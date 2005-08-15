Norsk korsuksess i Japan

De to norske ensemblene høstet i følge informasjonskonsulent Sara reitan Jacobsen «strålende kritikker», og ble tidlig gjenstand for stor interesse blant symposiets over to tusen deltakere. Både Oslo Kammerkor og Nordic Voices hadde konserter tidlig i uken, noe som ga positivt utslag også på besøket til Norsk Korsenter på symposiets salgsutstilling World Choral Expo, melder Korforbundet.

Synergieffekter

— Det at de norske ensemblene hadde konsertene sine så tidlig i programmet og fikk utmerket seg med sitt svært høye kunstneriske nivå, var veldig gunstig for den norske salgavdelingen på symposiets salgsmesse, World Choral Expo. Umiddelbart etter den første konserten kom publikum rett til oss for å kjøpe CD-ene deres. Etter få dager måtte vi i tillegg utvide utstillingen vår til to steder, rett og slett for å kunne imøtekomme etterspørselen, sier en svært fornøyd Anthony Smith, musikkonsulent ved Norsk Korsenter AS.

Norsk Korsenter er Norges eneste spesialforretning for kornoter, og eies av Norges Korforbund og Norsk Musikforlag. Korsenterets salgsutstilling inneholdt noter og CD-innspillinger med et variert utvalg nyere norsk korrepertoar i tillegg til to nye bokutgivelser. Norsk Musikforlag, Cantando Musikkforlag og Musikk-Husets Forlag var også representert ved Korsenterets utstilling.



Stor oppslutning

Verdenssymposiet for kormusikk er verdens største konferanse- og varemesse for internasjonalt korliv, og arrangeres hvert tredje år i samarbeid med Den Internasjonale Korføderasjonen (IFCM).

Symposiet i Kyoto i Japan var første gang verdenssymposiet blir arrangert i Asia. Oslo Kammerkor var invitert til Kyoto med dirigent Grete Pedersen for å vise korets arbeid med norsk folkemusikk, for anledningen med Berit Opheim som solist.

Nordic Voices er på sin side kanskje det norske ensemblet som har kommet lengst når det gjelder å utvide samtidsmusikkrepertoaret for kor. Nylig startet de prosjektet Concresence, som er et samarbeid mellom koret, seks komponister og tre stemme-eksperter.

København om tre år

Årets symposium var et samarbeid mellom det japanske korforbundet og Kyoto by. Med over to tusen delegater går årets symposium inn i rekken av de med størst oppslutning siden det første verdenssymposiet ble arrangert i Wien i 1997, skriver Norges Korforbund.

Verdenssymposiet for kormusikk i 2008 er lagt til Danmark, med København som vertsby og arrangør.