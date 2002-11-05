Nye note-utgivelser i november
Verk registrert ved Musikkinformasjonssenteret
HELLSTENIUS, Henrik, 1963
Between Two : For Guitar and Violin <2002>. – Oslo : MIC.NO.(MS).
Tilegnet Thomas Kjekstad og Lars Erik ter Jung
KRUSE, Bjørn, 1946
Pierrot’s lament : For solo sopransaxofon og strykeorkester <2001>. – Oslo : MIC.NO.(MS)
Varighet: 00:10:00
SKJELBRED, Bjørn Bolstad, 1970
Inside a Mooving Spiral : For Orchestra <2002>. – Oslo : MIC.NO(MS).
Varighet: 00:16:00
Besetning: 3(1)-2-2-2 4-2-2-1 perc timp pf str
Bestilt av Juniorsymfonikerne
3 Grooves [musikktrykk] : For Percussion Trio <2000-2002>. – Oslo : MIC.NO(MS).
Varighet: 00:13:55
STRØM, Alf Gotlin, 1922
Vår Konge – Oslo : MIC.NO(MS).
Besetning: 2 vln, vla, 2 vcl, pf
TANDBERG, Kari Beate, Kvinne, 1958
«I møte med…» : Balettmusikk for sopran, mezzo, alt, tenor, baryton, bass og elektronikk <2002>. – Oslo : MIC.NO(MS).
Varighet: 00:10:00
Komponiert til Ballettlaboratoriet’s Workshop 2002
THORESEN, Lasse, 1949
The Descent of Luminous Waters : Trio per violono, violoncello e pianoforte, op. 35 b <2002>. – Udine : PIZZICATO, cop.2002
VAAGE, Knut, 1961
Breaking Another Wall : For Wind Ensemble <2002>. – Oslo : MIC.NO(MS).
Varighet: 00:17:00
Urfremført i Bergen, Autunnale-festivalen, 15/11 2002, Forsvarets Musikkorps Vestlandet, Peter Szilvay, dirigent
Cantus : For Alto Saxophone and Church Organ <2002>. – Oslo : MIC.NO(MS)
Varighet: 00:12:00
Bestilt av «Saxophone & Orgel», med støtte fra Nomus
WARING, Rob, 1956
Seven Short Etudes for Xylophone <1989-1995> – Oslo : MIC.NO.(MS)
AAGAARD-NILSEN, Torstein, 1964
Cantilena : Cradle Song for Trombone and Wind Band <2002>. – Oslo : MIC.NO.(MS).
Bestilt av Rødovre Concert Band
ÅM, Magnar, 1952
århundra samanfuga : for orgel <2002> Oslo : MIC.NO.(MS).
Varighet: 00:15:00
Bestilt av Oslo Kirkemusikkfestival, med støtte fra Norsk Kulturråd