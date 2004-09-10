To norske kor plukket ut til verdenskongress i Japan

Vokalensemblet Nordic Voices og Oslo kammerkor skal representere Norge under det som er verdens største internasjonale konferanse og varemesse innen kor- og vokalmusikk. Hvert tredje år samler symposiet de viktigste representantene for klassisk musikkindustri, samt toppsjiktet av sangere, dirigenter og komponister innen internasjonal kor- og ensemblesang. Verdenssymposiet pågår samtidig som EXPO 2005 i Aichi, Japan. – Det er svært uvanlig at et av de nordiske landene er representert med mer enn ett kor, forteller Sara Reitan Jacobsen i Norges Korforbund til Ballade.

Av Hild Borchgrevink

Det er den internasjonale korføderasjonen (IFCM) som plukker ut korene til symposiet etter anbefalinger fra de ulike landenes kororganisasjoner. IFCM er relatert til FN-organet UNESCO og ble etablert i Namur i Belgia i 1982. Ved siden av å arrangere verdenskongress for kormusikk driver IFCM blant annet Verdens Ungdomskor.

— Nordiske kor har i løpet av de siste tredve årene oppnådd stor anseelse internasjonalt for sine sterke kunstneriske prestasjoner og karakteristiske klang, en slags ”Nordic sound”, forteller Sara Reitan Jacobsen.

Begrepet «the Nordic sound» oppstod med den svenske kor-pionéren Eric Ericson på 50-tallet og er for lengst blitt et allment begrep om nordisk vokalmusikk internasjonalt. I tillegg har nordiske, deriblant norske komponister som Knut Nystedt, Arne Nordheim og Egil Hovland banet veien for norsk kormusikk og repertoar på store markeder som USA, Tyskland og i Japan.

Kor- og vokalmusikk utgjør også en viktig del av klassisk musikkindustri internasjonalt. Ensemblene rundt om i verden er også i stor grad profesjonalisert og mange er tilknyttet institusjonsorkestre og offentlig kringkasting. Norge er et av få land i Europa som ikke har eget radiokor, eller andre profesjonelle vokalensembler, til tross for at vi er i særklasse når det gjelder antall utøvere på høyt kunstnerisk nivå.

Men nå er altså Norge en av få nasjoner som får sende to kor til verdenskongressen i Aichi i Japan.

Nordic Voices ble etablert i mai 1996. Medlemmene er unge musikere med eksamen fra Norges Musikkhøgskole. De har bred musikalsk kompetanse, blant annet i kirkemusikk, komposisjon, kordireksjon, sang og pedagogikk. Alle sangerne opptrer også som vokalsolister i andre sammenhenger.

Nordic Voices er også det norske ensemblet som har kommet lengst når det gjelder å utvide samtidsmusikkrepertoaret for kor. Nylig startet de prosjektet Concresence, som er et samarbeid mellomNordic Voices, seks komponister og tre stemme-eksperter. Sammen skal disse utforske felt som mikrotonal norsk folkemusikk, overtonesang, subharmonisk sangtradisjon fra Tuva og vokalteknikker i samtidsmusikk. Målet er også å utvikle nye sangteknikker og nytt repertoar.

Oslo Kammerkor ble startet i 1984 av Grete Pedersen, som også er dirigent for Det norske Solistkor. Oslo Kammerkor består av ca. 35 sangere, en blanding av profesjonelt skolerte sangere og amatører med solid korbakgrunn. Koret regnes som et av de ledende i Norge. Det har samarbeidet med mange av våre fremste musikere og artister gjennom en rekke konserter, plateutgivelser og radio- og TV-opptredener. Koret er kjent for sin høye kvalitet, allsidighet og evne til å variere mellom ulike sjangere – det har såvel gregoriansk og klassisk musikk som folkemusikk og jazz på reportoaret.

Mest anerkjent er kanskje koret blitt for sin banebrytende utforskning av den vokale folkemusikken. Den gamle kvedertradisjonens enstemte religiøse folketoner er bragt inn i kosammenheng på en helt ny måte. Dette har resultert i platene «Dåm» og «Bergtatt» i samarbeid med kvederne Berit Opheim og Sondre Bratland.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Fra 2004 har Oslo Kammerkor fått ny dirigent, Torbjørn Dyrud.

Verdenssymposiet for kor arrangeres i Aichi i Japan samtidig med EXPO 2005. Temaet for EXPO er miljø og bærekraftig utvikling. Utstillingen er inspirert av naturens store mekanisme og livets kraft, skriver arrangørene på hjemmesiden. ”Vi håper å bringe verden sammen for å skape et globalt samfunn som er åpent for et mangfold av kulturer og sivilisasjoner som kan eksistere sammen,” heter det på nettsidene.

Norsk Musikforlag, Musikkinformasjonssenteret og Norges Korforbund vil også være tilstede under symposiet for å presentere norsk kormusikk for det internasjonale markedet.