Cecilie Ore, Oslo Sinfonietta og Cikada til Zürich

I dagene 7.-10. november går den årlige samtidsmusikfestivalen «Tage für Neue Musik Zürich» av stablen. Festivalen er den største av sin sort i Sveits, og i år er både Oslo Sinfonietta og Cikada Strykekvartett invitert til å fremføre blant annet musikk av Cecilie Ore. Cikada Strykekvartett spiller også verker av James Dillon og Kaija Saariaho, mens Oslo Sinfonietta vil uroppføre et verk av den sveitsiske komponisten Franz Furrer-Münch, og spille et verk av årets festivalkomponist, franske Jean Pierre Guézec.

Årets festival tar utgangspunkt i nettopp Jean-Pierre Guézecs verk. Han levde mellom 1934 og 1971, og etterlot seg en beskjeden, men meget vesentlig produksjon – som i de 20 år som har gått siden hans alt for tidlige død – ikke er blitt viet den oppmerksomhet som den fortjener. Betraktet som nisjemusikk i det offisielle franske musikliv, ble den raskt presset ut på sidelinjen. Guézec studerte komposisjon hos Olivier Messiaen i Paris, og ble i 1969 utnevnt til å overta lærerstolen i komposisjonsanalyse på Conservatoire de Paris etter nettopp Messiaen.

Guézecs musikk settes ofte inn i et post-Webernsk perspektiv, men i hans verker spores også en syntese av farger og rytmer som hos Messiaen, en dyptgående fornemmelse for klangobjektet som hos Varèse, et klangmessig raffinement som hos Boulez, en klangmasseteknikk á la Xenakis og en rom- og billedarkitektur som hos maleren Mondrian. Guézecs estetikk utgår fra abstraksjoner som former, linjer og farver, og hviler på presisjonens premiss.

I løpet av festivalens fire dager er åtte af Guézecs verker (over en tredjedel av hans totale produksjon) på programmet. Foruten dette har festivalen programsatt komponister, hvis musikk har slektskap med Guézecs, som for eksempel Giogio Netti, James Dillon og Cecilie Ore.

Cikada Strykekvartett er første norske innslag på programmet lørdag 9. november i Tonhalle, hvor de vil fremføre Cecilie Ores «Cirrus», James Dillons «Third String Quartet», samt finske Kaija Saariahos verk «Nymphea». Cirrus er skrevet til Cikada Strykekvartett, og ble uroppført under Wittener Tage für Neue Kammermusik i april i år, og i tillegg fremført under årets Ultima Festival i oktober.

Senere i år vil kvartetten også fremføre «Cirrus» under MAGMA 2002 Berlin og på festivalen Up North! i Dublin i desember. Dillons Third String Quartet er det første gang Cikada Strykekvartett fremfører. Verket ble skrevet til og uroppført av Arditti String Quartet i 1998, som også hadde kvartetten på programmet under årets Ultima Festival. Saariahos «Nymphea» har Cikada Strykekvartett spilt inn på en CD, som vil komme ut på på ECM i løpet av 2003.

Søndag 10. november avslutter Oslo Sinfonietta festivalen med et konsertprogram utelukkende for strykeorkester. På denne konserten fremfører de Jean-Pierre Guézecs «Successif-simultané» fra 1968, Hans Ulrich Lehmanns «Ritenuto» fra 2000 og Frans Furrer-Münchs «Symphonische Blätter» fra 2002, før finalen, som er Cecilie Ores «Futurum Exactum».

Dette verket er tidligere innspilt av Oslo Sinfonietta på CD’en «Codex Temporis», men fremføres her for første gang foran et publikum. I Lehmanns «Ritenuto» er violinist Anna Lindal og cellist Hans Josef Groh solister i et verk for disse to og strykekvartett. Senere denne måneden, nærmere bestemt tirsdag 19. november kl. 18.00, gir Oslo Sinfonietta én konsert i Lindemannsalen i Oslo, før de tar turen til MAGMA2002 i Berlin, der de spiller onsdag 27. november, begge ganger under ledelse av Christian Eggen.

Foruten Cikada Strykekvartett og Oslo Sinfonietta kommer ensembler og utøvere som BBC Singers og sveitsiske Ensemble Contrechamps til å opptre på festivalen i Zürich.

