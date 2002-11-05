Nye note-utgivelser i november

Verk registrert ved Musikkinformasjonssenteret

HELLSTENIUS, Henrik, 1963

Between Two : For Guitar and Violin <2002>. – Oslo : MIC.NO.(MS).

Tilegnet Thomas Kjekstad og Lars Erik ter Jung

KRUSE, Bjørn, 1946

Pierrot’s lament : For solo sopransaxofon og strykeorkester <2001>. – Oslo : MIC.NO.(MS)

Varighet: 00:10:00

SKJELBRED, Bjørn Bolstad, 1970

Inside a Mooving Spiral : For Orchestra <2002>. – Oslo : MIC.NO(MS).

Varighet: 00:16:00

Besetning: 3(1)-2-2-2 4-2-2-1 perc timp pf str

Bestilt av Juniorsymfonikerne

3 Grooves [musikktrykk] : For Percussion Trio <2000-2002>. – Oslo : MIC.NO(MS).

Varighet: 00:13:55

STRØM, Alf Gotlin, 1922

Vår Konge – Oslo : MIC.NO(MS).

Besetning: 2 vln, vla, 2 vcl, pf

TANDBERG, Kari Beate, Kvinne, 1958

«I møte med…» : Balettmusikk for sopran, mezzo, alt, tenor, baryton, bass og elektronikk <2002>. – Oslo : MIC.NO(MS).

Varighet: 00:10:00

Komponiert til Ballettlaboratoriet’s Workshop 2002

THORESEN, Lasse, 1949

The Descent of Luminous Waters : Trio per violono, violoncello e pianoforte, op. 35 b <2002>. – Udine : PIZZICATO, cop.2002

VAAGE, Knut, 1961

Breaking Another Wall : For Wind Ensemble <2002>. – Oslo : MIC.NO(MS).

Varighet: 00:17:00

Urfremført i Bergen, Autunnale-festivalen, 15/11 2002, Forsvarets Musikkorps Vestlandet, Peter Szilvay, dirigent

Cantus : For Alto Saxophone and Church Organ <2002>. – Oslo : MIC.NO(MS)

Varighet: 00:12:00

Bestilt av «Saxophone & Orgel», med støtte fra Nomus

WARING, Rob, 1956

Seven Short Etudes for Xylophone <1989-1995> – Oslo : MIC.NO.(MS)

AAGAARD-NILSEN, Torstein, 1964

Cantilena : Cradle Song for Trombone and Wind Band <2002>. – Oslo : MIC.NO.(MS).

Bestilt av Rødovre Concert Band

ÅM, Magnar, 1952

århundra samanfuga : for orgel <2002> Oslo : MIC.NO.(MS).

Varighet: 00:15:00

Bestilt av Oslo Kirkemusikkfestival, med støtte fra Norsk Kulturråd