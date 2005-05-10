Norges Musikkhøgskole til Kyoto

Det er ikke bare Japan som besøker Norge med kulturarrangementer nå i mai – i forbindelse med Hundreårsmarkeringen er det også flere offisielle, norske musikktilstelninger i Japan. Et sentralt arrangement er den store musikstudentfestivalen i Kyoto, som har invitert over fire av Norges Musikkhøgskoles mest lovende elever. – Musikkhøgskolen er i svært godt selskap her, sier informasjonsansvarlig Trond Tune.

Av Arvid Skancke-Knutsen

Fra 21. til 25. mai foregår festivalen Kyoto International Music Students Festival, som i år arrangeres for trettende gang.

I år er fire studenter fra Norges Musikkhøgskole med på festivalen, der Edvard Grieg er det musikalske hovedportrettet – nettopp fordi det er hundre år siden de diplomatiske forbindelsene mellom Norge og Japan ble opprettet. Blant verkene som skal fremføres er Fiolinsonate nr. 2, Bryllupsdag på Troldhaugen og to stykker fra Peer Gynt-suiten.

Festivalen og den store avslutningskonserten er viet norsk musikk, inkludert fremførelsen av et nytt verk av den norske samtidskomponisten Ørjan Matre. I tillegg er en norsk solist, en norsk konsertmester og en norsk dirigent plukket ut av ledelsen ved Musikkhøgskolen.

De fire som skal representere Musikhøgskolen og norsk musikkutdanning er Bjarne Magnus Jensen (fiolin), Lina Felberg Braaten (klaver), Ørjan Matre (komposisjon) og Halldis Rønning (dirigent).

— Vi er temmelig stolte

Norges Musikkhøgskole er det ikke-japanske musikkakademiet som stiller med flest utøvere på denne samlingen, etter Juiliard-skolen i USA og musikkakademiet i Moskva. Hele programmet kan studeres i detalj på nettsiden http://www.rohm.com/rmf/mf_fes2005.html .

— Arrangørene i Kyoto har invitert representanter fra ti fremstående musikkakademier fra hele verden, der vi virkelig snakker om de ledende stedene for musikkutdanning, sier informasjonsleder Trond Tune ved Musikkhøgskolen. – Fire av våre mest lovende studenter skal også holde egen konsert med et norsk fokus, noe vi håper vil bli lagt positivt merke til i Japan.

Dette er vel en nokså stor fjær i hatten for Musikkhøgskolen?

— Vi er temmelig stolte av dette, ja. Det er ikke så ofte man opplever å få denne type invitasjoner, der alt er ferdig sponset og betalt. Derfor er da også våre representanter blant våre beste studenter, og talenter som vi mener representerer Norge og NMH på en utmerket måte.

Tellefsen og Mørk til Tokyo

I perioden 23. til 26. mai holder Arve Tellefsen fire konserter i like mange japanske byer, akkompagnert av Håvard Gimse på klaver og Jan-Erik Gustafsson på cello. De opptrer i Minatomirai Concert Hall i Yokohama, Opera City Concert Hall i Tokyo, Shimin Kaikan Hall i Nagoya og Matsukata Hall i Kobe. I følge nettsiden http://www.min-on.jp vil Tellefsen på denne turneen konsentrere seg om et romantisk repertoar, med hovedvekt på norske stykker.

Tett i hælene på Tellefsen følger Truls Mørks besøk til Tokyo, der han vil gjøre tre konserter. Den første vil være akkompagnert av den selvsamme Håvard Gimse, mens de to andre gjøres sammen med NHK symfoniorkester og med Paavo Järvvi som dirigent. På programmet for Mørk stårs Schumanns cellokonet i A-moll, og Rakhamaninovs andre symfoni. Disse konsertene finner sted fra 1. til 3. juni.

Litt lenger utpå sommeren, nærmere bestemt i månedsskiftet juli/august, finner det syvende verdenssymposium for kormusikk sted i Kyoto. Her er Oslo Kammerkor og Nordic Voices Norges representanter.