Vinterlyd fra 20-tallet
24.-28. januar inviterer Norges Musikkhøgskole til noe de har kalt Vinterlydfestival. Det er en mønstring av musikk fra 1920-tallet – moderne klassikere som ligger til grunn for dagens samtidsmusikk. I tillegg blir det rykende fersk musikk fra stipendiater og komponiststudenter, samt T-banemusikk(!). NMHs stipendiater har satt sammen en konsert som spenner fra Kurt Weill til nye verk av Peter Tornquist og Kari Beate Tandberg. – Dette er interessant både for ny musikk-publikum og for andre, sier stipendiat Gjertrud Pedersen til Ballade.|
Av Hild Borchgrevink
VinterLYDfestivalen går av stabelen på Norges Musikkhøgskole 24-28 januar. I løpet av disse fem dagene vil både studenter og ansatte ved musikkhøgskolen gi en rekke konserter med musikk som spenner fra de eksperimenterende 20-årene til verk av dagens norske komponister.
Gjertrud Pedersen er stipendiat ved Musikkhøgskolen. Sammen med tre andre stipendiater har hun satt sammen en konsert som har fått tittelen «Det gamle og de unge». Den finner sted i Levinsalen tirsdag 25 januar kl 12.05.
De øvrige medvirkende ved konserten er komponistene Kari Beate Tandberg og Peter Tornquist og mezzosopranen Kristin Kjølberg. Tandberg og Tornquist er begge knyttet til det nyopprettede nasjonale stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid, mens Kjølberg og Pedersen er tilknyttet Norges Musikkhøgskoles doktorgradsprogram ”Oppføringspraksis”. Felles for de fire stipendiatene er at de alle arbeider med kunstnerisk utøving i et forskningsperspektiv. I tillegg til stipendiatene vil gitaristen Thomas Kjekstad og Norges Musikkhøgskoles samtidsensemble under ledelse av Per Sigmund Thorp spille.
— Vi skal gjøre to urframføringer av henholdsvis Tandberg og Tornquist, en norsk førstegangsfremførelse av Ernst Kreneks «Vier Gesänge» og Kurt Weills «Frauentanz», forteller Pedersen.- Tornquist og Tandberg har begge skrevet musikk spesielt til denne konserten. I Tornquists musikk vil improvisasjon være et sentralt element, mens Tandberg har arbeidet med forholdet mellom musikk video i sitt verk sammen med videokunstneren Mona Bentzen.
Weill og Krenek var sentrale skikkelser i det eksperimenterende europeiske musikklivet på 20-tallet, og begge har hatt stor betydning for den musikalske utviklingen både i Europa og USA gjennom hele 1900-tallet.
VinterLYDfestivalen tjuvstartet allerede idag kl. 13.30 på Majorstua stasjon med en «konsert for T-banestasjon og instrumenter».
Nedenfor finner du hele festivalprogrammet. Den kommende uken gir altså mulighet til å oppdatere seg på musikalske eksperimenter som ble til i samme tiår som James Joyces «Ulysses» og Heideggers «Sein und Zeit», musikkens uttrykk for strømninger som surrealisme og futurisme og instrumenttekniske nyvinninger som thereminen. Blant annet skal Musikkhøgskolens symfoniorkester framføre Arthur Honeggers “Pacific 231” (1924). Honegger var medlem i en gruppe unge komponister som ble kalt «Les Six» som blant annet var inspirert av maleren og forfatteren Jean Cocteau. Verket er både oppkalt etter og er en lydmalende beskrivelse av et lokomotiv med denne typebetegnelsen.Alle konsertene finner sted på Norges Musikkhøgskole, og det er gratis inngang.
Et annet sted her på Ballade kan du lese komposisjonsprofessor Ivar Frounbergs oversikt over viktige kunstneriske begivenheter på 1920-tallet.
VINTERLYDFESTIVALEN
Ledige stillinger
Produksjonssjef
Marknads- og kommunikasjonssjef
Rektor
Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans
Førsteamanuensis i musikkpedagogikk
Tilkallingsvikar kulturskolen
MANDAG 24. JANUAR KL. 19.30 LEVINSALEN
KOLLEGAKONSERT
…på sporet av en tilbakeskuende modernisme!
Kurtag Die kleine Klemme
Andrew Cunningham, piccolofløyte
Aline Nistad, trombone
Erik Stenstavold, gitar
Ligeti: Horntrio
Frode Larsen, fiolin
Frøydis Ree Wekre, horn
Geir Henning Braaten, klaver
Penderecki: Sekstett
Hans Chr Bræin, klarinett
Jan-Olav Martinsen, horn
Harald Aadland, fiolin
Morten Carlsen, bratsj
Aage Kvalbein, cello
Einar Henning Smebye, klaver
Bill.: 100,- / 50,-
TIRSDAG 25. JANUAR KL. 12.05 LEVINSALEN
DET GAMLE OG DE UNGE
Stipendiatkonsert
Gjertrud Pedersen, klarinett
Kristin Kjølberg, sang
Musikkhøgskolens samtidsensemble
Peter Tornquist: nytt verk
Weill: Frauentanz op. 10
Krenek: Vier Gesänge op. 53a
Kari Beate Tandberg: nytt verk
TIRSDAG 25. JANUAR KL. 19.00 SEMINARROM 139
Pianissimo! – konsertintroduksjon ved professor og komponist Ivar Frounberg
TIRSDAG 25. JANUAR KL. 19.30 LINDEMANSALEN
PÅ SPORET AV STILLHETEN- Et komponert forløp for 6 flygler
Klaver: Staale Hebak Ødegaarden, Håvard Enstad, Stefan Ibsen Zlatanos, Miriam Hlavaty, Torgeir Koppang, Jan Terje Augestad-
ONSDAG 27. JANUAR KL 12.05 LEVINSALEN Kammermusikk, intim musikk?
Medvirkende: Nina Barkenes, Kjersti Strøm, Olav Bakke, Thomas Gimse, Anette Arvidsson, Robert B. Nilsen, Michelle Lindbo, Walter McTigert, Charlotta Fagius , Gunnar Jedvik, Inga Bjyrkjeland, Stian Eilertsen og Andreas Grønneberg, Morten Wensberg
ONSDAG 26. JANUAR KL. 18.00 LEVINSALEN
PÅ SPORET AV DEN MENNESKELIGE STEMME
Musikkhøgskolens kammerkor
Dirigenter: Håkon Daniel Nystedt, Anine Kruse og Grete Pedersen
Medvirkende: Kristin Jæger, bratsj
Verker av Billings, Miezelyte, Sandvik, Nørgård, Feldman, samt korverker fra workshop med komposisjonsstudenter
TORSDAG 27. JANUAR KL 12.05 LEVINSALEN
SANGBOKPROSJEKTET: PÅ SPORET AV EN NY SANG
Jeannette Ekornåsvåg, mezzo
Ellen Kathrine Eriksen, vibrafon
Vigmund Djupang, tenor
Aslaug L. Slette, klaver
Nina Sætherhaug, mezzo
Mathias Gillebo, tenor
Åsmund Stendahl, cello
Miriam Hlavaty, klaver
Øyvind Håvik, fløyte
Ole Christian Grønning, tuba
Jorunn Torsheim, sopran
Lydbånd med Anitta Suikkari
Uroppføringer av verker av Balke, Söderlind, Hegdal, Habbestad, Jacobsen og Skouen
TORSDAG 27. JANUAR KL. 18.30 SEMINARROM 139
Ivar Frounberg og Bernhard Wulff i samtale – konsertintroduksjon
TORSDAG 27. JANUAR KL 19.30 LINDEMANSALEN
PÅ SPORET AV DEN EKSPERIMENTERENDE NYE VERDEN
Kjell Tore Innervik, kvarttonevibrafon
Stine Rem Aarønes, fiolin
Adeaforon: Tora Ferner Lange, fløyte Sigrun Eng cello, Else Olsen, preparert klaver
Slagverksensemblet
Professor Bernhard Wulff, dirigent (gjesteprofessor gjesteprofessor fra Hochschule für Musik, Freiburg)
Verker av Cage, Wolf, Harrison, Varése og Wulff
FREDAG 28. JANUAR KL 12.05 LEVINSALEN
Vinterlydfestivalen: nytt på gammelt
Komposisjonsstudentene har transkribert ny musikk for historiske- og folkeinstrumenter
Sigrid Egtvedt, traversfløyte
Liv Glaser, Tone Støylen, klaver Lars Henrik Johansen, cembali
Flemming Aksnes, naturhorn
Oddny Björgvinsdottir, akkordeon
FREDAG 28. JANUAR KL. 19.00 SEMINARROM 139
Futurisme – konsertintroduksjon
FREDAG 28. JANUAR KL. 19.30 LINDEMANSALEN
PÅ SPORET AV FORTIDSTAP OG FREMTIDSTRO
Musikkhøgskolens symfoniorkester
Stefan Jon Bernhardsson, horn (diplomeksamen)
Dirigenter: Magnus Loddgard og Ole Kristian Ruud
Hindemith: Konsert for orkester, op 38
Atterberg: Hornkonsert
Honegger: Pacific 231
Janaçek: Festive fanfares/Sinfonietta
Bill.: 100.- / 50.- (Billettinntekten går i sin helhet til Redd Barnas arbeid for flomofrene i Asia)
VINTERLYDER PÅ T-BANEN
Musikk i byen – presentert i samarbeid med
Oslo Sporveier / T-banedivisjonen
Fredag 21. januar
Jernbanetorget t-banestasjon (Oslo City/Oslo S) kl. 13:30: tromboner
Stortinget t-banestasjon kl. 13:30: slagverk
Nasjonalteatret t-banestasjon kl. 13:45: trompeter
Majorstua stasjon kl. 13:30: Konsert for t-banestasjon og instrumenter
Mandag 24. januar
14:15: Majorstua t-banestasjon
14:30: Stortinget t-banestasjon
Tirsdag 25. januar
14:15: Majorstua t-banestasjon
14:30: Jernbanetorget t-banestasjon (Oslo City/Oslo S)
Onsdag 26. januar
14:15: Majorstua t-banestasjon
14:30: Stortinget t-banestasjon
Musikkhøgskolen tar forbehold om endringer i programmet.