eller i verste fall krig

Om du skal på bransjefest, og ikke vet om du bør gå for et håndtrykk, en klem eller en klaps...