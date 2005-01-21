Vinterlyd fra 20-tallet

24.-28. januar inviterer Norges Musikkhøgskole til noe de har kalt Vinterlydfestival. Det er en mønstring av musikk fra 1920-tallet – moderne klassikere som ligger til grunn for dagens samtidsmusikk. I tillegg blir det rykende fersk musikk fra stipendiater og komponiststudenter, samt T-banemusikk(!). NMHs stipendiater har satt sammen en konsert som spenner fra Kurt Weill til nye verk av Peter Tornquist og Kari Beate Tandberg. – Dette er interessant både for ny musikk-publikum og for andre, sier stipendiat Gjertrud Pedersen til Ballade.|

Av Hild Borchgrevink

VinterLYDfestivalen går av stabelen på Norges Musikkhøgskole 24-28 januar. I løpet av disse fem dagene vil både studenter og ansatte ved musikkhøgskolen gi en rekke konserter med musikk som spenner fra de eksperimenterende 20-årene til verk av dagens norske komponister.

Gjertrud Pedersen er stipendiat ved Musikkhøgskolen. Sammen med tre andre stipendiater har hun satt sammen en konsert som har fått tittelen «Det gamle og de unge». Den finner sted i Levinsalen tirsdag 25 januar kl 12.05.

De øvrige medvirkende ved konserten er komponistene Kari Beate Tandberg og Peter Tornquist og mezzosopranen Kristin Kjølberg. Tandberg og Tornquist er begge knyttet til det nyopprettede nasjonale stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid, mens Kjølberg og Pedersen er tilknyttet Norges Musikkhøgskoles doktorgradsprogram ”Oppføringspraksis”. Felles for de fire stipendiatene er at de alle arbeider med kunstnerisk utøving i et forskningsperspektiv. I tillegg til stipendiatene vil gitaristen Thomas Kjekstad og Norges Musikkhøgskoles samtidsensemble under ledelse av Per Sigmund Thorp spille.

— Vi skal gjøre to urframføringer av henholdsvis Tandberg og Tornquist, en norsk førstegangsfremførelse av Ernst Kreneks «Vier Gesänge» og Kurt Weills «Frauentanz», forteller Pedersen.- Tornquist og Tandberg har begge skrevet musikk spesielt til denne konserten. I Tornquists musikk vil improvisasjon være et sentralt element, mens Tandberg har arbeidet med forholdet mellom musikk video i sitt verk sammen med videokunstneren Mona Bentzen.

Weill og Krenek var sentrale skikkelser i det eksperimenterende europeiske musikklivet på 20-tallet, og begge har hatt stor betydning for den musikalske utviklingen både i Europa og USA gjennom hele 1900-tallet.

VinterLYDfestivalen tjuvstartet allerede idag kl. 13.30 på Majorstua stasjon med en «konsert for T-banestasjon og instrumenter».

Nedenfor finner du hele festivalprogrammet. Den kommende uken gir altså mulighet til å oppdatere seg på musikalske eksperimenter som ble til i samme tiår som James Joyces «Ulysses» og Heideggers «Sein und Zeit», musikkens uttrykk for strømninger som surrealisme og futurisme og instrumenttekniske nyvinninger som thereminen. Blant annet skal Musikkhøgskolens symfoniorkester framføre Arthur Honeggers “Pacific 231” (1924). Honegger var medlem i en gruppe unge komponister som ble kalt «Les Six» som blant annet var inspirert av maleren og forfatteren Jean Cocteau. Verket er både oppkalt etter og er en lydmalende beskrivelse av et lokomotiv med denne typebetegnelsen.Alle konsertene finner sted på Norges Musikkhøgskole, og det er gratis inngang.

Et annet sted her på Ballade kan du lese komposisjonsprofessor Ivar Frounbergs oversikt over viktige kunstneriske begivenheter på 1920-tallet.

VINTERLYDFESTIVALEN

MANDAG 24. JANUAR KL. 19.30 LEVINSALEN

KOLLEGAKONSERT

…på sporet av en tilbakeskuende modernisme!

Kurtag Die kleine Klemme

Andrew Cunningham, piccolofløyte

Aline Nistad, trombone

Erik Stenstavold, gitar

Ligeti: Horntrio

Frode Larsen, fiolin

Frøydis Ree Wekre, horn

Geir Henning Braaten, klaver

Penderecki: Sekstett

Hans Chr Bræin, klarinett

Jan-Olav Martinsen, horn

Harald Aadland, fiolin

Morten Carlsen, bratsj

Aage Kvalbein, cello

Einar Henning Smebye, klaver

Bill.: 100,- / 50,-

TIRSDAG 25. JANUAR KL. 12.05 LEVINSALEN

DET GAMLE OG DE UNGE

Stipendiatkonsert

Gjertrud Pedersen, klarinett

Kristin Kjølberg, sang

Musikkhøgskolens samtidsensemble

Peter Tornquist: nytt verk

Weill: Frauentanz op. 10

Krenek: Vier Gesänge op. 53a

Kari Beate Tandberg: nytt verk

TIRSDAG 25. JANUAR KL. 19.00 SEMINARROM 139

Pianissimo! – konsertintroduksjon ved professor og komponist Ivar Frounberg

TIRSDAG 25. JANUAR KL. 19.30 LINDEMANSALEN

PÅ SPORET AV STILLHETEN- Et komponert forløp for 6 flygler

Klaver: Staale Hebak Ødegaarden, Håvard Enstad, Stefan Ibsen Zlatanos, Miriam Hlavaty, Torgeir Koppang, Jan Terje Augestad-

ONSDAG 27. JANUAR KL 12.05 LEVINSALEN Kammermusikk, intim musikk?

Medvirkende: Nina Barkenes, Kjersti Strøm, Olav Bakke, Thomas Gimse, Anette Arvidsson, Robert B. Nilsen, Michelle Lindbo, Walter McTigert, Charlotta Fagius , Gunnar Jedvik, Inga Bjyrkjeland, Stian Eilertsen og Andreas Grønneberg, Morten Wensberg

ONSDAG 26. JANUAR KL. 18.00 LEVINSALEN

PÅ SPORET AV DEN MENNESKELIGE STEMME

Musikkhøgskolens kammerkor

Dirigenter: Håkon Daniel Nystedt, Anine Kruse og Grete Pedersen

Medvirkende: Kristin Jæger, bratsj

Verker av Billings, Miezelyte, Sandvik, Nørgård, Feldman, samt korverker fra workshop med komposisjonsstudenter

TORSDAG 27. JANUAR KL 12.05 LEVINSALEN

SANGBOKPROSJEKTET: PÅ SPORET AV EN NY SANG

Jeannette Ekornåsvåg, mezzo

Ellen Kathrine Eriksen, vibrafon

Vigmund Djupang, tenor

Aslaug L. Slette, klaver

Nina Sætherhaug, mezzo

Mathias Gillebo, tenor

Åsmund Stendahl, cello

Miriam Hlavaty, klaver

Øyvind Håvik, fløyte

Ole Christian Grønning, tuba

Jorunn Torsheim, sopran

Lydbånd med Anitta Suikkari

Uroppføringer av verker av Balke, Söderlind, Hegdal, Habbestad, Jacobsen og Skouen

TORSDAG 27. JANUAR KL. 18.30 SEMINARROM 139

Ivar Frounberg og Bernhard Wulff i samtale – konsertintroduksjon

TORSDAG 27. JANUAR KL 19.30 LINDEMANSALEN

PÅ SPORET AV DEN EKSPERIMENTERENDE NYE VERDEN

Kjell Tore Innervik, kvarttonevibrafon

Stine Rem Aarønes, fiolin

Adeaforon: Tora Ferner Lange, fløyte Sigrun Eng cello, Else Olsen, preparert klaver

Slagverksensemblet

Professor Bernhard Wulff, dirigent (gjesteprofessor gjesteprofessor fra Hochschule für Musik, Freiburg)

Verker av Cage, Wolf, Harrison, Varése og Wulff

FREDAG 28. JANUAR KL 12.05 LEVINSALEN

Vinterlydfestivalen: nytt på gammelt

Komposisjonsstudentene har transkribert ny musikk for historiske- og folkeinstrumenter

Sigrid Egtvedt, traversfløyte

Liv Glaser, Tone Støylen, klaver Lars Henrik Johansen, cembali

Flemming Aksnes, naturhorn

Oddny Björgvinsdottir, akkordeon

FREDAG 28. JANUAR KL. 19.00 SEMINARROM 139

Futurisme – konsertintroduksjon

FREDAG 28. JANUAR KL. 19.30 LINDEMANSALEN

PÅ SPORET AV FORTIDSTAP OG FREMTIDSTRO

Musikkhøgskolens symfoniorkester

Stefan Jon Bernhardsson, horn (diplomeksamen)

Dirigenter: Magnus Loddgard og Ole Kristian Ruud

Hindemith: Konsert for orkester, op 38

Atterberg: Hornkonsert

Honegger: Pacific 231

Janaçek: Festive fanfares/Sinfonietta

Bill.: 100.- / 50.- (Billettinntekten går i sin helhet til Redd Barnas arbeid for flomofrene i Asia)

VINTERLYDER PÅ T-BANEN

Musikk i byen – presentert i samarbeid med

Oslo Sporveier / T-banedivisjonen

Fredag 21. januar

Jernbanetorget t-banestasjon (Oslo City/Oslo S) kl. 13:30: tromboner

Stortinget t-banestasjon kl. 13:30: slagverk

Nasjonalteatret t-banestasjon kl. 13:45: trompeter

Majorstua stasjon kl. 13:30: Konsert for t-banestasjon og instrumenter

Mandag 24. januar

14:15: Majorstua t-banestasjon

14:30: Stortinget t-banestasjon

Tirsdag 25. januar

14:15: Majorstua t-banestasjon

14:30: Jernbanetorget t-banestasjon (Oslo City/Oslo S)

Onsdag 26. januar

14:15: Majorstua t-banestasjon

14:30: Stortinget t-banestasjon

Musikkhøgskolen tar forbehold om endringer i programmet.