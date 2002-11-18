«Objects of desire» – Oslo Sinfonietta med fire solister

Tirsdag 19. november kan du få en snikpremiere på MAGMA 2002, når Oslo Sinfonietta og dirigent Christian Eggen spiller sitt konsertprogram fra Berlin i Lindemansalen på Norges Musikkhøgskole kl. 18. På programmet står fire samtidsverk hvor komponistene på hver sin måte har brukt den klassiske konsertformen, kontrasten mellom solist og ensemble, som inspirasjon.

De fire komponistene er Hans Abrahamsen og Karsten Fundal fra Danmark, samt Jon Øivind Ness og Eivind Buene fra Norge. Solistene som skal ilden, er Bjørn Rabben, slagverk, Anne Marie Abildskov, klaver, Sverre Riise, trombone og Christian Wallumrød, elpiano-improvisasjon.

Danske Hans Abrahamsens første symfoni fra 1972 hadde opprinnelig tittelen «Anti-EEC-sats». Siden ble tittelen endret fordi komponisten kom til en erkjennelse av at «Musik kan ikke være imod». Senere har Abrahamsens musikk tatt opp i seg en strengere struktur, men engasjementet henger igjen i en tydelig fortellerglede. Komponisten vil gjerne fortelle historier, og slik skape musikalske bilder for lytteren. «Koncert for klaver og orkester fra 1999-2000» er hans seneste verk. Det er tilegnet pianisten Anne Marie Abildskov, som spiller verket med Oslo Sinfonietta i Oslo og Berlin, og som også uroppførte det høsten 2000. Abildskov er utdannet på Det Fynske Musikkonservatorium og Det Kgl. danske Musikkonservatorium med Rosalind Bevan, Jose Ribera og Tove Lønskov som lærere. Ved siden av sin solo- og kammermusikvirksomhet har hun siden 1990 vært medlem af ATHELAS Sinfonietta Copenhagen. Hennes repertoar spenner fra det klassiske til samtidsmusikk.

Når danske Karsten Fundal snakker om sine inspirasjonskilder, handler det om alt fra Schuberts melankoli, til improvisasjonen hos Keith Jarrett. Ideen til slagverkkonserten «Ritornelli al contrario» fikk Fundal fra en vindharpe. «Jeg undrede mig længe over, hvordan den kunne lyde så mangfoldig, selvom den kun havde otte egentlige toner. Den skala der kommer ud af de tydeligste overtoner er en spejling af grundskalaen ligesom en vandspejling. Udfra denne tanke fik jeg en forestilling om at lave slagtøjskoncerten som et stykke hvor man hele tiden hører modbilledet til det der lige har været.» Solist her er Bjørn Rabben, som er utdannet ved Norges Musikkhøgskole. Han er perkusjonist i Cikada Ensemble, i Cikada Duo med pianist Kenneth Karlsson og i Oslo Sinfonietta. Bjørn Rabben har samarbeidet med komponister som James Dillon, Richard Barrett , Arne Nordheim, Rolf Wallin, Iannis Xenakis, Tan Dun og Tristan Murail.

Jon Øivind Ness’ lekne trombonekonsert Dangerous Kitten er for alle voksne barn som kan huske Thorbjørn Egners stakkato stemme krølle seg inn i ørene gjennom knitringen fra en grammofon. Dangerous Kitten er skrevet for solo trombone og ensemble, og er et lekent verk som spiller instrumentgruppene mot hverandre, og ut av dette flettverket stikker typiske Ness-sitater frem. Vi kan røpe at «Dyrene i Afrika» stikker innom. Sverre Riiseer solotrombonist i Kringkastingsorkesteret. Han har arbeidet i flere norske orkestre og har vært solotrombonist i Malaysia Symfoniorkester. Sverre Riise har vært med i Oslo Sinfonietta siden starten i 1986.

Med verket «Objects of Desire» (2000) ville Eivind Buene våge seg inn i et territorium som komponister ofte skyr som pesten – improvisasjonen. Midt i ensemblet som spiller Buenes nøye uttegnede forløp etter noter, sitter jazzpianist Christian Wallumrød og skaper øyeblikk på sitt Fender Rhodes elpiano som komponisten overhodet ikke kontrollerer. – En improvisator eier øyeblikket på en helt annen måte enn en komponist, har Buene sagt. Wallumrød har arbeidet som frilans musiker innenfor jazz- og improvisert musikk siden 1992, og regnes som en av de mest markante pianistene fra det unge jazzmiljøet i Norge. I 1998 debuterte han på plateselskapet ECM med «No Birch», signert Christian Wallumrød Trio (med Arve Henriksen ­ trompet, Hans-Kristian Kjos Sørensen ­ slagverk). I tillegg har han gitt ut flere plater på norske selskaper, bl.a. med piano-trioen Close Erase. Han er også del av trommeslager Audun Kleives Bitt-ensemble. Wallumrød arbeider også med solopiano-formatet, og hadde sin «debut» som solo pianist på jazzklubben Blå i Oslo våren 1998.

Oslo Sinfonietta ble etablert i 1986 av komponisten Asbjørn Schaathun og er det eldste eksisterende samtidsmusikkensemble i Norge. Christian Eggen er ensemblets kunstneriske leder og faste dirigent.Oslo Sinfonietta spiller jevnlig ved norske og internasjonale festivaler, og har spilt inn flere CDer. Ensemblet spilte to konserter under Ultimafestivalen 2002, 6. oktober og 13. oktober. I november er ensemblet invitert til Tage für neue Musik i Zürich og til MAGMA, Nordiske Musikkdager i Berlin. I august i år utkom Oslo Sinfoniettas CD «Objects of Desire» med verk av Eivind Buene på Ny Musikks label Albedo. Ensemblet er støttet av Norsk kulturråd og Oslo kommune.